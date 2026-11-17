A Tecban, empresa de tecnologia e infraestrutura para instituições financeiras e gestora do Banco24Horas, avança na implementação do Tecban One, programa que transforma a forma como a companhia se relaciona com clientes e parceiros ao integrar canais, dados, automação e inteligência artificial.

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A iniciativa faz parte da evolução do modelo de relacionamento com clientes da Tecban e combina qualidade na experiência, eficiência operacional e capacidade de escala, com metas de reduzir em até 35% o tempo médio de espera e em 25% as despesas de telecomunicações, além de alcançar 60% de resolução no primeiro contato.

O programa utiliza o Amazon Connect, plataforma de atendimento em nuvem da Amazon Web Services (AWS), como um dos habilitadores tecnológicos para integrar voz, WhatsApp, chat e e-mail em uma experiência omnichannel. A partir dessa estrutura integrada, a Tecban amplia progressivamente o uso de dados, automação e inteligência artificial para simplificar jornadas, aumentar a resolutividade e gerar novas oportunidades de eficiência.

“O Tecban One não é apenas uma evolução de tecnologia ou de canais. Estamos estruturando um novo modelo de atendimento, centralizando os pontos de contato e organizando a jornada para resolver cada demanda no nível mais adequado. Com automação, dados e maior resolutividade nos primeiros níveis, simplificamos a experiência do cliente e direcionamos a capacidade especializada para os pontos em que ela realmente agrega valor. É uma transformação que combina experiência e eficiência”, afirma Gustavo de Carli, Head de Atendimento e Canais Digitais da Tecban.

Primeiros resultados reforçam ganhos de eficiência e escala

Uma das primeiras jornadas transformadas pelo Tecban One já apresenta resultados relevantes. A integração e a automação do atendimento por e-mail reduziram em aproximadamente 60% o volume de interações que exigem atuação direta das equipes. O resultado libera capacidade para atividades de maior valor agregado e amplia a geração de dados sobre as jornadas, fortalecendo ciclos de melhoria contínua na experiência do cliente e na eficiência operacional.

“Os primeiros resultados mostram que centralizar os contatos é apenas o começo. Quando conectamos os dados gerados ao longo da jornada com automação e inteligência artificial, cada interação passa a alimentar decisões e novas oportunidades de melhoria. Isso nos permite evoluir continuamente o atendimento, ganhar escala e ampliar o FCR (First Call Resolution) sem perder de vista uma experiência simples e consistente para o cliente”, ressalta Gustavo.

Automação e inteligência artificial ampliam o potencial de escala

As capacidades desenvolvidas no Tecban One também começam a ser aplicadas a outras jornadas da companhia. Uma das iniciativas utiliza inteligência artificial para apoiar a qualificação e o direcionamento de oportunidades comerciais junto a cooperativas.

A solução foi colocada em produção em apenas três semanas, automatizando etapas da jornada e ampliando a capacidade da equipe comercial de concentrar seus esforços nas interações que demandam análise, relacionamento e conversão.

Uma nova capacidade de relacionamento

Com o avanço do Tecban One, a companhia amplia sua capacidade de transformar dados gerados nas jornadas em decisões, automações e ciclos contínuos de melhoria, construindo experiências cada vez mais fluidas, consistentes e orientadas às necessidades dos clientes.

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Ao combinar experiência, dados e agilidade em um modelo capaz de evoluir continuamente, o Tecban One contribui diretamente para as prioridades de eficiência e qualidade da companhia. A iniciativa reforça o propósito da Tecban de “Simplificar o presente e tornar o futuro acessível para todos”, transformando tecnologia e informação em jornadas mais simples, inteligentes e consistentes.