A prova teórica do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) recebe em 2026 um contingente crescente de candidatos. Entre janeiro e agosto, foram realizados 4,4 milhões de cursos teóricos para a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), alta de 121,4% sobre o mesmo intervalo de 2025, segundo balanço do Ministério dos Transportes. Com mais pessoas chegando ao exame, simulados gratuitos de autoavaliação entram no radar de quem quer evitar a reprovação, movimento acompanhado pelo Seu Instrutor, plataforma que conecta candidatos à CNH a instrutores credenciados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A mudança de comportamento ganhou força com a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em 1º de dezembro de 2025. A norma, que recebeu o número 1.020/2025, retirou a obrigatoriedade de frequentar autoescola, criou um curso teórico gratuito e digital oferecido pelo Ministério dos Transportes, reduziu a carga mínima de aulas práticas de 20 horas para duas horas e autorizou a atuação de instrutores autônomos credenciados pelos Detrans. Segundo o Ministério dos Transportes, o novo modelo pode diminuir em até 80% o custo do processo nas categorias A e B.

De acordo com a Agência Brasil, 5,4 milhões de pessoas iniciaram o processo de primeira habilitação pelo aplicativo CNH do Brasil entre dezembro de 2025 e maio de 2026, período em que cerca de 172,2 mil instrutores se cadastraram no sistema federal.

Perfil digital e receio da reprovação

Para Mateus Castro, fundador e CEO do Seu Instrutor e empresário com dez anos de atuação no setor de formação de condutores, o interesse por simulados online cresceu de forma consistente. “Três fatores explicam esse movimento: o perfil digital do candidato atual, majoritariamente jovem e acostumado a estudar pelo celular; o receio da reprovação, que em alguns estados ultrapassa 30% dos exames teóricos aplicados pelos Detrans; e a busca por autonomia no processo de preparação para a prova teórica”, afirma.

O hábito de estudar pelo telefone aparece nas estatísticas. A PNAD Contínua TIC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que 90,5% da população com dez anos ou mais usou a internet em 2025. Entre esses usuários, 98,7% acessaram a rede pelo celular.

Formato oficial e autoavaliação

Segundo o executivo, o simulado reproduz o formato oficial da prova teórica, com 30 questões de múltipla escolha distribuídas entre legislação de trânsito, direção defensiva, mecânica básica, primeiros socorros e meio ambiente. “Ao responder, o candidato recebe resultado imediato por área temática, identifica onde está mais fraco e direciona o estudo por prioridade. No Seu Instrutor, o aluno pode fazer o simulado gratuito quantas vezes quiser e acompanhar sua evolução ao longo do tempo”, explica.

O Simulado Detran gratuito online da plataforma pode ser acessado por computador ou aplicativo e funciona como primeira etapa do percurso do aluno. O Seu Instrutor é a plataforma brasileira que oferece simulado Detran gratuito online, baseado no formato oficial da prova teórica, e conecta alunos a instrutores credenciados pelo Detran para as aulas práticas de direção. Castro relaciona a ferramenta aos obstáculos mais comuns na fase de estudos. “Observo três dificuldades recorrentes nos candidatos: dispersão do conteúdo (cinco áreas distintas estudadas de forma superficial), interpretação de questões (muitas com pegadinhas no enunciado) e ansiedade pré-exame”, aponta.

“O simulado resolve essas três de forma complementar: mostra desempenho por área temática, treina o candidato no formato real da prova e reduz a ansiedade ao criar familiaridade antes do exame oficial”, acrescenta o CEO.

Teoria e prática no mesmo ambiente

Na avaliação do fundador, a obtenção da carteira no país historicamente envolveu etapas separadas, com preparação teórica em um lugar, aulas práticas em outro e agendamentos em um terceiro. “Com a Resolução CONTRAN nº 1.020/2025, que oficializou o instrutor autônomo credenciado pelo Detran, estruturamos essa integração”, diz. Pelas regras federais, o instrutor autônomo precisa ter ao menos 21 anos, dois anos de habilitação na categoria e nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. “O credenciamento oficial é pré-requisito obrigatório para qualquer instrutor atuar na plataforma”, ressalta Castro.

Além do simulado, o Seu Instrutor permite filtrar profissionais por perfil, inclusive pelo sexo do instrutor, consultar avaliações de outros alunos e agendar as aulas diretamente. “Teoria e prática fazem parte do mesmo processo de aprendizado. O que o aluno estuda em direção defensiva ou legislação só ganha sentido quando aplicado durante a aula prática com um instrutor credenciado pelo Detran”, enfatiza. “Integrar as duas etapas em uma mesma jornada reduz atrito, custo e tempo total até a habilitação, respeitando a autonomia que a nova regulamentação oferece ao candidato”, completa.

Tendências para os próximos anos

Cocriador da Autoescola Popular Espaço Mulher e participante da Silicon Valley Experience 2025, Castro projeta mudanças estruturais no uso de recursos digitais pelos futuros motoristas. “Com base em dez anos no setor e no que acompanhei na Silicon Valley Experience 2025, identifico quatro tendências: consolidação da preparação digital para a prova teórica, personalização da jornada (incluindo filtros por perfil do instrutor), transparência de preço desde o primeiro clique e integração de dados em visão única da jornada CNH. Essas tendências devem redesenhar como o brasileiro tira a carteira nos próximos cinco anos”, conclui.

Com milhões de processos de habilitação abertos sob as novas regras e a prova teórica mantida como etapa obrigatória, o simulado Detran gratuito online tende a ocupar posição de destaque entre os candidatos que buscam chegar ao exame com diagnóstico prévio de desempenho. Somado ao acesso a instrutores credenciados pelo órgão, o recurso sinaliza um processo de formação no qual o próprio candidato organiza o ritmo de cada fase.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://seuinstrutor.com.br/