A IFF (NYSE: IFF), líder global em aromas, fragrâncias, saúde e biosciências, inaugurou hoje seu primeiro Laboratório Ambiental (IFF Brazil Forest Lab), no Legado das Águas, a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil. O laboratório representa o próximo passo da parceria de bioprospecção anunciada pela IFF em agosto de 2025 com a Reservas Votorantim (rV), divisão de economia verde da empresa brasileira de investimentos Votorantim S.A., responsável pela gestão da reserva. Com uma extensão de 31 mil hectares e abrigo para quase mil espécies de plantas, o Legado das Águas passa a reunir, em um mesmo espaço, pesquisas sobre biodiversidade, descoberta de fragrâncias e inovação em perfumaria e beleza, além de contribuir para os trabalhos de conservação da Reservas Votorantim.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117803280/pt/

A scientist in the new IFF Brazil Forest Lab at Legado das Águas, the country’s largest private Atlantic Forest reserve.

“O ‘IFF Brazil Forest Lab’ aproxima perfumistas, cientistas e marcas de fragrâncias e beleza da origem dos ingredientes”, afirma Ana Paula Mendonça, presidente da divisão Scent da IFF. “Cerca de duas em cada cinco espécies vegetais da Mata Atlântica não existem em nenhum outro lugar do planeta. Isso torna o ‘IFF Forest Lab’ verdadeiramente único: uma biblioteca viva da natureza, onde nossas equipes e clientes podem explorar essa riqueza, orientados pela ciência e por um compromisso compartilhado com sua preservação. Quando a criatividade começa em um lugar tão raro, os resultados podem ser extraordinários.”

“A parceria representa um importante avanço na estratégia da companhia”, afirma André Monteiro, CEO da Reservas Votorantim. “Na Reservas Votorantim, trabalhamos para demonstrar que a conservação da natureza e a geração de valor econômico podem caminhar juntas. Nossa parceria com a IFF conecta pesquisa científica e inovação ao potencial da Mata Atlântica, abrindo novas oportunidades para gerar valor a partir das florestas em pé. A inauguração do ‘IFF Brazil Forest Lab’ reforça nosso compromisso em demonstrar como a conservação da biodiversidade pode impulsionar a inovação e oportunidades de negócios sustentáveis.”

Da descoberta da biodiversidade à criação

O “Brazil Forest Lab” dá continuidade à parceria iniciada em 2025 entre a IFF e a rV, que tem como objetivo unir a descoberta científica à proteção da biodiversidade da Mata Atlântica a longo prazo. Desde então, pesquisadores identificaram 33 espécies da Mata Atlântica com potencial para se tornarem novos ingredientes para perfumaria e beleza. Também capturaram os aromas de 27 plantas nativas diretamente das plantas vivas, sem precisar removê-las. Oito desses aromas já foram recriados por meio do IFF Livings™, tecnologia proprietária da IFF para capturar e reproduzir os aromas da natureza, e em breve estarão disponíveis para estudo pelos perfumistas da companhia.

No novo laboratório, cientistas da IFF e da LMR (unidade da IFF especializada em ingredientes naturais para perfumaria), com treinamento em cultivo de variedades exclusivas e abordagens agronômicas, trabalharão em colaboração com cientistas da rV. A iniciativa combina conhecimentos especializados em perfumaria, beleza e descoberta de ingredientes naturais com a ampla experiência em biodiversidade da Mata Atlântica.

As pesquisas realizadas no “Brazil Forest Lab” terão como objetivo identificar e documentar espécies nativas, estudar seus perfis olfativos e avaliar flores, folhas, cascas, raízes, frutos e sementes para possíveis aplicações em perfumaria e beleza.

O laboratório também oferecerá às equipes e aos clientes da IFF um novo ambiente para estudar a biodiversidade em conjunto, vivenciar os aromas diretamente em sua origem e colaborar na criação de conceitos de fragrâncias e beleza inspirados na natureza.

Conectando inovação e conservação

Além da descoberta de ingredientes e fragrâncias, a parceria conecta pesquisa científica e inovação à preservação da biodiversidade a longo prazo. À medida que o trabalho avança, a IFF e a rV desenvolverão modelos de fornecimento sustentável associados à conservação da biodiversidade.

“Juntamente com a LMR, a IFF atua em todas as etapas da inovação em ingredientes naturais, desde a descoberta da biodiversidade e a seleção de variedades até o cultivo, a extração, a ciência analítica, a perfumaria e a beleza”, afirma Charbel Bouez, vice-presidente sênior de Pesquisa e Desenvolvimento da divisão Scent da IFF. “O IFF Brazil Forest Lab reúne todas essas competências na própria natureza, criando uma plataforma única para descobrir e desenvolver os ingredientes naturais do futuro.”

“O novo laboratório dá continuidade a mais de uma década de pesquisas científicas e estudos sobre biodiversidade realizados no Legado das Águas”, afirma Tatiana Motta, responsável por Novos Negócios e Parcerias Estratégicas da Reservas Votorantim. “Com mais de 1.800 espécies de fauna e flora documentadas, reunimos amplo conhecimento científico e experiência técnica para essa parceria. Nossa contribuição vai além de disponibilizar um território para pesquisa. Juntamente com a IFF, estamos ampliando as oportunidades de transformar esse conhecimento em inovação, ao mesmo tempo em que fortalecemos a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica”.

Bem-vindo à IFF

Na IFF (NYSE: IFF), promovemos a alegria por meio da ciência, da criatividade e do coração. Como líder global em sabor, fragrâncias e biosciências, inovamos para o futuro. Todos os dias, desenvolvemos soluções inovadoras e sustentáveis que agregam valor a produtos que as pessoas amam, promovendo o bem-estar, despertando os sentidos e aprimorando a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram and Facebook.

Sobre a Reservas Votorantim

A Reservas Votorantim faz parte do portfólio da Votorantim S.A. A companhia administra áreas naturais e desenvolve projetos voltados à economia verde, com foco em soluções baseadas na natureza. Atualmente, gerencia aproximadamente 130 mil hectares de terras, onde desenvolve negócios sustentáveis orientados por uma abordagem de uso múltiplo do território, atuando em áreas como créditos de carbono, reservas legais, biodiversidade, entre outras.

A Reservas Votorantim tem o compromisso de gerar valor a partir das florestas em pé, demonstrando que a conservação florestal e a geração de receita podem caminhar juntas, ao mesmo tempo em que promovem impactos ambientais, sociais e de governança positivos.

Saiba mais em https://www.reservasvotorantim.com.br

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Maria Antonia Ferri - mariaantonia@indexconectada.com.br