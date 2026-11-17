Pelo quarto ano consecutivo, a BenCorp integra o ranking Negócios em Expansão, elaborado pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas e suporte técnico da PwC Brasil. Na edição de 2026, a companhia aparece na 134ª posição da categoria que reúne as 150 empresas que mais cresceram, com receita operacional líquida anual de até R$ 150 milhões. A presença em três edições seguidas evidencia a continuidade de sua participação entre os negócios selecionados pelo levantamento.

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Fundada em 2008 pelo empresário Luis Alexandre Chicani, a BenCorp atua na gestão integrada de saúde corporativa, com soluções que combinam administração de benefícios, saúde ocupacional, prevenção e inteligência de dados. A empresa atende organizações de diferentes setores, entre elas Magalu, RD Saúde, Quatá, Polenghi, Skala, Decathlon, Prosegur, Ofner, Grupo BK, Meritor, Petlove, Zara, Philips e Sony.

Por meio de ferramentas analíticas proprietárias, como o HealthScoreCard®, realiza o cruzamento de indicadores e o mapeamento contínuo. Essa expertise permite a identificação precoce de grupos de risco e de pessoas com doenças crônicas, garantindo previsibilidade orçamentária e subsídios técnicos para a negociação de reajustes junto às operadoras.

O reconhecimento ocorre no ano em que a BenCorp completa 18 anos e o Grupo LAC44, ecossistema do qual faz parte, avança no fortalecimento de sua governança e estrutura executiva. A estratégia prevê maior integração das soluções em gestão integrada de saúde corporativa, que engloba medicina ocupacional, gestão de benefícios e acesso à saúde via telemedicina. A eficiência operacional e proximidade com os clientes têm foco especial e ganham evidência nos serviços de saúde e na geração de resultados para as empresas atendidas.

Na quinta edição do Negócios em Expansão, 838 empresas se inscreveram e 491 foram selecionadas, recorde do levantamento. Juntas, as participantes classificadas registraram R$ 42 bilhões em receita operacional líquida em 2025, alta de 32% em relação ao total apurado na edição anterior. O ranking contempla companhias de diferentes segmentos e portes, distribuídas por faixas de receita.

A metodologia considera principalmente o crescimento percentual da receita operacional líquida entre 2024 e 2025, com base nas demonstrações financeiras encaminhadas voluntariamente pelas participantes e compiladas pela PwC Brasil.

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A BenCorp ainda foi premiada como uma das Melhores Fornecedoras para RH e integrou a lista das 100 pequenas e médias empresas que mais crescem no Brasil, da Deloitte e EXAME. Além disso, foi eleita por cinco vezes uma das Top 5 do ranking Top of Mind de RH, conquistou por reconhecimento do Great Place to Work (GPTW) e ficou entre as quatro marcas premiadas na categoria Saúde Ocupacional da pesquisa Melhor RH The Best Brands.