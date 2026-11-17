A Aegea, empresa que atua no setor de saneamento básico no Brasil, registrou EBITDA recorrente proforma de R$ 8,5 bilhões nos nove primeiros meses de 2026, crescimento de 32,5% em relação ao mesmo período de 2025. Segundo os resultados divulgados pela companhia, o desempenho foi influenciado pelo aumento do volume faturado, pelos reajustes tarifários e pela redução de custos e despesas.

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Entre janeiro e setembro de 2026, a receita líquida proforma da Aegea alcançou R$ 13,9 bilhões, alta de 10,9% na comparação anual. No mesmo período, a geração de caixa operacional gerencial somou R$ 5,7 bilhões, avanço de 20,5%. Os indicadores integram os resultados financeiros da companhia referentes ao terceiro trimestre e ao acumulado dos nove primeiros meses do ano.

Aegea encerra setembro com R$ 12,9 bilhões em caixa

A companhia encerrou setembro de 2026 com R$ 12,9 bilhões em caixa no Ecossistema Aegea, montante equivalente a 3,7 vezes as amortizações de curto prazo. Em agosto, recebeu um aporte de capital de R$ 2,1 bilhões de seus acionistas, destinado ao reforço da liquidez e da estrutura de capital.

A Aegea também deu continuidade às captações de recursos de longo prazo, com R$ 6,1 bilhões desembolsados em 2026, considerando operações concluídas até outubro. No terceiro trimestre, foram contratados R$ 1,5 bilhão em financiamentos para subsidiárias, incluindo Corsan, Águas de Governador Valadares e Ambiental Metrosul.

Em setembro, a companhia assinou mandato com o IDB Invest para estruturar um financiamento de até US$ 400 milhões para a Águas do Pará, com desembolsos previstos para 2027 e 2028. Na Águas do Rio, após o encerramento do trimestre, foi concluída a contratação das fianças bancárias em garantia ao financiamento de longo prazo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com isso, a concessionária passou a contar com uma estrutura de financiamento integralmente contratada para seu plano atual de investimentos.

Eficiência operacional e investimentos em saneamento

Nos nove primeiros meses de 2026, a Aegea implementou medidas de redução de custos e despesas que totalizaram aproximadamente R$ 484 milhões. A empresa também revisa seu plano de investimentos, com previsão de redução de R$ 500 milhões por ano em 2026 e 2027, preservando projetos diretamente relacionados à expansão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e à geração de receita.

Na área de governança corporativa, a companhia deu continuidade ao plano de ação aprovado pelo Conselho de Administração em maio de 2026. As iniciativas incluem melhorias nos controles internos, nos processos de fechamento contábil e na estruturação das áreas financeiras e de governança, com foco no aprimoramento do reporte financeiro e da gestão de capital.

“Seguimos concentrados no amadurecimento do nosso portfólio e na eficiência das operações, e comprometidos com o fortalecimento de nossa estrutura de capital. Estamos priorizando os investimentos em aumento de cobertura de água e esgoto, que contribuem para a geração de receita e para a execução do crescimento já contratado nas concessões do nosso portfólio. Seguimos também avançando no fortalecimento da governança e dos processos de reporte financeiro”, afirma Radamés Casseb, CEO da Aegea.

Atuação da Aegea no saneamento básico brasileiro

A Aegea atua em mais de 890 municípios brasileiros, que reúnem mais de 39 milhões de pessoas. Seu portfólio abrange operações de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos. A companhia adota um modelo de gestão descentralizada dos ativos, apoiado por estruturas corporativas e pelo Modelo Operacional Aegea (MOA), aplicado às diferentes realidades dos territórios atendidos.

Sobre a Aegea

A Aegea atua por meio de ativos de saneamento em todas as regiões do país. Com um crescimento sustentável, a Companhia saltou de seis municípios atendidos em 2010 para mais de 890 em 2026, distribuídos em 15 estados, beneficiando mais de 39 milhões de pessoas. Em 2023, expandiu sua atuação para a disposição final de resíduos sólidos urbanos, reforçando sua atuação em desenvolver soluções integradas para os desafios ambientais brasileiros. A posição relevante no setor que a empresa ocupa e essa evolução foram possíveis devido ao modelo de negócio da Companhia, que tem como base eficiência e expertise operacional, disciplina financeira e o alinhamento aos princípios ESG.

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Para mais informações, basta acessar: http://www.aegea.com.br/