A 42 São Paulo, escola de programação presencial e gratuita localizada na Vila Madalena, na capital paulista, está com inscrições abertas para a sua formação em programação. O ingresso ocorre pela Piscina, etapa presencial do processo seletivo, que terá as próximas edições em janeiro e fevereiro de 2027.

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Para a turma de janeiro, as inscrições vão até 29 de novembro de 2026; para a de fevereiro, ficam abertas de 30 de novembro de 2026 a 17 de janeiro de 2027. Qualquer pessoa a partir de 18 anos pode participar; o processo não pede pré-requisitos como diploma ou conhecimento prévio de programação. A jornada é 100% gratuita e os candidatos utilizam os computadores do campus, sem necessidade de máquina própria.

Leila von Dreifus, CEO da 42 São Paulo, explica que a etapa costuma ser o primeiro contato de boa parte dos estudantes com a área. “A Piscina é a porta de entrada dos nossos alunos para a carreira em tecnologia. A pessoa chega sem saber programar e em 26 dias aprende a base para seguir na formação. Por isso não pedimos diploma nem experiência: um dos nossos propósitos é oferecer educação de qualidade, de forma colaborativa e 100% gratuita”, afirma.

O caminho até a Piscina começa no site da escola, onde a inscrição fica disponível durante todo o ano, com prazos definidos para cada edição. Depois do cadastro, o interessado passa por dois jogos online eliminatórios, um de memória e outro de lógica. Quem não avança pode repetir a tentativa após 15 dias. Os candidatos que concluem essa fase seguem para o sorteio das vagas e, em seguida, para a etapa presencial, a Piscina.

Sorteio como forma de acesso

A distribuição das vagas por sorteio é uma particularidade da unidade paulistana. Em outras escolas da rede internacional, a vaga depende de o candidato entrar no site em um determinado horário e pegar uma vaga por meio de uma fila, modelo que, segundo a CEO, deixaria de fora parte do público que a instituição pretende alcançar. Com a mudança, a chance de participar deixa de depender da disponibilidade de tempo e passa a ser a mesma para todos os inscritos que concluem a fase online.

“Exigir que o candidato acesse o site em determinado momento para garantir a vaga excluiria quem trabalha durante o dia e quem cuida dos filhos. Adaptamos o modelo da rede à realidade de São Paulo e passamos a definir as vagas por sorteio”, diz Leila.

Piscina: 26 dias de imersão

A Piscina se estende por 26 dias seguidos, incluindo fins de semana e feriados. Nesse intervalo, os participantes, chamados internamente de pisciners, aprendem comandos de terminal e a linguagem C, desenvolvem trabalhos em grupo, avaliam e são avaliados pelos colegas e realizam quatro exames práticos individuais, sem consulta. Cada um organiza os próprios horários de estudo e de entrega dos projetos, em uma jornada de ritmo intenso. Pela carga concentrada, a experiência lembra a de um bootcamp, embora a formação seguinte ocorra no compasso de cada estudante.

“Não há prova teórica. Os exames são práticos: durante a Piscina, o candidato desenvolve projetos, explica o que fez para os colegas e aprende com eles. É uma seleção que já ensina enquanto avalia”, resume Leila.

O uso de inteligência artificial (IA) é permitido ao longo da etapa, mas com contrapartidas. Está na exigência de que cada participante consiga explicar o próprio trabalho a outro colega, além dos exames feitos sem material de apoio. “O candidato pode pesquisar onde quiser, inclusive em ferramentas de IA, mas precisa aprender os conceitos e conseguir explicar o projeto a um colega; além disso, faz exames sem consulta. Queremos estimular o pensamento crítico, não o domínio de uma única ferramenta ou linguagem de programação”, observa.

Formação no ritmo do estudante

Quem é aprovado na Piscina ingressa no Common Core, o currículo principal da escola, também sem custo. O estudante define a própria agenda, tem prazo máximo de 22 meses para concluir a formação e recebe a recomendação de dedicar 40 horas semanais aos projetos. Quem trabalha pode conciliar as duas rotinas, desde que consiga frequentar o campus para entregar os projetos e realizar os exames.

Cerca de 40% dos candidatos chegam ao processo sem experiência em programação. “Recebemos pessoas de 18 a 60 anos, muitas em transição de carreira. Já tivemos alunos que eram motoboy, chef de cozinha, bióloga, fotógrafa, tatuadora e bailarina”, conta Leila.

Segundo levantamento feito em 2025 pela consultoria Utopies, com 98 ex-alunos da escola, 90% dos formados trabalham ou empreendem e 95% atuam em tecnologia, enquanto 97% seguem trabalhando no Brasil. Dados internos da escola indicam ainda que 80% dos estudantes do Common Core são contratados antes de terminar a formação.

Modelo sem aulas expositivas

A 42 São Paulo faz parte da 42 Network, rede criada na França em 2013, e funciona no Brasil desde 2019. A ausência de aulas expositivas e a troca de conhecimento entre estudantes são o coração da metodologia, e o aprendizado acontece por meio de projetos e da troca entre pares. A unidade paulistana opera em campus único, aberto 24 horas, 7 dias por semana, o que permite aos estudantes encaixar os projetos em diferentes momentos do dia.

Na visão de Leila, a combinação entre gratuidade, presença física e seleção por sorteio responde a uma decisão de manter a escola acessível a quem nunca imaginou seguir carreira em tecnologia. A executiva destaca que a etapa presencial funciona, ao mesmo tempo, como teste de afinidade com a programação e como primeira experiência com o método de aprendizagem colaborativa adotado em toda a rede.

Serviço:

Evento: Piscina

Inscrições para a edição de janeiro de 2027: de 13 de outubro a 29 de novembro de 2026

Inscrições para a edição de fevereiro de 2027: de 30 de novembro de 2026 a 17 de janeiro de 2027

Requisitos: ter a partir de 18 anos; não é exigido diploma, experiência em programação nem computador próprio

Local: Rua Aspicuelta, 422 - Vila Madalena, São Paulo (SP), 05433-010

Para se inscrever na Piscina, basta acessar: https://piscina.42sp.org.br/?utm_source=imprensa&utm_medium=pr&utm_campaign=piscinas_2026

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Mais informações estão disponíveis no site da 42 São Paulo e em seu Instagram.