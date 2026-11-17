A Sparxity, líder em computação nativa esparsa, anunciou hoje que Peter Ungaro, ex-presidente e CEO da Cray, Inc., e Daniel Armbrust, ex-presidente e CEO da SEMATECH e cofundador da Silicon Catalyst, passaram a integrar seu Conselho Consultivo como membros independentes. Armbrust foi eleito presidente do Conselho Consultivo e Ungaro, vice-presidente, pelos demais membros do conselho. As nomeações fortalecem a liderança da empresa à medida que ela expande sua tecnologia de computação nativa esparsa para a inteligência artificial de próxima geração e a computação de alto desempenho (HPC).

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117052258/pt/

From left to right, Daniel Armbrust, former President and CEO of SEMATECH and co-founder of Silicon Catalyst and Peter Ungaro, former President and CEO of Cray, Inc.,

Peter Ungaro acumula décadas de experiência no setor de supercomputação. Durante seus 16 anos como presidente e CEO da Cray, liderou a empresa em sua consolidação como uma das principais fornecedoras de sistemas de supercomputação, culminando em sua aquisição pela Hewlett Packard Enterprise em 2019. Posteriormente, assumiu um cargo de liderança na área de computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial (IA) da HPE.

“Na Cray, construímos sistemas de computação que expandiram os limites do possível, traduzindo tecnologias inovadoras em infraestrutura escalável implantada em algumas das principais instituições globais. Vejo uma ambição semelhante na Sparxity. Tendo acompanhado Hector e a equipe nos últimos dois anos, fiquei impressionado com a capacidade de execução deles, das provas de conceito em silício às implantações comerciais. A Sparxity está construindo algo que acredito que influenciará o futuro da HPC e da computação de IA,” disso Peter Ungaro.

Daniel Armbrust possui vasta experiência em fabricação, comercialização e expansão de semicondutores. Anteriormente, ele atuou como presidente e CEO da SEMATECH, após uma carreira de 25 anos na IBM, empresa na qual ocupou cargos de liderança sênior em operações de semicondutores. Como cofundador e primeiro CEO da Silicon Catalyst, Daniel ajudou a construir um dos ecossistemas de apoio mais abrangentes ao crescimento e à comercialização de empresas emergentes do setor, incluindo a Ayar Labs.

“Para levar novas tecnologias de semicondutores ao mercado, não basta um silício diferenciado: é necessário também ter a capacidade de construir um negócio escalável em torno dele. A Sparxity demonstrou inovação técnica e tração comercial em um mercado de rápido crescimento. Estou animado para apoiar a equipe à medida que ela expande sua tecnologia, suas parcerias e sua presença global.,” disse Daniel Armbrust.

“Construir a próxima geração de infraestrutura de computação exige sólida especialização tanto na expansão comercial quanto na tecnológica”, disse Hector Gonzalez, cofundador e CEO da Sparxity. “Pete e Dan trazem conhecimentos excepcionais e complementares precisamente nessas áreas. A orientação deles já tem sido fundamental à medida que levamos a Sparxity para sua próxima fase de crescimento.”

Essas nomeações ocorrem após uma série de marcos importantes para a empresa. Em novembro de 2023, a empresa anunciou a conclusão da rodada de financiamento Série A, elevando o montante acumulado para US$ 90 milhões. Investidores estratégicos, como a GlobalFoundries e a Lockheed Martin, participaram da rodada. Além disso, a Sparxity anunciou um investimento multimilionário no Jülich Supercomputing Centre — que abriga o primeiro supercomputador exascale da Europa — e firmou uma parceria estratégica com a Deutsche Telekom, visando integrar sua tecnologia de computação nativa esparsa à infraestrutura do data center da T-Systems.

Com uma equipe de liderança experiente em comercialização de semicondutores e em supercomputação em larga escala, a Sparxity vem fortalecendo sua capacidade de transformar inovações em computação nativa para dados esparsos em infraestruturas de IA e HPC já em uso comercial.

Para saber mais sobre a Sparxity e seus sistemas de computação nativos para dados esparsos, acesse sparxity.ai.

Sobre a Sparxity

A Sparxity desenvolve soluções de computação esparsa nativa para IA. Nosso princípio é simples: processar apenas o que é relevante. Por anos, os modelos foram moldados pelo hardware denso no qual são executados. A Sparxity cria o hardware que permite que esses modelos avancem ainda mais, com sistemas full-stack — de chips personalizados a software —, projetados para uma esparsidade dinâmica e de granulação fina. Dessa forma, é possível que a inteligência ganhe escala sem que a velocidade ou a eficiência sejam comprometidas. Com sistemas implementados em escalas de rack e de supercomputadores na Europa e nos Estados Unidos, a Sparxity abre um novo horizonte de computação para os criadores que estão definindo o futuro. Saiba mais em sparxity.ai.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa:

Mackenzie Whitfield

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