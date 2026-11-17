A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS) , líder global em planejamento e orquestração da cadeia de suprimentos, inaugurou hoje, em Mumbai, a primeira edição da Kinexions Índia. O evento destaca a crescente presença da empresa no país, bem como sua importância para as operações globais de inovação e entrega aos clientes.

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Com equipes em Chennai e Bangalore que dão suporte ao desenvolvimento de produtos, à engenharia, aos serviços profissionais e ao sucesso do cliente, a Índia tem um papel fundamental nas operações globais da Kinaxis. A empresa continua investindo em pesquisa e desenvolvimento no país, fortalecendo suas capacidades de engenharia e inovação para dar suporte à próxima geração de tecnologias de inteligência artificial (IA) e orquestração da cadeia de suprimentos.

“A Índia desempenha um papel importante na forma como inovamos e apoiamos clientes em diferentes mercados”, afirmou Razat Gaurav, CEO da Kinaxis. “Trazer o Kinexions para o país pela primeira vez reflete tanto a força do ecossistema tecnológico indiano quanto o papel cada vez mais relevante das empresas do país na transformação das cadeias de suprimentos globais. Estamos entusiasmados em reunir clientes e parceiros para compartilhar experiências sobre como estão colocando em prática novas tecnologias e abordagens.”

Principais empresas indianas sobem ao palco

O programa de dois dias conta com palestras de clientes de grandes companhias da Índia:

Tata Consumer Products: Sunil D’Souza, diretor-geral e CEO, compartilhará como a Empresa está repensando o desempenho da cadeia de suprimentos em meio ao comércio instantâneo e à demanda hiperlocal, explorando a detecção de demanda impulsionada por IA e decisões mais rápidas para aprimorar a disponibilidade dos produtos.

Sunil D’Souza, diretor-geral e CEO, compartilhará como a Empresa está repensando o desempenho da cadeia de suprimentos em meio ao comércio instantâneo e à demanda hiperlocal, explorando a detecção de demanda impulsionada por IA e decisões mais rápidas para aprimorar a disponibilidade dos produtos. Sun Pharma: Sreenivas Rao Nandigam, vice-presidente sênior e chefe da Cadeia de Suprimentos Global, abordará como a Empresa está conectando a inteligência de planejamento aos pedidos dos distribuidores e aos fluxos de trabalho operacionais para lidar com a volatilidade da demanda, otimizar o reabastecimento e fortalecer a eficiência do capital de giro.

Sreenivas Rao Nandigam, vice-presidente sênior e chefe da Cadeia de Suprimentos Global, abordará como a Empresa está conectando a inteligência de planejamento aos pedidos dos distribuidores e aos fluxos de trabalho operacionais para lidar com a volatilidade da demanda, otimizar o reabastecimento e fortalecer a eficiência do capital de giro. Mahindra e Sterlite Technologies: representantes de ambas as Empresas participarão de um painel de inovação com clientes no palco principal, compartilhando perspectivas sobre inovação na cadeia de suprimentos e os desafios enfrentados pelas organizações que lidam com operações globais cada vez mais complexas.

Razat Gaurav, CEO da Kinaxis, fará a palestra de abertura, destacando a crescente necessidade de conectar sinais, decisões e ações da cadeia de suprimentos. Andrew Bell, diretor de produtos, falará sobre como a Kinaxis vem ampliando o Maestro para ir além do planejamento e alcançar a orquestração operacional. Já Manik Sharma, chefe de soluções agências, demonstrará como esses recursos podem apoiar novas formas de trabalho nas cadeias de suprimento.

O programa inclui ainda um bootcamp de IA agentiva e o Kinaxis Experience Group, proporcionando aprendizado prático e oportunidades de colaboração com os clientes. Antes da conferência principal, foi realizado, em 16 de novembro, um Fórum de Parceiros da Índia, que reuniu parceiros para discutir orquestração, inovação e colaboração futura.

A Kinexions Índia tem a Accenture como patrocinadora platina, além de Bristlecone, neos by Argon & Co e Supply Chainz como patrocinadoras ouro.

Saiba mais em Kinexions India.

Sobre a Kinaxis

Líder em planejamento e orquestração modernos de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, a Kinaxis impulsiona cadeias de suprimentos globais complexas e apoia as pessoas que as gerenciam. Por meio de nossa poderosa plataforma de orquestração da cadeia de suprimentos, o Maestro — que incorpora inteligência artificial —, combinamos tecnologias e técnicas proprietárias para proporcionar total transparência e agilidade em toda a cadeia, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega na última milha. Marcas globais de renome nos escolhem para obter a agilidade e a previsibilidade necessárias para lidar com a volatilidade e as perturbações atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Relações com a Imprensa

Matt Tatham | Kinaxis

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Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis

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