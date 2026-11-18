Portugal ocupa o 7º lugar mundial no EF English Proficiency Index 2026, mantendo um nível de proficiência muito elevado. A expressão oral continua a ser o principal desafio dos portugueses, num ano em que o domínio do inglês diminuiu a nível global pela quinta vez consecutiva.

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Portugal ocupa o 7º lugar mundial no EF English Proficiency Index 2026, com 605 pontos, mantendo um nível de proficiência em inglês considerado "muito elevado".

no EF English Proficiency Index 2026, com 605 pontos, mantendo um nível de proficiência em inglês considerado "muito elevado". A leitura é a competência com melhores resultados entre os portugueses (641 pontos), enquanto a expressão oral apresenta a pontuação mais baixa (522 pontos).

entre os portugueses (641 pontos), enquanto a (522 pontos). Coimbra e Guimarães destacam-se nos resultados nacionais, liderando, respetivamente, as classificações por região (629 pontos) e por cidade (635 pontos).

liderando, respetivamente, as classificações por região (629 pontos) e por cidade (635 pontos). Entre as faixas etárias, os adultos dos 21 aos 25 anos registam a pontuação mais elevada (635 pontos).

Lisboa, 18 de novembro de 2026 - Portugal ocupa a 7ª posição mundial no domínio da língua inglesa, de acordo com a edição de 2026 do EF English Proficiency Index (EF EPI), o estudo anual da EF (Education First) que avalia as competências de inglês de adultos em 117 países e regiões. Com 605 pontos, Portugal mantém-se entre os dez primeiros classificados a nível mundial, integrando o grupo de países com um nível de proficiência considerado "muito elevado".

O EF EPI 2026 baseia-se nos resultados de 2,3 milhões de adultos que realizaram o EF Skills Evaluation Technology (EF SET), o maior teste gratuito de inglês do mundo. Disponível para particulares e organizações, esta ferramenta permite avaliar as competências linguísticas de forma acessível e em larga escala.

"Na EF acreditamos que a educação tem um papel fundamental na criação de oportunidades e na aproximação entre pessoas e culturas. Com esse propósito, disponibilizamos gratuitamente ferramentas como o EF SET e partilhamos os resultados do EF English Proficiency Index. Queremos que este conhecimento vá além da aprendizagem individual e possa contribuir para decisões mais informadas por parte de professores, investigadores, empresas e entidades públicas, promovendo o desenvolvimento de competências linguísticas essencias num mundo cada vez mais globalizado", refere Claudia Carinhas, porta-voz da EF Portugal.

Apesar de manter uma posição de destaque na classificação mundial, Portugal regista uma ligeira descida face à edição anterior, passando do 6º para o 7º lugar e de 612 pontos em 2025 para 605 em 2026.

Esta evolução acompanha uma tendência internacional de diminuição da proficiência em inglês, que se verifica pelo quinto ano consecutivo. Mais de dois terços dos países com dados comparáveis registaram resultados inferiores aos de 2025, incluindo a maioria dos países europeus. Apesar de continuar a ser a região com os níveis mais elevados de proficiência, a Europa registou descidas em 27 dos 33 países analisados. Ainda assim, mantém a liderança do ranking mundial, com a Suécia (615 pontos), a Áustria (613), a Dinamarca (612), a Alemanha (611) e os Países Baixos (609) a ocupar os cinco primeiros lugares.

Portugueses destacam-se na leitura, mas expressão oral continua a ser o maior desafio

Uma das principais conclusões do EF EPI 2026 prende-se com as diferenças entre as competências de compreensão e de comunicação em inglês, uma realidade também evidente em Portugal. A leitura é a competência em que os portugueses apresentam melhores resultados, com 641 pontos, seguida da compreensão oral (606) e da escrita (564). Já a expressão oral regista a pontuação mais baixa, com 522 pontos, uma diferença de 119 pontos relativamente à leitura.

“Os resultados de Portugal são muito positivos, mas mostram também que dominar uma língua vai além de a compreender. É fundamental desenvolver a confiança e a fluência necessárias para comunicar de forma espontânea, seja numa conversa do dia a dia ou num contexto profissional. A prática regular e o contacto com situações reais são essenciais para desenvolver estas competências. Na EF, vemos como as experiências de imersão linguística, que desafiam os estudantes a utilizar o inglês diariamente, contribuem para ultrapassar as barreiras da comunicação e ganhar maior confiança na expressão oral”, afirma Claudia Carinhas, porta-voz da EF Portugal.

