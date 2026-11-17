A Xsolla (EUA), Inc., empresa global de comércio, anunciou hoje o lançamento do Xsolla Quest Builder uma ferramenta que dispensa a necessidade de programação e permite que desenvolvedores de jogos recompensem os usuários com itens digitais ao atingirem objetivos monitorados por meio de eventos no jogo e do Xsolla Backpack, um inventário persistente onde os jogadores podem armazenar esses itens. O Xsolla Quest Builder auxilia os desenvolvedores na aquisição de novos usuários, na melhoria da retenção e do valor do ciclo de vida do jogador, além de oferecer insights sobre o que os jogadores valorizam e desejam em seus jogos.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117809992/pt/

Graphic: Xsolla

No setor, os jogadores buscam obter mais valor dos jogos e dos itens digitais que adquirem para aprimorar sua experiência. Para atender a essa demanda e enfrentar o aumento dos custos de aquisição de usuários, um desafio comum para desenvolvedores, a Xsolla apresenta uma nova forma de os jogadores completarem missões para colecionar, possuir e compartilhar itens digitais dos jogos que apreciam.

Desenvolvido sobre a infraestrutura de comércio já existente da Xsolla, o Quest Builder conecta as missões concluídas pelos jogadores a recompensas em itens digitais, proporcionando mais maneiras de interagir com os itens obtidos em seus jogos favoritos.

“Até agora, os itens digitais geralmente ficavam restritos ao uso dentro de um único jogo”, afirmou Chris Hewish, presidente da Xsolla (USA), Inc. “Frequentemente, os jogadores não conseguem transferir uma skin para um amigo, nem manter o acesso a ela caso o jogo seja encerrado. Para os estúdios, o valor de um item costuma terminar no momento da venda inicial ou da sua distribuição gratuita. Os desenvolvedores investem muito tempo e capital para conquistar um jogador e, em seguida, vendem a ele um item que desaparece dentro do jogo, sem oferecer qualquer outra utilidade. O Xsolla Quest Builder e o Xsolla Backpack criam novas possibilidades para esses itens além do ato da compra, oferecendo aos desenvolvedores uma base para criar novas experiências para os jogadores, centradas em colecionismo, presentes e fidelidade.”

Os itens digitais são armazenados no Xsolla Backpack, proporcionando aos jogadores um inventário persistente. Recompensas de missões e itens adquiridos são enviados para o Backpack do jogador; o Xsolla Backpack já está disponível para Android, iOS e Windows via web, utilizando os mesmos dados de login que o jogador já usa habitualmente. Os itens digitais são projetados para permanecer no Backpack mesmo que o jogo que os emitiu seja encerrado, e os jogadores podem presenteá-los a outros usuários. Uma taxa de rede, paga por meio de “Xsolla Gas”, é aplicada às transferências. Itens gerenciados no backend próprio de um jogo permanecem inalterados e não podem ser transferidos.

O Xsolla Quest Builder e o Xsolla Backpack oferecem aos desenvolvedores uma base para criar mecânicas virais flexíveis para os itens que eles já estão desenvolvendo:

Presentes: Um item recebido como presente é armazenado no Backpack, portanto, cada presente funciona também como um convite para entrar no jogo.

Um item recebido como presente é armazenado no Backpack, portanto, cada presente funciona também como um convite para entrar no jogo. Coleções: Oferecer mais itens e permitir que os jogadores os guardem e compartilhem aumenta a motivação para colecionar.

Oferecer mais itens e permitir que os jogadores os guardem e compartilhem aumenta a motivação para colecionar. Edições limitadas: Itens exclusivos de eventos ou de edição limitada permitem que os desenvolvedores ofereçam colecionáveis ??especiais.

Itens exclusivos de eventos ou de edição limitada permitem que os desenvolvedores ofereçam colecionáveis ??especiais. Itens gratuitos na compra: Um item gratuito incluído em uma transação é enviado para o Backpack do jogador e dá início a uma coleção, incentivando-o a retornar.

Um item gratuito incluído em uma transação é enviado para o Backpack do jogador e dá início a uma coleção, incentivando-o a retornar. Fidelidade: Cada jogo pode criar seu próprio programa de fidelidade. Os jogadores podem visualizar seus pontos no Backpack e utilizá-los exclusivamente naquele jogo. Os pontos não possuem valor monetário.

Em conjunto, essas mecânicas ajudam a fazer com que cada transação seja o ponto de partida para a próxima. Metas relacionadas a presentes e coleções atraem novos jogadores por meio daqueles que já fazem parte da base, oferecendo um motivo para que retornem ao jogo. Quando um jogador mostra um item que possui para seus amigos, ele acaba atraindo novos usuários sem a necessidade de investimentos em publicidade paga; assim, o orçamento permanece com a desenvolvedora e sua própria comunidade de jogadores.

Os leitores também podem completar uma breve "Xsolla Quest" em xsolla.pro/p1-quest

O que é a Xsolla Quest? A Xsolla Quest permite que os usuários concluam algumas etapas simples em uma página da Xsolla para receber um item.

Desenvolvedoras de jogos, editoras e marcas podem começar a utilizar o Xsolla Quest Builder e o Xsolla Backpack em xsolla.com/backpack-in-pay-station ou explorar mais opções em xsolla.com/xsolla-ads.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa global de comércio que desenvolve e oferece tudo o que os desenvolvedores precisam para lançar, expandir e monetizar videogames. Com sede em Los Angeles, na Califórnia, a empresa apoia estúdios de todos os portes de independentes a AAA por meio de soluções que abrangem comércio direto ao consumidor, pagamentos inteligentes, propriedades intelectuais (IPs) voltadas ao entretenimento e produtos para engajamento de jogadores. A Xsolla auxilia desenvolvedores a financiar, distribuir, promover e monetizar seus jogos em grande escala. Com a confiança de mais de 70% dos 100 jogos de maior faturamento, a Xsolla atua como a entidade comercial responsável em mais de 200 regiões, oferecendo acesso a mais de 1.000 métodos de pagamento locais ao redor do mundo. Alicerçada em uma convicção profunda no futuro dos videogames, a Xsolla está firmemente comprometida em criar oportunidades e impulsionar o crescimento para criadores em toda parte.

O Xsolla Quest Builder e o Xsolla Backpack são oferecidos pela Xsolla (USA), Inc. (“Xsolla ”). Itens digitais, emblemas e pontos de fidelidade não possuem valor monetário e não podem ser trocados por dinheiro ou criptomoedas. A transferência de itens elegíveis pode estar sujeita a uma taxa de rede. Os itens digitais estão disponíveis apenas em territórios contemplados. Os produtos e serviços Web3 da Xsolla não são oferecidos a e não podem ser utilizados por qualquer pessoa ou entidade que: (a) esteja localizada ou resida em um país, território ou estado dos EUA onde a Xsolla restrinja o acesso; (b) esteja sujeita a sanções aplicáveis, ou que seja de propriedade ou controlada por uma parte sancionada; ou (c) esteja, por qualquer outro motivo, impedida pela legislação local de utilizá-los.

Para mais informações, acesse xsolla.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a mídia – Xsolla (EUA)

Derrick Stembridge

Vice-presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla (EUA), Inc.

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