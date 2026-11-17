O número de brasileiros que estudam e trabalham no exterior cresceu 9,4% em 2025 e deve avançar 16,6% em 2026, segundo a Pesquisa Selo Belta 2026, divulgada em maio pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta) em parceria com o British Council. O levantamento ouviu estudantes e agências de intercâmbio de todo o país entre fevereiro e abril de 2026.

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O Canadá aparece na primeira posição do ranking de destinos pelo terceiro ano consecutivo, com 7.129 pontos, à frente de Estados Unidos (5.958) e Reino Unido (5.886). A pesquisa também registra que 72,9% das agências esperam crescimento em 2026 e que o investimento médio por estudante chegou a US$ 8.283, alta de 14%.

O tema ganha relevância em novembro, mês de aplicação do Enem. Universidades do Canadá, da França e da Irlanda aceitam a nota do exame como parte do processo de admissão, em conjunto com o histórico escolar do ensino médio e testes de proficiência em inglês, como TOEFL ou IELTS. Segundo a Belta, o ensino médio no exterior está entre os segmentos mais procurados, ao lado dos cursos de idioma e dos programas de férias para adolescentes.

Para estudantes que planejam a graduação no Canadá sem deixar o Brasil durante a educação básica, uma das alternativas é o Duplo Diploma Internacional de High School. A Rosedale Global High School, instituição canadense, oferece no Brasil, por meio de escolas parceiras, o Ontario Secondary School Diploma (OSSD), diploma de ensino médio da província de Ontário, cursado em paralelo ao currículo nacional.

Segundo Rodrigo Biazon, diretor executivo da Rosedale Brasil, o planejamento para estudar fora tem começado mais cedo. “A graduação no exterior começa a ser decidida no ensino médio. É nessa etapa que o histórico escolar e a proficiência em inglês são construídos.”, afirma.

O OSSD é emitido pelo Ministério da Educação de Ontário e utilizado em processos de admissão de universidades canadenses e de outros países. Com o Canadá à frente das escolhas dos intercambistas brasileiros e a projeção de crescimento do setor em 2026, a preparação para a graduação no exterior passa a ocupar espaço ainda durante o ensino médio.

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