A inteligência artificial (IA) já está dos dois lados da pauta: 76% dos profissionais de relações públicas usam IA generativa e 82% dos jornalistas usam pelo menos uma ferramenta de IA, segundo pesquisas da Muck Rack com profissionais de RP e com jornalistas. Os números estão no estudo "Como a IA vai mudar as relações públicas e a comunicação em 2027, e como as agências podem se preparar", publicado em 12 de novembro pela The New Standard (TNS), agência de relações públicas e comunicação estratégica com sede em São Paulo. O levantamento usa apenas fontes públicas e tem um capítulo sobre a América Latina.

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A forma como o público encontra informação também muda. Em um levantamento do Pew Research Center com 900 adultos dos Estados Unidos, os usuários do Google clicaram em um resultado de busca em 8% das visitas quando havia um resumo de IA, contra 15% quando não havia. Líderes de veículos digitais ouvidos pelo Reuters Institute esperam que o tráfego vindo de buscas caia 43% em três anos.

Nas respostas dos assistentes de IA, quase 99% dos links citados vêm de fontes não pagas, e o conteúdo pago ou publicitário representa 0,3%, segundo um estudo da Muck Rack com 207 milhões de citações. Em um teste de laboratório conduzido por pesquisadores de Princeton e outras instituições, citações diretas e estatísticas aumentaram a visibilidade de páginas nessas respostas.

A identificação de conteúdo feito por IA também pesa na confiança. Entre quase 10.000 consumidores ouvidos pela Meltwater com a YouGov, 86% dizem que esse conteúdo deve ser identificado como tal, mas 32% confiariam menos em uma marca se o conteúdo dela fosse feito por IA. Apenas 18% dos profissionais seniores de assuntos corporativos ouvidos pela GlobeScan dizem que a sua área está preparada para um incidente de deepfake.

Na América Latina, 13% da amostra online do Brasil usam chatbots de IA para se informar toda semana, acima da média global de 10%, segundo o Digital News Report 2026, do Reuters Institute. Entre os menores de 25 anos, o índice chega a 19%. Na região de Buenos Aires, 91% dos comunicadores usam IA no trabalho, mas 64% não receberam treinamento do empregador, de acordo com pesquisa da universidade argentina UADE.

"Quando um assistente de IA responde no lugar da busca, ele quase sempre cita fontes que não foram pagas. Isso dá ainda mais peso à cobertura conquistada na imprensa e a conteúdos com dados e citações verificáveis", afirma Christopher Suttenfield, diretor de Desenvolvimento de Negócios da TNS e autor do estudo.

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"A ferramenta acelera o trabalho, mas cada entrega precisa ter uma pessoa responsável por ela. Isso passa por uma política de uso clara, treinamento da equipe inteira, a começar pelos mais jovens, e cuidado para não colocar informações de clientes em ferramentas públicas", diz Thiago Carneiro, diretor de Contas e Atendimento ao Cliente da TNS.