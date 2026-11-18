A busca por imóveis no Brasil passou a incluir uma etapa que, até pouco tempo atrás, não existia: a conversa com uma ferramenta de inteligência artificial. Levantamento do DataZAP, braço de inteligência do Grupo OLX, indica que cerca de 40% dos brasileiros que procuram um imóvel já utilizam recursos de IA durante a jornada de compra ou locação. Segundo a mesma base, oito em cada dez usuários já utilizam ou enxergam valor na tecnologia durante a busca.

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O movimento acompanha uma mudança mais ampla no comportamento de consumo. Estudo do Google conduzido com a Ipsos e apresentado em março de 2026 aponta que 57% dos brasileiros já usaram inteligência artificial em alguma etapa da jornada de compra ao longo do último ano. No mercado imobiliário, em que a decisão envolve valores altos, pesquisa prolongada e comparação entre regiões, essa etapa tende a ganhar peso.

Levantamento de uma plataforma de atendimento por inteligência artificial usada por incorporadoras, publicado pelo InfoMoney, analisou cerca de 2,8 milhões de conversas entre consumidores e assistentes virtuais de aproximadamente 300 incorporadoras e loteadoras, entre outubro de 2025 e outubro de 2026. O estudo indica que perguntas sobre financiamento aparecem em 19,5% dos diálogos no programa Minha Casa, Minha Vida, mas caem para 8,6% no médio e alto padrão e para 8,3% no altíssimo padrão. Já o preço do imóvel aparece em 54,4% das conversas no médio e alto padrão. Embora a base seja concentrada no segmento econômico, o recorte sugere que, nas faixas mais altas, a conversa tende a girar mais em torno do produto do que das condições de pagamento.

A consequência para quem realiza intermediação de imóveis é que parte relevante da triagem acontece antes do primeiro contato humano. O comprador pergunta sobre bairros, compara empreendimentos e chega ao corretor com uma lista mais curta de opções. Quem não aparece nessa etapa deixa de ser considerado, independentemente da qualidade do atendimento que poderia oferecer.

Eduardo Lima, fundador do NPi Hub — ecossistema ligado à NPi Imóveis, fundada em 2010 — avalia que a mudança altera a ordem da jornada de compra. "O comprador chega ao corretor com metade da pesquisa feita. A pergunta é se o imóvel certo estava na resposta que ele recebeu da inteligência artificial", afirma. "No alto padrão, isso pesa ainda mais, porque o cliente pesquisa com calma, compara regiões e quer entender o imóvel antes de se expor a uma visita."

Para Lima, a tecnologia não substitui o corretor, mas muda o momento em que ele entra. "A inteligência artificial resolve a primeira camada da pesquisa. A partir daí, quem decide a compra continua sendo a conversa com alguém que conhece aquele edifício, aquela rua, aquele histórico de negociação", diz.

O NPi Hub, criado em 2024, reúne imobiliárias boutique de São Paulo em uma estrutura compartilhada de posicionamento de imóveis nos mecanismos de busca e nas ferramentas de inteligência artificial. Cada imóvel fica vinculado a uma única imobiliária parceira, e o atendimento ao cliente é feito em conjunto com a empresa responsável pela região. O ecossistema congrega mais de 30 imobiliárias associadas e mais de 6.800 registros de imóveis e condomínios em base própria.

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Para Lima, a mudança antecipa o momento em que a disputa pelo cliente começa. "Antes, a disputa começava quando o telefone tocava. Agora, ela começa mais cedo, numa conversa da qual a imobiliária não participa", afirma.