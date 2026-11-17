A ContabilizaEcom, contabilidade especializada em e-commerce que nasceu dentro de uma operação de e-commerce, lança em 19 de novembro uma plataforma com inteligência artificial voltada a quem vende no e-commerce. A ferramenta reúne interface própria para o cliente, monitoramento em tempo real da situação do CNPJ nas esferas federal e estadual, integração com os principais marketplaces e uma área de treinamentos sobre a rotina fiscal das vendas online. O lançamento acontece no ano de teste da reforma tributária, regulamentada pela Lei Complementar 214/2025, que prevê para 2027 o início da cobrança da CBS.

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A plataforma está conectada ao sistema de gestão interno da contabilidade, e todas as informações do cliente ficam em um banco de dados único. O que a equipe contábil apura, o que consta nos órgãos fiscais e o que vem das vendas nos marketplaces sai da mesma base. Com isso, o empresário deixa de olhar só para obrigações e guias e passa a acompanhar o resultado da operação.

Para Eduardo Sampaio, empresário, fundador e conselheiro da ContabilizaEcom, o lançamento responde a uma mudança no papel da contabilidade. “A contabilidade do futuro é uma conselheira do dono do e-commerce, um parceiro de negócio. Só quem vive esse mercado consegue atender essa demanda, porque o e-commerce tem variáveis demais: importação, venda para todos os estados, benefícios fiscais que mudam de um estado para outro”, afirma.

Um ano olhando para dentro

A plataforma é resultado de uma decisão tomada no início de 2026. Depois de crescer rápido e passar de 300 empresas atendidas, a ContabilizaEcom reduziu a entrada de novos clientes e direcionou o investimento para operação e tecnologia. “Escalamos muito rápido, e isso começou a pesar na qualidade da entrega. Preferimos frear a aquisição e passar o ano olhando para dentro”, diz Eduardo.

Nesse período a gestão foi reforçada. Igor Luz, que veio de São Paulo para a empresa, assumiu como CEO. “Nosso trabalho em 2026 foi arrumar a casa: processo, rotina e indicador. Tecnologia só faz sentido em cima de uma operação que já entrega bem”, afirma Igor.

“Com a reforma, a contabilidade deixa de ser só cálculo e passa a ser decisão. Quem vende para o Brasil inteiro precisa de alguém que enxergue a operação em tempo real, não no fim do mês”, resume Eduardo.

Dados de venda e, em seguida, dados financeiros

Para liderar a tecnologia, a empresa trouxe de São Paulo Daniel Sanchez, que assumiu como CTO. “Começamos pela base de dados. Com fiscal e marketplaces no mesmo lugar, a inteligência artificial consegue ler um grande volume de documentos, cruzar informações e apontar inconsistências antes que virem pendência para o cliente”, explica.

A próxima funcionalidade já está em teste: a integração via Open Finance. Com autorização do cliente, ela vai trazer movimentações bancárias para a plataforma e cruzá-las com as vendas e as notas fiscais. “O objetivo é apoiar decisões do dia a dia e tornar o fechamento contábil mais ágil, porque a conciliação deixa de depender de extratos enviados manualmente”, diz Daniel.

A IA na rotina contábil

O uso de inteligência artificial em escritórios de contabilidade avança no país junto com a digitalização do fisco. Durante o ano de teste da reforma, os documentos fiscais eletrônicos passaram a trazer as informações dos novos tributos, o IBS e a CBS. Isso aumenta o volume de dados que cada empresa precisa acompanhar.

Sócia e responsável técnica da ContabilizaEcom, Erika Fernanda vê a tecnologia como apoio, e não como substituta do trabalho técnico. “A ferramenta tira do contador a tarefa repetitiva e devolve tempo para analisar cada operação, que no e-commerce raramente é igual à outra. O regime adequado e o melhor enquadramento continuam dependendo de análise caso a caso”, afirma.

Os treinamentos internos da plataforma seguem a mesma lógica. A ideia é que o empresário entenda o que acontece com o próprio CNPJ e decida com mais informação.

Sobre a ContabilizaEcom

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A ContabilizaEcom, contabilidade especializada em e-commerce que nasceu dentro de uma operação de e-commerce, foi fundada em 2024 e atende empresas que vendem em marketplaces e lojas virtuais em todo o Brasil. Mais informações em contabilizaecom.com.br.?