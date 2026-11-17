O período de rematrículas para o ano letivo de 2027 chega a um momento de atenção para as escolas particulares brasileiras. Um levantamento da consultoria Meira Fernandes, realizado com 1,5 mil instituições de ensino em oito estados, mostra que 51,93% das escolas registraram inadimplência entre 2% e 5% da carteira no primeiro semestre de 2026. O estudo aponta ainda que 21,67% das unidades projetam índices acima de 6% entre 2026 e 2027, enquanto mais de 80% preveem reajustes de 7% a 11% nas mensalidades do próximo ano.

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Com parte da receita chegando fora do prazo e despesas em alta, a forma como cada instituição lida com os valores em aberto passa a influenciar diretamente a montagem do orçamento seguinte. Na avaliação de Sabrina Soares, coordenadora de Customer Success do PagEdu, o atraso nas mensalidades é o ponto mais sensível desse período. “A inadimplência é um dos principais desafios, pois compromete o fluxo de caixa e dificulta o planejamento financeiro do próximo ano letivo”, afirma.

A especialista explica que a falta de clareza sobre os valores que serão recebidos limita a capacidade de planejamento das escolas, justamente quando elas definem equipes, estrutura e projetos para o ano seguinte. “Sem a previsibilidade de receita, as escolas podem precisar adiar investimentos em infraestrutura, contratação de profissionais e melhorias pedagógicas”, detalha.



Negociação antes do fim do ano



Para o PagEdu, o calendário das conversas com os responsáveis tem peso decisivo no resultado. De acordo com Sabrina, tratar as pendências ainda nos últimos meses do ano letivo cria espaço para soluções mais equilibradas. “Antecipar as negociações permite compreender a realidade financeira das famílias e oferecer alternativas de regularização antes que as dívidas se acumulem”, observa.

A coordenadora alerta que adiar esse movimento muda o tom do diálogo. "Deixar esse processo para o período de rematrículas pode tornar as conversas mais delicadas, já que envolve também a continuidade do aluno na instituição”, pondera.

O cenário do orçamento doméstico ajuda a dimensionar o desafio. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada pela Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), 29,6% das famílias tinham alguma conta em atraso em setembro de 2026. O tempo médio de atraso chegou a 65,3 dias, o maior patamar desde novembro de 2024, e 48,9% das dívidas vencidas superaram 90 dias, sinal de que os débitos em aberto têm permanecido por mais tempo sem solução.



Cobrança ativa e humanizada



Diante desse contexto, a abordagem adotada na recuperação dos valores faz diferença tanto para o caixa quanto para o vínculo com os responsáveis. “A cobrança humanizada é fundamental para recuperar valores sem comprometer o relacionamento entre escolas e famílias”, destaca Sabrina.

Ela descreve o modelo aplicado pela empresa junto às escolas parceiras. “No PagEdu, combinamos tecnologia, acompanhamento ativo e atendimento humanizado, respeitando a realidade de cada responsável. Essa abordagem contribui para uma redução média de 30% na inadimplência das escolas atendidas”, relata.



Flexibilidade nas formas de pagamento



Outro fator apontado pela especialista é a variedade de opções oferecidas às famílias para quitar as pendências, considerando que as condições financeiras variam de uma família para outra. “Oferecer diferentes condições de pagamento é essencial para facilitar a regularização das pendências. Parcelamentos e opções como Pix, boleto e cartão de crédito são algumas alternativas”, informa.

Segundo Sabrina, há ainda situações que pedem prazos mais longos. “O PagEdu também disponibiliza soluções de financiamento para famílias que precisam de maior flexibilidade”, acrescenta.



O que fazer ainda em 2026



Com a proximidade do encerramento do ano letivo, a coordenadora recomenda que as escolas organizem desde já a gestão das pendências. “O primeiro passo é identificar os valores em atraso e iniciar as negociações com antecedência. Também é importante estruturar processos de cobrança contínuos, oferecer diferentes alternativas de pagamento e investir em tecnologia e atendimento”, orienta.

Na visão da especialista, a prevenção é fundamental para que as instituições atravessem o período de rematrícula com maior organização financeira, sem comprometer a continuidade educacional do projeto educacional. “Uma gestão financeira preventiva permite que a escola tenha maior previsibilidade sobre seus recebimentos, organize seus recursos e mantenha o foco na qualidade do ensino”, conclui Sabrina Soares.

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