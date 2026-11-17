A EVENTIM, empresa global de venda de ingressos para shows, festivais, teatros e eventos esportivos, reforça seu compromisso com o mercado brasileiro e anuncia o lançamento do EVENTIM.Light, plataforma para venda de ingressos que oferece aos produtores e organizadores autonomia para criar, divulgar e vender seus próprios eventos. O novo produto amplia a atuação da Eventim no Brasil, levando a experiência e credibilidade conquistada pela empresa a mais produtores e organizadores de eventos de diferentes portes, com uma solução totalmente digital, que permite criar eventos, personalizar a experiência de compra, receber pagamentos e gerenciar a venda de ingressos em um único ambiente.

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A nova plataforma atende organizadores de festas, baladas, bares, teatros, exposições, congressos e muitos outros. Com uma jornada simples, o produtor pode disponibilizar ingressos para venda em poucos minutos, sem precisar estruturar uma operação própria de comercialização. Desta forma, o EVENTIM.Light surge para apoiar a jornada de um evento, impactando um grande volume de organizadores no Brasil todo.

A solução também permite configurar mapas de assentos com setores, mesas e lugares numerados, sem a necessidade de softwares específicos de design ou conhecimento técnico. Durante a compra, o público pode escolher os lugares diretamente no mapa ou optar pela seleção automática dos melhores assentos disponíveis.

“O segmento de eventos para pequenos e médios produtores representa uma enorme oportunidade de transformação digital. Para apoiar esse ecossistema, apostamos em uma tecnologia de ponta, com dezenas de funcionalidades e em um modelo 100% transacional, sem custos fixos e com taxas altamente acessíveis, garantindo a melhor tecnologia do mercado”, comenta João Paulo Kitsis, diretor comercial da EVENTIM Brasil.

O lançamento faz parte da estratégia de crescimento e diversificação da EVENTIM no mercado brasileiro e busca ampliar sua presença entre profissionais que precisam de ferramentas para organizar e comercializar eventos de menor escala. A oportunidade está inserida em um setor que movimentou mais de R$ 25 bilhões no primeiro bimestre de 2026, com projeção de alcançar R$ 151,9 bilhões até o fim do ano, segundo dados da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape).

“Essa iniciativa consolida um importante vetor de expansão para a EVENTIM no país, alinhada à nossa estratégia global de crescimento e atenta ao elevado potencial do mercado no Brasil”, afirma Kitsis.

Ferramentas para vender mais ingressos e gerenciar eventos



O EVENTIM.Light reúne recursos para apoiar toda a jornada de um evento, que vai desde o planejamento, criação, ferramentas de divulgação e vendas, distribuição de ingressos e acesso até o fechamento. Em poucos passos, os organizadores podem personalizar a loja virtual e os ingressos com a identidade visual do evento, criar cupons promocionais, desenvolver campanhas e monitorar os resultados comerciais, ampliando as chances de aumentar as vendas.

O modelo comercial não prevê mensalidade nem taxa de configuração. Com uma taxa de serviço a partir de 6% por ingresso vendido, a proposta é que os organizadores utilizem a plataforma conforme a necessidade de cada evento, sem compromisso de longo prazo, além de contar com suporte próximo para apoiar os produtores na jornada do evento.

“O EVENTIM.Light complementa nossa operação e amplia as possibilidades para produtores que precisam de uma solução prática para comercializar seus eventos. Queremos oferecer ferramentas que ajudem o produtor a vender mais ingressos nos seus eventos, dispondo da excelência no atendimento que faz parte da atuação da EVENTIM”, enfatiza Kitsis.

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Para saber mais sobre a plataforma, basta acessar: EVENTIM.Light.