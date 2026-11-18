Os programas de incentivo e premiação consolidaram-se como ferramenta estratégica das empresas brasileiras para engajar equipes de vendas, representantes e parceiros de canal. Segundo o Relatório de Tendências de Incentivos 2026, da Cashin, que analisou transações de 280 empresas e 250 mil premiados, o volume investido em prêmios saltou de R$ 150 milhões para R$ 250 milhões entre 2024 e 2025, alta de 66,7%. Cada empresa realiza, em média, dez campanhas de incentivo por ano, sinal de que a prática deixou de ser pontual.

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O setor é amplo. Estimativas da AMPRO, a Associação de Marketing Promocional, apontam que o marketing de incentivo movimenta mais de R$ 8 bilhões por ano no Brasil, entre campanhas, premiação, eventos e viagens. Um levantamento da entidade com empresas durante o CONARH indicou que 98% reconhecem a importância das campanhas de incentivo para o desempenho profissional. Entre as formas de recompensa, convivem pontos, viagens, dinheiro e itens personalizados.

De ação pontual a estratégia contínua

A principal mudança apontada pelos levantamentos é de natureza, não só de volume. O incentivo deixou de ser acionado apenas em datas específicas e passou a integrar o planejamento de vendas e de performance ao longo do ano, apoiado em dados de resgate e de engajamento. As ações se dividem entre o público externo, com foco em distribuidores e revendedores, e o interno, voltado às equipes comerciais.

Nesse arranjo, a escolha do prêmio ganhou peso estratégico. Recompensas de resgate rápido, como pontos e vale-presentes, convivem com prêmios de maior valor simbólico, usados para marcar conquistas e reforçar o pertencimento de quem bate meta. É nesse segundo grupo que o item personalizado se encaixa.

O prêmio que materializa o reconhecimento

Diferentemente de uma recompensa que se esgota no uso, o produto personalizado funciona como registro visível da conquista. “Pontos e viagens motivam, mas o item personalizado dá forma ao reconhecimento: é o prêmio que fica à vista e lembra a conquista todo dia”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, fábrica de brindes corporativos em São Paulo. Segundo o executivo, kits de premiação, troféus e itens comemorativos com a identidade da campanha são usados para reconhecer vendedores e parceiros ao fim de ciclos de metas.

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O recurso não substitui as demais formas de recompensa, mas as complementa, ocupando o lugar do reconhecimento simbólico dentro de um programa que combina diferentes estímulos. À medida que as campanhas de incentivo se tornam contínuas e orientadas por dados, o prêmio personalizado tende a ser tratado menos como lembrança e mais como parte da mecânica de engajamento das equipes.