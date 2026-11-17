MONTERREY, México, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Soriana Media, a rede de mídia de varejo da Organización Soriana, uma das maiores varejistas do México, anunciou hoje que fechou uma parceria com a Kevel, provedora de infraestrutura de publicidade que possibilita que empresas líderes do setor de comércio em todo o mundo criem e expandam suas próprias redes de mídia. A tecnologia da Kevel irá impulsionar a oferta de publicidade da Soriana Media, ajudando as marcas a alcançarem os consumidores da Soriana com campanhas relevantes e mensuráveis em todo o caminho até a compra.

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A Soriana Media reúne insights de compra de mais de 24 milhões de clientes, uma rede de mais de 760 lojas e o site Soriana.com. Com a Kevel, a Soriana Media irá oferecer para os anunciantes produtos patrocinados, marcas patrocinadas e formatos de display desenvolvidos com base nos dados primários da varejista, com a segmentação, a otimização e a medição de que as marcas precisam para comprovar o desempenho.



"A mídia de varejo só funciona quando aprimora a experiência da compra, não quando a torna mais barulhenta", disse Aristóteles Olvera, Subdiretor de Marketing da Soriana. "Com a Kevel, podemos trazer as marcas para http://Soriana.com e para nossos canais digitais de maneiras úteis e relevantes para nossos clientes, ampliar suas opções com valor real, conectando o que eles veem com o que realmente compram."

A Kevel foi nomeada Infraestrutura/Plataforma de Mídia de Varejo do Ano no The Drum Awards for Commerce Media 2026 e impulsiona redes de mídia para varejistas e marketplaces, incluindo Tesco, The Home Depot, John Lewis Partnership, iFood, Chewy e Vend. Sua abordagem focada em API oferece à Soriana Media controle total sobre seus produtos publicitários, dados e experiência do consumidor, em vez de forçar seus negócios a usar um sistema rígido e padronizado. Com essa flexibilidade a Soriana Media poderá levar para o mercado formatos diferenciados e prontos para compra, incluindo anúncios nos quais os compradores adicionam produtos diretamente ao carrinho, e lançar novos recursos rapidamente em torno de momentos-chave do varejo.

A parceria também combina a especialização de ambos os lados. A experiência global da Kevel no setor é complementada pela equipe de liderança da Soriana Media com experiência prática na criação e expansão de mídia de varejo no México, oferecendo aos anunciantes um parceiro que entende tanto a tecnologia quanto o consumidor mexicano.

Aline Garza, Diretora da Soriana Media, afirmou: "As marcas no México estão prontas para a mídia de varejo que oferece desempenho real, não apenas alcance. A Soriana tem a escala, as lojas e o relacionamento com os clientes, e, com a Kevel, temos a melhor tecnologia do mercado para colocá-los em ação para nossos anunciantes."

"Quando as marcas investem na Soriana Media, elas obtêm uma tecnologia premiada na qual alguns dos principais varejistas do mundo confiam, uma equipe que conhece o segmento por dentro, e a otimização e os insights necessários para a expansão dos seus negócios conosco. Essa é a combinação que os anunciantes têm pedido no México."

Para os anunciantes, a parceria significa acesso ao público da Soriana por meio de uma única plataforma, relatórios consistentes em todos os formatos e práticas recomendadas baseadas no trabalho da Kevel com redes varejistas no mundo todo.

James Avery, fundador e CEO da Kevel, acrescentou: “A Soriana conhece o consumidor mexicano tão bem quanto qualquer outra empresa, e a equipe da Soriana Media sabe exatamente o que é preciso para a criação de uma operação de mídia de varejo na qual as marcas queiram investir. Essa combinação é rara. Nosso papel é fornecer a eles uma infraestrutura que seja de sua propriedade e controle, para que possam lançar os formatos que seus anunciantes desejam, agir rapidamente nos momentos importantes e crescer nos seus próprios termos. Avery continuou: "Temos orgulho de fazer parceria com a Soriana, pois ela está estabelecendo um novo padrão para a mídia de varejo no México."

Os primeiros espaços publicitários da Soriana Media com a tecnologia da Kevel estão ativos antes da temporada de compras de fim de ano, com mais formatos e recursos planejados para todo o ecossistema digital da Soriana em 2027. Nos próximos meses, a Soriana Media e a Kevel compartilharão as melhores práticas e os resultados dos anunciantes para ajudar as marcas a aproveitarem ao máximo esse canal no México.

Sobre a Soriana Media

A Soriana Media é a rede de mídia de varejo da Organización Soriana, um dos principais varejistas do México, com mais de cinco décadas de história. Com base em insights de compra de mais de 24 milhões de clientes, mais de 760 lojas e o site Soriana.com, a Soriana Media ajuda as marcas a alcançarem os consumidores com campanhas relevantes e mensuráveis em todas as etapas da decisão de compra. Para mais informações, visite sorianamedia.com.

Sobre a Kevel

A Kevel impulsiona as principais redes de mídia de varejo e de comércio do mundo todo. Ao combinar tecnologia, conhecimento e suporte, a Kevel ajuda cada empresa a construir uma rede de mídia em torno dos seus objetivos exclusivos. Com isso elas podem criar experiências publicitárias diferenciadas, desbloquear novos fluxos de receita e expandir os negócios em um mundo centrado na IA. Desenvolvida com foco na API, a Kevel combina a velocidade da compra com o controle do desenvolvimento. As empresas podem usar a IA transparente da Kevel ou aplicar seus próprios dados e modelos, o que lhes dá flexibilidade para evoluir suas operações de mídia e acompanhar as mudanças dos clientes, dos anunciantes e das oportunidades de mercado. O resultado é uma rede de mídia que é lançada rapidamente, se adapta continuamente e aumenta a receita ao longo do tempo.

Para mais informações, visite kevel.com.

Contato com a Mídia:

Laura Cameron

+44 (0) 7740 948 378

laura@meadcameron.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ffcb296-755a-4213-8111-b07ec0d4bad3

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9880042)