A Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, presente em mais de 96,3% dos lares brasileiros, alcançou a 115ª posição no ranking geral do Merco Empresas Brasil 2026, com avanço de 47 colocações em relação à edição anterior e de 86 posições desde 2024. Na categoria Bens de Consumo, a companhia passou do 9º para o 7º lugar.

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O resultado foi apresentado nesta segunda-feira (16), no Museu do Ipiranga, em São Paulo (SP), durante a divulgação da 13ª edição do monitor de reputação corporativa. Em 2024, quando a companhia passou a acompanhar o Merco como um dos indicadores de sua evolução reputacional, a Ypê ocupava a 201ª posição geral. Em 2025, chegou à 162ª colocação.

“A reputação da Ypê se apoia na coerência entre nossos valores, nossas decisões e a forma como nos relacionamos com a sociedade. Essa evolução reconhece uma construção de longo prazo, que reúne ética, governança, responsabilidade e diálogo. É uma conquista compartilhada por toda a companhia que reforça o compromisso com a confiança de consumidores, clientes e parceiros”, afirma Sérgio Pompilio, diretor-executivo Jurídico e Assuntos Corporativos da Ypê.

Referência internacional em avaliação da reputação corporativa, o Merco combina a percepção de diferentes públicos com análise digital e indicadores objetivos. A edição brasileira de 2026 reuniu 17.258 respondentes, com participação de públicos como executivos, jornalistas econômicos e consumidores, e analisou 886.597 menções no ambiente digital. Esses números correspondem ao conjunto do levantamento. O cumprimento da metodologia de elaboração do ranking foi submetido à revisão independente da KPMG.

A Ypê completou 76 anos em 6 de novembro e está presente em 96,3% dos lares brasileiros. A companhia associa sua trajetória à consistência das entregas e ao fortalecimento das relações com seus diferentes públicos. Nesse processo, a comunicação e as relações institucionais contribuem para conectar as práticas da empresa aos temas relevantes para a sociedade, com escuta, transparência e diálogo.

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“Desde 2024, temos fortalecido uma estratégia de comunicação e relacionamento alinhada ao negócio, com integração entre áreas e proximidade com os públicos da Ypê. A evolução no Merco é um indicador importante dessa jornada. Ela reconhece um trabalho contínuo, conduzido por um time comprometido e sustentado pelas entregas dos mais de 7.300 colaboradores da companhia”, enfatiza Carlos Maciel, gerente de Comunicação Externa e Relações Institucionais da Ypê.