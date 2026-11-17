A ABRH-PR realiza, no dia 25/11 (quarta-feira), a partir das 8h, no auditório do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE-PR, mais uma edição do Bom Dia RH, com o tema “Do benchmarking à decisão: sua empresa copia o mercado ou constrói uma estratégia de remuneração?”. O encontro é voltado a líderes, gestores e profissionais que atuam com pessoas, cultura organizacional e performance. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A programação terá os palestrantes Fabio Oliveira, que atuou por mais de 30 anos como executivo de Gestão de Pessoas, e José Ferreira Lima Neto, também com três décadas de experiência no mundo corporativo. Os dois são sócios-fundadores da Zeppelin Consultoria, desde 2019. A proposta desta edição do Bom Dia RH é mostrar como as empresas podem aproveitar o benchmarking como ferramenta de apoio à tomada de decisão, discutindo como as organizações podem desenvolver políticas de remuneração alinhadas aos seus objetivos, cultura e desafios.

Uma das principais questões que os palestrantes pretendem levantar durante o encontro é sobre uma questão. A minha remuneração é uma escolha ou uma reação? Se o salário de um cargo foi definido porque alguém pediu demissão, porque o concorrente pagou mais ou porque sempre foi assim, ele é uma reação. Remuneração estratégica é quando a empresa sabe explicar, para a diretoria e para o colaborador, por que paga o que paga.

Enxergar um caminho

Para Fabio e Lima, não se trata só de salário. “Ele atrai, mas o que mantém e engaja um talento é a perspectiva, ou seja, saber para onde a carreira pode ir, ter oportunidades de desenvolvimento e enxergar um caminho de sucessão”. Eles observam que empresas que tratam remuneração, carreira e desenvolvimento como uma coisa só conseguem competir por talentos mesmo sem pagar o maior salário do mercado. Para levar essa discussão à prática, propõe um exercício aos participantes. “Escolha três cargos críticos do seu negócio e responda, com dados, onde eles estão em relação ao mercado, onde deveriam estar e qual caminho de crescimento você oferece a quem ocupa essas posições. Esse exercício já muda a conversa”, afirmam.

Fabio também questiona como as empresas definem uma política salarial. “Quem pergunta quanto o mercado paga tende a copiar. Quem pergunta onde eu quero estar em relação ao mercado e por quê usa o benchmarking para decidir”, acentua. Explica que o dado de mercado mostra o que os outros fazem, mas não diz o que a sua empresa precisa. “Uma indústria que precisa manter técnicos especializados e uma startup em fase de crescimento podem olhar para a mesma mediana salarial e tomar decisões opostas, e ambas estarem certas”. E reforça que “benchmarking é bússola, não piloto automático. O erro é quando a tabela do mercado vira a política da empresa, sem passar pela estratégia do negócio, pela estrutura de cargos, pela cultura e pela capacidade financeira”.

Atenção especial

Na rotina das organizações, Lima aponta três questões que merecem atenção especial: o custo do trabalho, a rapidez com que o mercado muda e a transparência nas relações salariais. “O debate sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada para 40 horas semanais coloca em pauta a necessidade de rever escalas, processos e produtividade. Se o salário se mantém, o custo da hora trabalhada sobe cerca de 10%. O mercado muda mais rápido do que as pesquisas tradicionais conseguem acompanhar e com a legislação de igualdade salarial e profissionais cada vez mais informados, inconsistências internas passam a ser cobradas”.

Os executivos ressaltam que para lidar com essas demandas, o RH não pode tratar remuneração só como reajuste. “Precisa olhar para o pacote completo, para a estrutura de cargos e para a eficiência da operação. O primeiro passo é organizar a casa: saber quais cargos existem, o que cada um entrega e quanto vale para o negócio. Com isso feito, o dado de mercado passa a ter onde se apoiar, e cada real investido em remuneração passa a ter um porquê”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E de acordo com eles, o Bom Dia RH reúne justamente quem está na linha de frente dessas decisões, e a provocação é tirar a remuneração do lugar de custo a ser controlado e levá-la para o lugar de ferramenta de estratégia. “Também é um momento simbólico porque junto com a ABRH-PR estamos construindo o Benchmarking Paranaense de Remuneração Total, para que as empresas do estado tenham um retrato do seu próprio mercado”, pontuam.