Fique por dentro das notícias que importam para você!

VICTORIA, Seychelles, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou o rToken Earn. A novidade faz com que clientes elegíveis de fora dos EUA, em jurisdições autorizadas, tenham rendimentos onchain variáveis com rQQQ e rSPY, mantendo ao mesmo tempo a exposição aos ETFs subjacentes. O produto está disponível na Bitget Earn, sem a necessidade de uma carteira separada ou de interação direta com protocolos DeFi.

O rToken Earn amplia o uso dos rTokens emitidos pela Reality para além do trading e das garantias. Os usuários podem assinar vaults para rSPY e rQQQ na sua conta Bitget existente. A Bitget gerencia as subscrições e os resgates em nome deles, sem prazo fixo de subscrição.

A Bitwise Investment Manager, LLC, uma subsidiária integral da Bitwise Asset Management, será encarregada da estratégia de vaults. O Ember Protocol entregará a estrutura subjacente do vault, enquanto a Fluid disponibilizará os mercados de empréstimos e a liquidez usados na operação. Tudo isso será sustentado pelos próprios rTokens, emitidos pela Reality e lastreados 1:1 pelos valores mobiliários correspondentes. Os rendimentos são variáveis e não são garantidos.

"Um ativo não deve se limitar a apenas um propósito",afirmou Gracy Chen, CEO da Bitget. "Com o rToken Earn, os investidores mantêm sua exposição aos ETFs, como os trackers do S&P 500 e do Nasdaq-100, enquanto acessam o rendimento onchain por meio da mesma conta da Bitget. Com a Universal Exchange, nosso objetivo é oferecer mais maneiras de colocar esses recursos para trabalhar sem precisar se movimentar entre diferentes ambientes."

O lançamento ocorre após uma nova expansão da oferta de ações tokenizadas da Bitget em 2026. A DeFiLlama Research registrou mais de US$ 1,86 bilhão em volume acumulado de trading de rTokens entre junho e julho. Em outubro, a Bitget lançou a Transferência de Ações em rTokens (rToken Stock Transfer), para que clientes elegíveis possam converter as participações em corretoras compatíveis em rTokens, em um processo de duas etapas.

"A tokenização de ações é o primeiro passo em direção às finanças onchain. O próximo passo é colocá-las em ação", afirmou Jonathan Man, Gerente de Portfólio e Diretor de Soluções Multiestratégias e Estratégias de DeFi da Bitwise."Estamos prontos para elaborar uma estratégia que conecte a exposição a ETFs tokenizados com oportunidades de empréstimos onchain."

"A melhor infraestrutura financeira é aquela em que os usuários nunca precisam pensar", afirmou Ibra Barbery, Cofundador da Ember. “A Ember foi criada para que os gestores de ativos executem estratégias profissionais na blockchain com os controles e a segurança necessários. Assim, plataformas como a Bitget conseguem oferecer essas soluções por meio de uma experiência que seu público já conhece. A migração dos ETFs tokenizados para essa tecnologia é um sinal claro da direção que a gestão de patrimônio onchain está tomando."

"Os empréstimos sempre foram um dos impulsionadores dos mercados de capitais e, no ambiente onchain, operam com total transparência",afirmou Samyak Jain, fundador e CEO da Fluid. "A chegada dos ETFs tokenizados à Fluid amplia nossa camada de liquidez para alguns dos ativos mais amplamente detidos nas finanças tradicionais. Isso mostra o que é possível quando os ativos do mundo real e a DeFi compartilham a mesma base tecnológica."

O rToken Earn está disponível a partir de hoje para usuários elegíveis de fora dos EUA, começando com o rQQQ e o rSPY. Os rendimentos são variáveis e não garantidos, e a disponibilidade depende da jurisdição e da elegibilidade. O serviço de curadoria de estratégias da Bitwise não estará disponível no lançamento e será implementado em uma data posterior.

