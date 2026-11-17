A Quaise Energy, desenvolvedora líder em energia geotérmica de altíssima temperatura em escala industrial, anunciou hoje que o Google assinou um contrato de compra de energia (PPA) para 50 megawatts (MW) de energia geotérmica de altíssima temperatura, proveniente do "Project Obsidian" o principal projeto da Quaise no centro do Oregon. Quando entrar em operação, essa fonte de energia ininterrupta e livre de carbono deverá suprir as operações dos data centers do Google em The Dalles, Oregon, bem como as comunidades da região. O acordo ajudará a catalisar o desenvolvimento comercial da energia geotérmica de altíssima temperatura, gerando benefícios para os consumidores de energia e contribuindo para a preservação ambiental.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117333499/pt/

A partir de 2030, o Google passará a adquirir 50 MW de energia do Project Obsidian. A fase inicial de desenvolvimento utilizará tecnologia de perfuração convencional para acessar condições geotérmicas de altíssima temperatura em escala comercial. A energia geotérmica de altíssima temperatura é uma fonte praticamente ilimitada, que aproveita o calor natural da Terra para gerar até 10 vezes mais energia limpa por poço do que os sistemas geotérmicos tradicionais. A segunda fase do Project Obsidian deverá ser a primeira no mundo a empregar a perfuração por ondas milimétricas, uma tecnologia desenvolvida especificamente para acessar condições geotérmicas de altíssima temperatura em qualquer lugar do planeta.

“Fundamos a Quaise com o objetivo de tornar a fonte de energia mais abundante da Terra universalmente acessível; este acordo representa um passo fundamental, não apenas para a Quaise, mas para todo o setor de energia limpa”, afirmou Carlos Araque, CEO e presidente da Quaise Energy. “Junto ao Google, estamos estabelecendo a base comercial para a energia geotérmica de altíssima temperatura e consolidando os Estados Unidos como líderes globais em energia geotérmica.”

Diferentemente da energia geotérmica tradicional — limitada a regiões com reservatórios de água quente de ocorrência natural que raramente ultrapassam 204 °C (400 °F) —, a Quaise desenvolve Sistemas Geotérmicos Aprimorados (EGS, na sigla em inglês) que operam em condições de temperaturas extremamente elevadas. Espera-se que essa tecnologia permita que projetos de grande escala compitam com as usinas de energia mais eficientes da atualidade. Paralelamente, a Quaise avança no desenvolvimento da perfuração por ondas milimétricas, uma tecnologia que pode ser integrada a plataformas de perfuração já existentes para alcançar, de forma econômica, condições geotérmicas de temperaturas extremamente altas.

O acordo reforça o portfólio de energia limpa do Google e seu apoio pioneiro à energia geotérmica. Entre 2010 e 2025, o Google firmou mais de 240 contratos para a aquisição de quase 35 GW de nova energia limpa, sendo mais de 29 GW provenientes de 148 projetos na América do Norte. À medida que a demanda por eletricidade continua a crescer em todo o país, o Google mantém seu compromisso de garantir que a energia seja acessível, confiável e esteja disponível para famílias e empresas.

O Google arca com os custos de 100% da energia consumida por seus data centers e, à medida que expande essas instalações, a empresa cobre as necessidades de infraestrutura decorrentes diretamente de seu crescimento. No Oregon, os três campi de data centers da empresa já alcançaram a marca de 83% de energia livre de carbono, além disso, os moradores da área atendida pelo Northern Wasco County People’s Utility District desfrutam das terceiras tarifas de energia mais baixas do estado. A parceria anunciada hoje amplia ainda mais a liderança do Google em energia limpa e geotérmica, ao mesmo tempo em que acelera o desenvolvimento da energia geotérmica de temperaturas extremamente elevadas como um recurso de energia limpa e economicamente viável para os residentes e empresas do Oregon.

“Os data centers do Google são investimentos de longo prazo nas comunidades que chamamos de lar”, afirmou Lucia Tian, ??diretora de Tecnologias Energéticas Avançadas do Google. “Esta colaboração com a Quaise, focada em energia geotérmica de temperaturas extremamente elevadas, ajudará a impulsionar o crescimento econômico local, contribuindo para a construção de um futuro energético mais robusto e acessível para o Oregon.”

