Antes de receber os primeiros alunos, uma escola precisa definir quem será responsável por transformar sua proposta em uma experiência cotidiana. Na Akron Global School, essa construção reúne profissionais com trajetórias em instituições como Avenues, St. Paul’s, St. Francis, Beacon, Santo Américo e The British School (RJ).

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A experiência da equipe é um dos pilares do projeto, que ocupará o campus de 11 mil metros quadrados no coração de Pinheiros. Para as famílias que avaliam uma instituição, conhecer quem está à frente das decisões pedagógicas e operacionais oferece referências concretas sobre o trabalho em desenvolvimento.

À frente da escola está Carol Hauptmann Miranda, Head of School, com mais de 20 anos de experiência em educação e uma trajetória de oito anos na Avenues São Paulo. A oportunidade de participar da construção de uma nova instituição foi um dos fatores que a atraíram para a Akron. “O que me mobilizou foi a possibilidade de construir, desde o início, uma escola em que conhecer cada aluno orienta as decisões pedagógicas. Isso exige coerência entre a proposta, a formação dos professores e o que acontece todos os dias em sala de aula”, afirma Carol.

A proposta da Akron articula neurociência do desenvolvimento, aprendizagem conectada a situações reais, mentoria e mentalidade de fundador — entendida como a disposição para tomar iniciativa, assumir responsabilidades e transformar ideias em ações. O trabalho pedagógico reúne Kari Olsen, educadora de Early Years com experiência internacional na África do Sul e Tailândia e passagem pela St. Paul’s; Cristina Magalhães, psicóloga e gestora educacional com trajetória no Colégio Santo Américo; e Pedro Paulo Siqueira, consultor escolar e gestor acadêmico com passagens por St. Paul’s e St. Francis.

Essa combinação de experiências participa de decisões que antecedem a abertura: a organização do currículo, a seleção dos professores, as práticas de acompanhamento dos estudantes e os critérios para avaliar sua aprendizagem. “Na primeira infância, as escolhas sobre espaços, tempo, brincadeiras e relações têm implicações diretas na experiência das crianças. Participar da construção da Akron permite pensar esses elementos em conjunto, criando condições para que elas possam investigar, experimentar e desenvolver autonomia”, afirma Kari.

A estruturação da escola também envolve a operação e o relacionamento com as famílias. Ana Paula Baccarelli, que traz experiência da Beacon, lidera a área de Operações. Anna Luiza Conceição Beczkowski, com passagens pela Global Me e pela The British School, no Rio de Janeiro, está à frente de Admissions.

“A proposta pedagógica também se realiza na organização da escola: na preparação dos ambientes, no cuidado com as rotinas e na qualidade do atendimento. Nosso trabalho é criar as condições para que professores possam ensinar e alunos possam aprender com segurança e acolhimento”, afirma Ana Paula.

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Até a inauguração, a equipe trabalha na formação do corpo docente e na preparação do campus, enquanto recebe famílias para apresentar o projeto. É nesse processo que a Akron começa a construir sua própria trajetória, apoiada na experiência dos profissionais responsáveis por colocá-la em prática.