Para mais informações sobre a Bitget rToken Earn, visite aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Sobre a Reality

A Reality é uma plataforma regulamentada de emissão de ativos do mundo real criada para os mercados globais, orgulhosamente parte do ecossistema da Bitget. Trabalhando com corretoras licenciadas nas principais exchanges, incluindo a Nasdaq e a NYSE, compramos e mantemos os ativos subjacentes sob custódia e, em seguida, emitimos os direitos correspondentes no blockchain. Isso conecta os mercados de capitais tradicionais à infraestrutura onchain, abrindo o acesso de nível institucional a ativos do mundo real para usuários do mundo todo.

Sobre a Bitwise

A Bitwise Asset Management é uma gestora global de ativos de criptomoedas com mais de US$ 14 bilhões em ativos de clientes. Ela gerencia um conjunto de mais de 70 produtos de investimento nos EUA e na Europa, abrangendo ETPs, fundos de índice, estratégias alfa e SMA, vaults e soluções de staking. A Bitwise Investment Manager, LLC ("BIM"), uma subsidiária integral da Bitwise Asset Management, presta serviços de curadoria de estratégias para vaults. A BIM é uma consultora de investimentos registrada na Securities and Exchange Commission dos EUA, uma operadora de pool de commodities e consultora de negociação de commodities registrada na Commodity Futures Trading Commission, e membro da National Futures Association.

Sobre a Ember

Ember é um protocolo de infraestrutura de vaults descentralizados que unifica estratégias de rendimento entre cadeias, produtos estruturados e ativos tokenizados em uma única plataforma, tornando a liquidez acessível, transparente e sem necessidade de confiança. Ela está desenvolvendo a base e a infraestrutura para democratização da gestão de patrimônio.

Sobre a Fluid

A Fluid é uma camada de liquidez onchain que combina empréstimos, financiamentos e trading em um único sistema. A Fluid tem depósitos de mais de US$ 4 bilhões e já processou mais de US$ 240 bilhões em volume de trading desde o seu lançamento. Ela capacita o Jupiter Lend, o maior mercado de empréstimos da Solana, e está ativa na Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, Plasma e Solana.

Sobre a Tether

A Tether é pioneira no campo da tecnologia de stablecoins, e tem o objetivo de revolucionar o cenário financeiro global. Ela tem a missão de fornecer infraestrutura financeira, comunicação, inteligência artificial, e energia acessível e eficiente. A Tether possibilita uma maior inclusão financeira e resiliência na comunicação, promove o crescimento econômico e capacita tanto indivíduos quanto empresas. Como criadora da maior, mais transparente e mais líquida stablecoin do setor, a Tether está empenhada em construir uma infraestrutura sustentável e resiliente para o benefício das comunidades carentes. Ela utiliza a tecnologia de ponta de blockchain e peer-to-peer, e está focada em preencher a lacuna entre os sistemas financeiros tradicionais e o potencial das finanças descentralizadas.

Para mais informações, visite:Website |X |Telegram | LinkedIn |Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Disclosures da Bitwise

Nenhuma Oferta; Restrições de Acesso. Nada neste documento constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de nenhum título ou produto financeiro de qualquer jurisdição. Esta página é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento, financeiro, jurídico ou fiscal. O rQQQ e o rSPY não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou a cidadãos dos Estados Unidos. Os possíveis depositantes devem consultar seus próprios consultores profissionais antes de fazer um depósito. Este vault está disponível apenas para pessoas que não sejam cidadãos dos EUA, conforme definido na Regra 902(k) do Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. O geofencing e os controles de acesso são implementados pelo Ember Protocol. Ao fazer um depósito, você declara que não é um cidadão dos EUA, não está agindo por conta ou em benefício de um cidadão dos EUA, não está em uma jurisdição sancionada e reconhece que o rQQQ e o rSPY não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários. Nenhuma restrição de transferência é aplicada no nível do smart contract; você é responsável pela continuidade da conformidade. A violação das declarações de elegibilidade aciona as obrigações de indenização previstas nos Termos de Uso do Bitwise Onchain.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5d8dadf-a785-46fa-bf72-2c5288a9573e

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001304136)