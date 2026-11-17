A Lakestar, empresa europeia de investimento em tecnologia, e a Rochefort Asset Management (Rochefort), empresa norte-americana de investimento focada em segurança nacional e licenciada pelo Escritório de Capital Estratégico (OSC) do Departamento de Guerra dos Estados Unidos e pela Administração de Pequenas Empresas (SBA), anunciaram hoje que lideraram uma rodada de financiamento da série A no valor de US$ 85 milhões para a Tiberius Aerospace, Inc., empresa de tecnologia de defesa. (Tiberius). Com esse investimento, a Tiberius é avaliada em mais de US$ 1 bilhão após o financiamento, tornando-se o mais recente “unicórnio”A rodada atraiu novos investidores, incluindo a Dream Ventures e a Aero X Ventures, além de outros institucionais, com a participação dos já existentes Blacklake, Moonshots Capital e UA1. Além do investimento em ações, a Rochefort concedeu à Tiberius uma linha de crédito garantida sênior. da tecnologia de defesa.

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Tiberius Aerospace becomes a defense tech unicorn

A rodada atraiu novos investidores, incluindo a Dream Ventures e a Aero X Ventures, além de outros institucionais, com a participação dos já existentes Blacklake, Moonshots Capital e UA1. Além do investimento em ações, a Rochefort concedeu à Tiberius uma linha de crédito garantida sênior.

Liderada por ex-executivos do Vale do Silício e por um membro da comunidade de operações especiais, a Tiberius está levando a agilidade e a inovação do setor de tecnologia para a área de defesa. O aporte ocorre na sequência de um contrato de colaboração tecnológica no valor de US$ 500 milhões, anunciado em 1º de outubro, para fabricar, licenciar e distribuir o Sceptre em parceria com empresas de tecnologia do Reino Unido. Desenvolvido da concepção à assinatura do contrato em apenas 24 meses, o Sceptre é o único projétil de artilharia de 155 mm do mundo movido a combustível líquido e impulsionado por ramjet, projetado para realizar ataques de precisão a distâncias várias vezes maiores do que a artilharia convencional, utilizando canhões existentes que atendem aos padrões da OTAN.

O financiamento combinado apoiará a expansão da rede de parceiros de fabricação da Tiberius, a certificação de produtos, a inovação contínua e o desenvolvimento de sua plataforma GRAIL, que é baseada em inteligência artificial.

“A Tiberius representa uma combinação rara: capacidade militar genuinamente inovadora aliada a um modelo de negócios estruturado para ganhar escala”, afirmou Chris Magazzeni, sócio da Lakestar, ao comentar o anúncio. “A Tiberius possibilita uma projeção de força precisa, com excelente relação custo-benefício e que mantém nossas tropas mais distantes do campo de batalha. A equipe resolveu de maneira rápida e discreta um problema que desafiava a indústria de defesa há mais de meio século."

“Em parceria com a Tiberius Aerospace, estamos liderando a rodada de captação de recursos e estamos entusiasmados em investir em uma empresa que está desenvolvendo algo inédito no campo de batalha”, afirmou Kyle Bass, cofundador da Rochefort Asset Management. “Utilizando inteligência artificial (IA), os fundadores criaram um tipo pioneiro de projétil de artilharia com propulsão ramjet, que pode ser disparado a partir de um canhão convencional de 155 mm e atingir alvos a até 140 quilômetros de distância. A Tiberius é um exemplo claro de como a inovação norte-americana pode produzir munições capazes de decidir o resultado de um confronto."

“Esse financiamento permite que a Tiberius Aerospace transite de uma tecnologia inovadora para uma capacidade operacional efetiva entre nações aliadas”, afirmou Chad Steelberg, fundador e CEO da empresa. “A parceria com a Rochefort oferece o capital e a confiança necessários para fornecer sistemas de disparo de precisão de longo alcance às forças que mais necessitam deles — sistemas desenvolvidos pelas próprias nações que os utilizam no campo de batalha.”

Ampliando o alcance da artilharia aliada

A guerra na Ucrânia expôs uma lacuna crítica entre a quantidade de munições de que as forças ocidentais precisam e a capacidade de suas indústrias de defesa de produzi-las. A Tiberius está enfrentando esse desafio com sistemas de precisão de maior alcance e um novo modelo de expansão da capacidade produtiva.

O Sceptre amplia o alcance dos sistemas de artilharia existentes de 155 mm, sem exigir novas plataformas de lançamento ou infraestrutura logística. O Ministério da Defesa do Reino Unido tornou-se seu primeiro cliente em 2025, enquanto a Defense Innovation Unit dos Estados Unidos apoiou a verificação e a validação independentes dos testes.

Em abril de 2026, a Tiberius realizou a primeira ignição em voo do mundo de um projétil com motor ramjet movido a combustível líquido, disparado de um obuseiro de 155 mm padrão da OTAN. Posteriormente, a empresa assinou um Acordo Cooperativo de Pesquisa e Desenvolvimento com o Centro de Armamentos do Comando de Desenvolvimento de Capacidades de Combate do Exército dos Estados Unidos (DEVCOM Armaments Center) para avançar no desenvolvimento do sistema.

Defesa como Serviço: Um modelo com baixo investimento de capital, desenvolvido para a produção soberana

Por meio de seu modelo de Defesa como Serviço, a Tiberius Aerospace redefine quem arca com os custos e riscos do desenvolvimento de novas capacidades de defesa. Em vez de solicitar a um único governo que financie o desenvolvimento desde o início, a empresa usa capital privado para desenvolver, testar e validar sistemas, que são posteriormente licenciados a nações aliadas. A empresa separa a pesquisa e o desenvolvimento da fabricação, licenciando seus projetos para produção local por fornecedores credenciados nessas nações, enquanto mantém a propriedade intelectual. Esse modelo apoia os esforços dos governos aliados para construir uma produção doméstica soberana, sendo projetado para se expandir junto à aliança, por meio de uma rede distribuída de parceiros de fabricação.

As nações parceiras desenvolvem seus sistemas com base em uma linha de base de engenharia comum e, após a implantação, o desenvolvimento continua, de modo que melhorias validadas são compartilhadas entre os aliados participantes, evitando que cada país pague separadamente para desenvolver a mesma capacidade.

Esse modelo é viabilizado pela GRAIL, plataforma da Tiberius Aerospace baseada em inteligência artificial que integra requisitos, engenharia, fornecedores, conformidade e fabricação em um ambiente regulamentado.

O Sceptre é o primeiro sistema desenvolvido com base nesse modelo, e a Tiberius Aerospace está aplicando a mesma abordagem ao Invictus — um míssil de precisão de longo alcance, desenvolvido para velocidades acima de Mach 3 e com alcance de até 200 quilômetros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Alex Gee

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