Segundo o estudo W-Tech 2026, produzido pelo Observatório Softex, as mulheres ocupam 19,45% dos postos especializados nas empresas da Indústria de Software e Serviços de TIC (ISSTICs) no Brasil, ligeiro avanço em relação aos 19,2% registrados em 2023. Em números absolutos, o contingente feminino passou de aproximadamente 89,7 mil para 97,5 mil profissionais, mas o crescimento não se traduziu em mudança significativa na composição por gênero, nem reduziu as disparidades em liderança, remuneração, raça e região.

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Em comparação internacional, o Brasil situa?se próximo à média dos países analisados (20,8%) e à da União Europeia (19,5%), porém fica atrás de Israel (28,8%), Irlanda (26,3%), Estônia (24,5%) e Estados Unidos (24,2%). As mulheres concentram 82,9% das especializações em software e 54,03% trabalham em grandes empresas. A participação feminina atinge 27,26% na gerência, 25,05% em pesquisa e desenvolvimento e 23,66% entre analistas, mas recua para 14,15% em cargos de diretoria e 14,06% na programação.

O recorte racial revela que homens brancos ocupam 46,31% dos vínculos, seguidos por homens negros (26,51%), mulheres brancas (12,35%) e mulheres negras (6,39%). A presença feminina nos estados varia entre 5,02% e 22,49%, não ultrapassando 23% em nenhuma unidade da federação.

As disparidades salariais são marcantes: a diferença chega a 21,78% para tecnólogos, 17,04% para programadores e 15,49% para analistas. Na formação, as mulheres corresponderam a 19,21% dos concluintes de cursos de TIC em 2024, embora tenham registrado crescimento em áreas emergentes, como Defesa Cibernética (53,2%) e Inteligência Artificial (47,1%).

“Os dados mostram que olhar apenas para o número de mulheres que ingressam em tecnologia não é suficiente; precisamos acompanhar toda a trajetória, da formação à remuneração e chegada aos espaços de decisão”, afirma Rayanny Nunes, coordenadora de Inteligência e Design de Soluções da Softex.

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O relatório recomenda que políticas públicas considerem não só a entrada das mulheres no setor, mas também sua permanência, progressão profissional e acesso a cargos de liderança. Entre as propostas estão metas de participação em programas de formação, bolsas e qualificação; indicadores de diversidade em incentivos à pesquisa e inovação; financiamento permanente para startups lideradas por mulheres, com atenção especial às negras; maior transparência salarial; bolsas estaduais adaptadas às desigualdades locais; critérios de diversidade no apoio a parques tecnológicos e polos de inovação; e a criação de um Painel Nacional de Diversidade coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com indicadores anuais sobre educação, emprego, remuneração, liderança e empreendedorismo.