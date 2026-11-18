Impulsionadas pela busca por produtividade e inovação, empresas de diversos setores têm ampliado investimentos em Inteligência Artificial (IA). No entanto, o sucesso dessas iniciativas depende de estruturas sólidas de governança, compliance e gestão de riscos. Nesse contexto, bancos e seguradoras são referências para organizações que buscam adotar a tecnologia de forma segura e sustentável.

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Por lidarem com riscos patrimoniais, dados sensíveis e exigências regulatórias rigorosas, instituições financeiras desenvolveram práticas consolidadas de governança corporativa. Essa experiência em compliance, gestão de riscos e proteção de dados pode acelerar a adoção da IA e reduzir riscos operacionais, regulatórios e reputacionais.

Ricardo Villar, VP de AI Solutions na Software.com.br, destaca que os desafios enfrentados por bancos e seguradoras não são exclusivos desses segmentos. “Empresas de varejo, indústria, saúde, tecnologia e serviços também precisam garantir que seus sistemas de IA sejam confiáveis, seguros, transparentes e alinhados às regulamentações. A diferença é que o setor financeiro já desenvolveu mecanismos de controle, auditoria e supervisão para tecnologias críticas. Essas práticas podem servir como modelo para organizações de qualquer porte ou setor que desejam implementar a IA de forma responsável”, explica o executivo.

Confira cinco lições que outras indústrias podem aprender com bancos e seguradoras

Adotar uma gestão de riscos madura para os modelos de IA

Bancos e seguradoras utilizam modelos analíticos complexos há décadas, incluindo sistemas de concessão de crédito e precificação de riscos. Por isso, desenvolveram estruturas robustas de Model Risk Management (MRM), metodologia que estabelece controles ao longo do ciclo de vida dos algoritmos.

Uma prática fundamental é manter um inventário centralizado dos modelos em produção, com informações sobre finalidade, responsáveis e classificação de risco. Antes de entrar em operação, cada modelo passa por validação independente, com testes de estresse e identificação de possíveis falhas que possam afetar clientes ou operações.

“Essa prática pode ser adaptada a outros segmentos. Uma empresa de varejo, por exemplo, pode aplicar o processo para validar sistemas de recomendação de produtos, enquanto uma indústria pode utilizá-lo para avaliar modelos de manutenção preditiva antes de colocá-los em operação”, esclarece o executivo.

Garantir rastreabilidade e qualidade dos dados

A qualidade da IA depende dos dados que a alimentam. Para atender às exigências regulatórias, instituições financeiras mantêm processos rigorosos de data lineage, conceito que permite rastrear a trajetória de um dado, desde sua origem até sua utilização em sistemas ou modelos de IA.

Identificar a origem dos dados, os tratamentos realizados e quem possui acesso a eles contribui para desenvolver modelos confiáveis e auditáveis. Políticas de privacidade e consentimento também ajudam a evitar o uso inadequado de informações sensíveis, fortalecendo a conformidade e reduzindo potenciais vieses.

“A rastreabilidade também é relevante para setores como saúde, manufatura e telecomunicações, onde decisões baseadas em informações incorretas podem gerar impactos operacionais, financeiros ou reputacionais significativos”, afirma Ricardo.

Priorizar transparência, explicabilidade e mitigação de vieses

Quando uma decisão automatizada impacta um cliente, como na aprovação de crédito ou contratação de seguro, é necessário explicar os critérios que levaram ao resultado. Por isso, bancos e seguradoras precisam evitar a dependência exclusiva de modelos de "caixa-preta", cujas decisões são difíceis de compreender. A necessidade de prestar contas a clientes, auditores e reguladores impulsionou práticas de Explainable AI (XAI), ou IA explicável, que traduzem decisões complexas em justificativas compreensíveis.

“Essas organizações também utilizam métricas e ferramentas para identificar potenciais discriminações relacionadas a fatores como raça, gênero ou idade, buscando garantir modelos mais justos, transparentes e auditáveis”, explica Ricardo.

Incorporar segurança e privacidade desde a concepção das soluções

O setor financeiro convive há anos com requisitos rigorosos de proteção de dados e segurança da informação. Por isso, práticas como criptografia, anonimização de dados e controle de acessos já integram a cultura dessas instituições.

Essa abordagem de privacy by design, ou privacidade desde a concepção, prevê mecanismos de proteção incorporados desde o desenvolvimento dos sistemas, e não apenas após sua implementação.

Estruturar governança para responder rapidamente às novas regulações

A regulamentação da IA avança mundialmente, exigindo maior preparo das organizações para atender requisitos de transparência, responsabilidade e controle. Nesse cenário, o setor financeiro conta com estruturas consolidadas de governança, áreas de compliance, comitês de ética, encarregados pela proteção de dados e processos de gestão regulatória. Essa base permite incorporar novas exigências relacionadas à IA com mais agilidade e menor custo de adaptação.

“Embora empresas de outros setores estejam em diferentes estágios de maturidade, criar estruturas de governança desde o início das iniciativas de IA pode facilitar a adequação a futuras exigências regulatórias”, sugere Ricardo.

Governança como aceleradora da inovação

Embora a Inteligência Artificial seja associada à inovação tecnológica, a experiência do setor financeiro demonstra que a geração de valor sustentável também depende de controles, processos e mecanismos de supervisão.

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“A governança atua muito mais como um facilitador da inovação do que como um conjunto de obrigações regulatórias, permitindo que as empresas avancem com mais confiança na adoção de novas tecnologias. Ao incorporar práticas já consolidadas por bancos e seguradoras, é possível que organizações de diferentes segmentos desenvolvam iniciativas de IA mais seguras, transparentes e alinhadas às expectativas de clientes, parceiros e órgãos reguladores, ampliando o potencial de geração de valor da tecnologia no longo prazo”, conclui Ricardo.