ZURIQUE, Suíça, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica (EAACI) levará as questões de alergia e saúde respiratória para o diálogo na COP31, defendendo políticas climáticas que protejam mais os pacientes e combatam as desigualdades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Temporadas de pólen mais longas, incêndios florestais e poluição do ar destacam o quão intimamente as condições ambientais e a saúde respiratória estão conectadas. Para as pessoas que convivem com doenças alérgicas e respiratórias, a ação climática tem implicações no seu dia a dia.

A participação da EAACI é um exemplo do seu compromisso com a Visão Zero: um futuro livre do fardo das alergias e da asma. Alcançar esse objetivo requer progresso científico e cuidados eficazes, além de prevenção e políticas que promovam ambientes mais saudáveis.

No seu simpósio, "Como a Implementação do Acordo de Paris Integra a Preocupação com a Saúde — O Caso das Doenças Alérgicas e Respiratórias", a EAACI irá analisar se os compromissos nacionais relacionados ao clima e os planos de adaptação abordam adequadamente esse problema de saúde.

O debate irá abordar evidências científicas, identificar lacunas nas políticas e considerar recomendações práticas para a integração da saúde às ações climáticas. Será dada atenção especial às desigualdades na exposição ambiental e no acesso aos cuidados da saúde.

Para a EAACI, esse diálogo é uma oportunidade de conectar a pesquisa a decisões que afetam a saúde pública. A incorporação do conhecimento especializado sobre alergias e doenças respiratórias aos debates sobre o clima pode ajudar a garantir que as necessidades dos pacientes orientem as políticas e que a prevenção se torne uma prioridade compartilhada entre os setores.

O simpósio também pedirá a contribuição das partes interessadas, em apoio ao diálogo contínuo entre cientistas, profissionais de saúde, formuladores de políticas e comunidades.

Participação de Mohamed Shamji, Maria Torres e Isabella Annesi-Maesano, além de colaboradores das áreas de saúde e políticas climáticas:

Data: 17 de novembro de 2026

17 de novembro de 2026 Hora: 11h30–12h30, horário de Antália / 09h30–10h30, CET

11h30–12h30, horário de Antália / 09h30–10h30, CET Local: Francophonie Pavilion, Antália, Turquia

Francophonie Pavilion, Antália, Turquia Idiomas: Francês/inglês

Francês/inglês Online: Transmissão ao vivo na página do evento

Veja a programação e acesse a transmissão ao vivo

Sobre a EAACI

A EAACI promove o avanço da abordagem da alergia e imunologia clínica por meio de: ciência, educação, colaboração e conscientização, trabalhando para melhorar a vida das pessoas afetadas pelas doenças alérgicas e imunológicas.

Consultas da Mídia: communications@eaaci.org

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001304188)