Estes resultados refletem uma tendência global identificada pelo estudo, que este ano apresenta uma análise mais abrangente das quatro competências linguísticas (leitura, escrita, expressão oral e compreensão oral), avaliadas em mais de 40% dos testes realizados. A leitura destaca-se como a competência mais forte em quatro de cada cinco países e regiões, enquanto a expressão oral apresenta os resultados mais baixos em cerca de 40% e a compreensão oral noutros 40%. A nível mundial, a pontuação média da expressão oral situa-se 57 pontos abaixo da leitura, evidenciando uma diferença significativa entre compreender inglês e conseguir comunicar oralmente.

Neste sentido, o estudo recomenda que empresas, instituições de ensino e entidades públicas privilegiem abordagens de aprendizagem mais práticas, que proporcionem oportunidades regulares de utilização da língua em situações reais. Entre as medidas propostas estão a formação adaptada às necessidades profissionais, a adoção de métodos de ensino centrados na comunicação e o recurso à tecnologia e à inteligência artificial como ferramentas de apoio à aprendizagem, sem substituir a prática e a interação humana.

O domínio do inglês em Portugal varia entre regiões e gerações

A análise dos resultados portugueses revela também diferenças geográficas e geracionais. Coimbra destaca-se como a região com melhor desempenho, com 629 pontos, enquanto Guimarães lidera a classificação das cidades portuguesas, com 635 pontos. Lisboa regista 616 pontos, integrando o grupo de capitais com um nível de proficiência muito elevado. Já no que respeita às faixas etárias, os adultos entre os 21 e os 25 anos apresentam os melhores resultados em Portugal, com uma média de 635 pontos.

Outras tendências

A nível internacional, o estudo chama ainda a atenção para a evolução das competências dos mais jovens. Depois de uma diminuição acentuada durante a pandemia, a proficiência em inglês dos adultos entre os 18 e os 20 anos estabilizou num patamar inferior ao registado anteriormente, levantando desafios adicionais à sua preparação para um mercado de trabalho cada vez mais internacional e marcado pelo impacto da inteligência artificial.

Por outro lado, o estudo destaca o papel do mercado de trabalho no desenvolvimento das competências de inglês dos adultos. As oportunidades de progressão profissional, a formação disponibilizada pelas empresas e a utilização frequente da língua podem contribuir para melhorar a proficiência. Embora os resultados globais apontem para uma relativa estabilidade nas diferentes faixas etárias, a maioria dos países registou progressos em pelo menos um grupo de adultos em idade ativa ao longo da última década, evidenciando o potencial do contexto profissional para impulsionar a aprendizagem contínua.

Os resultados do EF EPI 2026 reforçam a importância de desenvolver competências linguísticas que vão além da compreensão do inglês. Num contexto académico e profissional cada vez mais internacional, a capacidade de comunicar com confiança, expressar ideias e participar ativamente em diferentes situações assume um papel fundamental, evidenciando a necessidade de continuar a investir na expressão oral, na escrita e na compreensão auditiva.

O relatório completo do EF English Proficiency Index 2026 está disponível em: https://www.ef.edu/epi/



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Sobre a EF

Fundada em 1965, a EF (Education First) é uma empresa global de educação cuja missão é abrir o mundo através da educação. Presente em mais de 100 países, a EF disponibiliza programas de aprendizagem de línguas, viagens educativas, intercâmbio cultural e formação académica.

Sobre a EF Portugal

A EF Portugal, em atividade desde 1991, proporciona experiências imersivas de aprendizagem de línguas a estudantes de todas as idades, em escolas geridas pela EF e abertas durante todo o ano, em diversos destinos internacionais. Os programas vão desde cursos de curta duração a estadias prolongadas, que aliam o ensino de línguas à imersão cultural e ao contacto com uma comunidade internacional.



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Cátia Mesquita: catia.mesquita@thinkpr.pt

Leonor Gonçalves: leonor.goncalves@thinkpr.pt

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