Este novo investimento amplia o histórico do Google como um agente que impulsiona o crescimento econômico no Oregon. O Google mantém uma presença consolidada no estado desde 2006, quando construiu seu primeiro data center próprio, projetado e operado pela própria empresa, na cidade de The Dalles. Nos últimos 20 anos, o Google investiu mais de US$ 7 bilhões no estado, figurando como o maior contribuinte do Condado de Wasco nos últimos anos. Em 2025, a empresa contribuiu para gerar US$ 9,3 bilhões em atividade econômica, beneficiando dezenas de milhares de empresas, organizações sem fins lucrativos, editoras, criadores e desenvolvedores no Oregon.

O acordo da Quaise com o Google é o marco mais recente em um período de grande impulso para a empresa. Em agosto de 2026, a companhia concluiu uma rodada de financiamento Série B de US$ 180 milhões, que incluiu um aporte de US$ 35 milhões da Nabors Industries.

O Projeto Obsidian representa uma oportunidade econômica significativa para o Centro do Oregon. Espera-se que o projeto gere de 200 a 400 empregos durante a fase de construção, além de mais de 50 postos de trabalho permanentes de alta qualificação nas áreas de engenharia e operações, consolidando a região como um polo para o desenvolvimento de energia geotérmica de altíssima temperatura. As melhorias na rede elétrica associadas ao projeto aumentarão a confiabilidade para os consumidores locais, e os royalties provenientes da venda de eletricidade proporcionarão benefícios econômicos duradouros à região.

Espera-se que a tecnologia comprovada no projeto Obsidian reduza os custos de desenvolvimento de futuros projetos geotérmicos de altíssima temperatura em todos os Estados Unidos, onde o calor abundante no subsolo permanece inacessível por meio de métodos convencionais.

Sobre a Quaise Energy

A Quaise Energy está tornando o calor profundo da Terra universalmente acessível para fornecer energia limpa, confiável e de carga base em larga escala. Atuando tanto como inovadora tecnológica quanto como desenvolvedora de projetos, a Quaise cria e opera soluções que aproveitam a energia geotérmica de altíssima temperatura bem abaixo da superfície, permitindo uma geração de energia capaz de rivalizar com a produção das usinas nucleares e de combustíveis fósseis mais eficientes da atualidade. Com sua tecnologia de perfuração por ondas milimétricas desenvolvida após mais de uma década de pesquisa no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) a missão da Quaise é tornar a energia geotérmica de altíssima temperatura a espinha dorsal do sistema energético moderno, oferecendo energia acessível e com zero emissão de carbono, além de proporcionar verdadeira independência energética para comunidades e nações ao redor do mundo.

Sobre o Google no Oregon

O Google está presente no Oregon desde 2006, quando inaugurou seu primeiro data center nos Estados Unidos, na cidade de The Dalles. Atualmente, o Google opera três complexos de data centers em The Dalles, uma região do Google Cloud no Oregon e um escritório no centro de Portland. A empresa continua investindo em infraestrutura, organizações locais e oportunidades de desenvolvimento da força de trabalho, apoiando a economia e as comunidades do Oregon.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo afirmações sobre o desempenho, planos e expectativas futuras da Quaise e do Google. Tais declarações baseiam-se em premissas consideradas razoáveis ??pela Quaise e pelo Google no momento em que foram formuladas. Não há garantia de que essas declarações se mostrarão precisas; os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos neste documento, devido a diversos riscos, incertezas e outros fatores. Recomenda-se aos leitores que não depositem confiança excessiva nessas declarações prospectivas, as quais refletem apenas a situação na data deste comunicado e baseiam-se nas premissas mencionadas anteriormente. A Quaise e o Google não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Quaise Media

Diane Hughes

Vice-presidente sênior de Marketing e Comunicação, Quaise Energy

press@quaise.com

Google Media

Cassidy Monda

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