O Alvorada Business Awards, premiação que reconhece empresas e empresários do Distrito Federal, realiza sua segunda edição no dia 1º de dezembro, às 19h30, no Lacustre Hall, em Brasília. A noite de gala tem a expectativa de reunir 800 empresários e convidados para a entrega dos prêmios em 12 categorias e das homenagens da Tribuna de Honra.

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A partir do dia 16 de novembro, o público poderá votar nos dez empreendedores finalistas indicados em cada categoria. Será permitido um voto por pessoa, por categoria. A votação, que será auditada, estará disponível no site oficial do prêmio.

As 12 categorias são: saúde; tecnologia e inovação; construção e mercado imobiliário; educação; comércio e varejo; bem-estar e esporte; gastronomia; empreendedorismo feminino; serviços profissionais; impacto social; beleza e estética; e desenvolvimento empresarial.

O vencedor de cada categoria será definido pela combinação do voto popular com a avaliação de um júri técnico formado por empreendedores. Os resultados só serão conhecidos na noite da premiação.

Além das categorias principais, a cerimônia do Alvorada Business Awards contará com a entrega da Tribuna de Honra, homenagem da organização a nomes que abriram caminho para o empreendedorismo da capital.

Prêmio

Criado em 2025 e realizado pela comunidade de desenvolvimento empresarial Altum, o Alvorada Business Awards nasceu de um manifesto: Brasília, construída do zero há seis décadas, vive agora a primeira geração do seu empreendedorismo, formada por fundadores que ergueram seus negócios sem herança e sem manual. A assinatura da segunda edição resume o propósito: “A noite que reconhece quem constrói o DF”.

“Brasília foi construída por gente que não esperou aplauso. O Alvorada existe para dar a essa geração de empresários o reconhecimento que ela nunca pediu. E quem escolhe os vencedores é a própria cidade”, afirma Rodrigo Canal, idealizador do prêmio.

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A estreia da premiação, realizada em 2 de dezembro de 2025, no Olivier Hall, reuniu mais de 400 empresários, mobilizou 17 mil votantes e premiou empreendedores em 11 categorias, além de homenagear 9 personalidades na Tribuna de Honra.