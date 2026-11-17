LIMASSOL, Chipre, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Praxis Tech, uma das principais plataformas globais de orquestração de pagamentos, anunciou hoje o lançamento do AI Rule Builder, um novo recurso que ajuda os comerciantes a criar e gerenciar regras de pagamento complexas com um chat simples e seguro baseado em IA.

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Para empresas que realizam transações em vários mercados, moedas e provedores, essas regras determinam como os pagamentos são encaminhados de acordo com condições específicas, como país, meio utilizado ou valor da operação.

Em vez de navegar por várias configurações, os comerciantes descrevem o que desejam alcançar. A IA traduz as instruções em parâmetros operacionais, faz perguntas de acompanhamento quando necessário, e possibilita que eles ajustem os resultados em uma conversa contínua. A Praxis está entre as primeiras plataformas do setor a oferecer essa funcionalidade, desenvolvida para lidar com as estruturas complexas das quais dependem os operadores de jogos regulamentados e as corretoras de CFDs.

O que o AI Rule Builder significa para os comerciantes

Menos complexidade: Torna a gestão sofisticada de pagamentos mais fácil e acessível.

Torna a gestão sofisticada de pagamentos mais fácil e acessível. Maior eficiência: Reduz a configuração manual e o tempo gasto na administração das regras de pagamento.

Reduz a configuração manual e o tempo gasto na administração das regras de pagamento. Execução mais rápida: Proporciona uma resposta mais rápida às mudanças nos requisitos comerciais e de pagamento.

Proporciona uma resposta mais rápida às mudanças nos requisitos comerciais e de pagamento. Controle total: A empresa é responsável por revisar e aprovar todas as regras antes de serem salvas.





Ao comentar sobre o lançamento, Amit Klatchko, Cofundador e Diretor da Praxis Tech, afirmou: "A orquestração de pagamentos ofereceu aos comerciantes as ferramentas necessárias para gerenciar e otimizar suas transações. Nosso foco agora é ajudá-los a usar essas ferramentas de forma mais rápida e eficiente, e o AI Rule Builder é um passo importante nessa direção. A eliminação da complexidade oferece para as equipes responsáveis maior independência para que possam ficar no controle de todas as decisões, se concentrar em aprimorar o desempenho dos pagamentos e expandir os negócios."

O lançamento é mais um passo no compromisso da Praxis de tornar a orquestração de pagamentos mais inteligente, eficiente e segura, ajudando as equipes a gastarem menos tempo configurando as rotinas operacionais e mais tempo aprimorando suas estratégias. O AI Rule Builder agora está disponível para um grupo seleto de empresas na plataforma da Praxis.

Sobre a Praxis Tech

A Praxis Tech é uma plataforma de orquestração de pagamentos projetada para ajudar os comerciantes a simplificar e otimizar as operações de pagamento. Por meio de uma única integração, as empresas podem aprimorar o desempenho dos pagamentos, aumentar a receita e apoiar o crescimento em vários mercados. Com acesso a uma ampla rede de provedores e meios disponíveis, os comerciantes têm maior flexibilidade, visibilidade e controle do seu ecossistema global de pagamentos.

Contato com a Mídia: media@praxis.tech

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001304186)