Em um mundo com mais de 635 milhões de falantes potenciais de espanhol, dominar o idioma pode representar uma vantagem para profissionais que desejam ampliar suas oportunidades de carreira. É nesse cenário que a professora, comunicadora e influenciadora digital Roberta Spessatto, conhecida como Beta, natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, anuncia o lançamento do Espanhol com Beta para Empresas, iniciativa que busca aproximar o ensino do idioma das necessidades do mercado de trabalho brasileiro.

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Segundo o relatório El español: lengua para el mundo 2025, do Instituto Cervantes, o espanhol reúne aproximadamente 635,7 milhões de falantes potenciais em todo o mundo, incluindo mais de 519 milhões de pessoas com domínio nativo. O estudo também aponta que cerca de 24,6 milhões de pessoas aprendem espanhol como língua estrangeira, um crescimento de 1,5% em relação ao ano anterior. Os números reforçam a dimensão internacional do idioma e sua importância para a comunicação entre pessoas, organizações e mercados.

No Brasil, essa conexão também se reflete nas relações comerciais. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) mostram que as exportações brasileiras para a Argentina cresceram 31,4% em 2025, impulsionadas principalmente pelo setor automotivo. Para profissionais de áreas como comércio exterior, turismo, vendas, atendimento, tecnologia e negócios, o conhecimento do espanhol pode facilitar a comunicação com clientes, fornecedores e parceiros internacionais.

De Canoas para o Brasil: educação, comunicação e influência digital

Formada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Estudos da Linguagem e doutoranda pela mesma instituição, Roberta Spessatto acumula mais de 17 anos de experiência na docência e mais de dez obras publicadas. Sua trajetória inclui reconhecimento pelo Instituto Cervantes e participação em iniciativas de valorização do ensino de espanhol no Brasil, como o movimento Fica Espanhol.

Além da atuação acadêmica, Beta conquistou espaço nas redes sociais ao transformar o ensino do idioma em conteúdos acessíveis, dinâmicos e conectados ao cotidiano. Com uma comunidade que ultrapassa 300 mil seguidores entre Instagram e TikTok, a professora utiliza sua presença digital para aproximar o espanhol de brasileiros de diferentes idades, profissões e regiões. Agora, a educadora gaúcha amplia sua atuação para o mercado corporativo, levando sua experiência no ensino do idioma para empresas de todo o país.

Espanhol ganha espaço como ferramenta de desenvolvimento profissional

A expansão do espanhol no mundo e a integração econômica entre países latino-americanos ampliam a relevância da comunicação em diferentes idiomas no ambiente profissional. Embora o inglês continue ocupando um espaço importante nas relações internacionais, o espanhol oferece uma conexão direta com mercados geograficamente próximos ao Brasil, especialmente na América Latina.

Em empresas que mantêm operações internacionais ou atendem públicos de outros países, profissionais capazes de se comunicar em espanhol podem contribuir para negociações, relacionamento com clientes, atendimento e integração entre equipes. Nesse contexto, o aprendizado de idiomas deixa de ser apenas um interesse pessoal e passa a integrar as possibilidades de qualificação profissional.

É com essa proposta que surge o Espanhol com Beta para Empresas, programa que permite às organizações oferecerem aos colaboradores acesso a um curso estruturado de espanhol, com condições especiais de contratação.

Curso corporativo com condições especiais para colaboradores

Diferentemente de modelos tradicionais de treinamento corporativo, a proposta não exige investimento financeiro por parte das empresas parceiras. Os colaboradores interessados contratam e pagam diretamente pelo curso, com valores diferenciados por meio da parceria.

O programa tem duração de 12 meses e reúne 127 aulas gravadas, distribuídas em dez módulos, além de atividades de conversação ao vivo em pequenos grupos, clubes semanais e recursos de acompanhamento da aprendizagem. A iniciativa também contempla ações específicas para as empresas parceiras, incluindo atividades exclusivas e relatórios de acompanhamento para as áreas de Recursos Humanos.

A proposta é oferecer uma alternativa para organizações que desejam incentivar o desenvolvimento profissional de suas equipes, sem comprometer o orçamento destinado a treinamentos e benefícios.

Uma iniciativa gaúcha com alcance nacional

Com o lançamento, Roberta Spessatto amplia o alcance do Espanhol com Beta e reforça sua proposta de tornar o aprendizado do idioma mais próximo da realidade dos brasileiros. A iniciativa representa mais um capítulo na trajetória da professora de Canoas, que combina formação acadêmica, experiência em sala de aula e presença digital para incentivar o aprendizado do espanhol.

Ao conectar educação, desenvolvimento profissional e necessidades do mercado, o Espanhol com Beta para Empresas busca contribuir para que mais brasileiros desenvolvam habilidades de comunicação e ampliem suas possibilidades de atuação profissional. Empresas de diferentes portes e segmentos podem conhecer a iniciativa e disponibilizar o benefício aos colaboradores sem custos de implantação ou mensalidades corporativas.

O curso é pago pelos colaboradores interessados, que têm acesso a condições comerciais especiais por meio da parceria. Mais informações: https://espanholcombeta.com/empresas/

Sobre o Espanhol com Beta

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Criado pela professora Roberta Spessatto, o Espanhol com Beta é um projeto de ensino do idioma espanhol que combina experiência acadêmica, metodologia própria e conteúdos digitais. A iniciativa busca tornar o aprendizado mais acessível e conectado às situações reais de comunicação, atendendo alunos individuais e profissionais de empresas de diferentes segmentos.