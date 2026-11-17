O consumidor brasileiro mudou de comportamento. Ele não decide mais no primeiro contato com uma marca. Segundo pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, 82% dos consumidores brasileiros pretendem pesquisar preços antes de fechar uma compra, sendo que 87% farão essa pesquisa pela internet. A jornada deixou de ser linear e passou a envolver múltiplos canais e comparações antes da decisão final.

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O que esses números não capturavam até pouco tempo atrás era que uma dessas fontes de pesquisa, cada vez mais, passou a ser uma ferramenta de inteligência artificial. De acordo com o estudo "O Mapa da Busca no Brasil 2026", realizado pela Optimiza Marketing em parceria com a AB Pesquisas, 46,5% dos consumidores brasileiros já usam ferramentas como ChatGPT, Gemini ou Copilot com frequência durante a jornada de compra, sendo 23% diariamente e 23,5% algumas vezes por semana.

O levantamento identifica três perfis de comportamento: usuários frequentes (46,5%), usuários ocasionais (28,1%) e não usuários (25,4%), mostrando que quase metade do país já naturalizou o hábito de recorrer à IA antes de decidir uma compra.

Outro estudo, apresentado pelo Google Brasil durante o Think with Google 2026 e conduzido com a Ipsos, aponta que 82% dos brasileiros já utilizam algum recurso de inteligência artificial no cotidiano, incluindo a jornada de compra. Entre quem usa recursos como AI Overviews e o Modo IA especificamente para decisões de consumo, 80% afirmaram se sentir mais seguros na escolha, e 82% disseram tomar a decisão mais rapidamente com esse suporte.

O uso específico para comparação de produtos também aparece em outro levantamento recente. O E-Consumidor 2026, pesquisa realizada pela Nuvemshop em parceria com o Opinion Box, mostra que 1 em cada 3 consumidores brasileiros já usa o ChatGPT ou o Gemini para comparar produtos e encontrar as melhores ofertas. Entre os principais usos dessas ferramentas na decisão de compra estão comparar produtos (48%), tirar dúvidas técnicas (47%) e pedir sugestões personalizadas (36%).

O avanço do ChatGPT como plataforma de pesquisa de produtos

O crescimento não é apenas de uso ocasional. O relatório Global Digital Shopping Index 2026: The AI-Powered Shopper Has Arrived, produzido pela PYMNTS Intelligence em parceria com a Visa Acceptance Solutions, com mais de 5.800 consumidores entrevistados no Brasil, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, mostra que o ChatGPT saltou de 2% para 30% como plataforma usada para pesquisa de produtos em apenas dois anos. Isso já coloca a ferramenta em quarto lugar entre os canais mais usados para descoberta de produtos, atrás apenas do Google (56%), Walmart (41%) e Amazon (35%), que, aliás, caiu de 42% para 35% no mesmo período. O mesmo estudo mostra ainda que quase metade dos compradores online (47%) já usou IA em algum momento da última jornada de compra.

Para Fabio Ricotta, CEO da Agência Mestre, referência no mercado de marketing digital brasileiro há mais de 20 anos, com cases de sucesso comprovados, esse conjunto de dados deixa claro que a IA deixou de ser um coadjuvante na jornada de compra.

"Quando quase metade do país já usa ferramentas de IA com frequência para decidir uma compra, e quando um player como o ChatGPT sai de 2% para 30% de participação em pesquisa de produto em dois anos, não dá mais para tratar isso como tendência distante. É comportamento de consumo já instalado", afirma.

Segundo Ricotta, o dado que mais chama atenção é o cruzamento entre pesquisa em múltiplas fontes e uso de IA. "O consumidor de hoje já pesquisa em várias fontes antes de decidir; isso não é novidade. A novidade é que uma dessas fontes, cada vez com mais peso, é uma inteligência artificial generativa. Se a sua marca não aparece na resposta que essa IA constrói durante a comparação, você simplesmente não entra na lista de opções que o consumidor está considerando", explica.

Ele reforça ainda que essa mudança exige uma resposta estratégica das marcas, não apenas tática.

"Aqui entra exatamente o motivo de eu insistir tanto no GEO. Se o consumidor está pedindo para uma IA comparar produtos, tirar dúvida técnica ou sugerir opção, a marca precisa garantir que seu conteúdo seja claro, estruturado e confiável o suficiente para ser escolhido como fonte dessa resposta. Isso não acontece por acaso: é trabalho técnico de otimização, o mesmo tipo de trabalho que sempre fizemos em SEO, agora aplicado a um novo destino", pontua Ricotta.

O executivo também destaca que a combinação dos dois movimentos — pesquisa em múltiplas fontes e uso crescente de IA generativa — torna a presença digital das marcas ainda mais decisiva.

"Não é sobre escolher entre aparecer no Google ou aparecer no ChatGPT. É sobre estar presente em todos os pontos em que esse consumidor pesquisa antes de decidir. Quem trabalha isso de forma estruturada sai na frente. Quem trata como modismo vai ficar de fora da comparação, e cliente que não compara também não compra", completa.

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Os números da CNDL/SPC Brasil, da Optimiza Marketing, do Google, da Nuvemshop e da PYMNTS Intelligence, juntos, mostram um consumidor mais criterioso e mais assistido por tecnologia do que nunca. E, nesse cenário, aparecer bem posicionado deixou de ser suficiente. É preciso ser a fonte que a inteligência artificial escolhe recomendar.