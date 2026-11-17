Às vésperas da Black Friday, marketplaces e lojas virtuais se consolidam como canal de compra de ferramentas para profissionais da construção civil, entusiastas do faça você mesmo (DIY, sigla em inglês para do it yourself) e consumidores que executam reparos em casa. A possibilidade de comparar especificações, avaliações e condições de entrega antes de fechar o pedido tem levado esse público a transferir parte das aquisições do balcão físico para a tela do celular, o que muda também a forma como as marcas apresentam seus produtos.

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Um exemplo desse movimento é a Kanit, linha de ferramentas criada exclusivamente para o ambiente on-line. A marca mantém lojas oficiais no Mercado Livre e na Shopee e prepara para os próximos dias a estreia de sua loja própria. Os itens também chegam ao consumidor por meio do e-commerce parceiro da ForteMaq, que já atua na venda da linha.

Produto pensado para a tela

Segundo Rafael Prudêncio, gerente de marketing da Kanit, a diferença de uma marca nativa digital aparece antes da vitrine virtual. “O principal diferencial é que toda a estratégia já nasce considerando o comportamento de compra do consumidor digital. Isso influencia desde a escolha dos produtos que vão compor o portfólio até a forma como eles são apresentados, precificados e comunicados”, afirma.

Ele acrescenta: “No ambiente on-line, não basta ter um bom produto; é preciso transmitir suas características, aplicações e benefícios de maneira clara, já que o consumidor não tem a possibilidade de experimentá-lo antes da compra”.

A loja própria é a etapa seguinte desse percurso. “Depois de consolidar nossa presença em marketplaces como Mercado Livre e Shopee, entendemos que era o momento de ampliar os pontos de contato com o consumidor”, explica Prudêncio. De acordo com ele, o novo canal permite relacionamento direto, apresentação mais completa do portfólio e uma experiência de compra alinhada ao posicionamento da marca, sem substituir as plataformas parceiras.

Perfis distintos, critérios combinados

O portfólio da Kanit reúne ferramentas de uso básico, destinadas a profissionais que não demandam aplicação intensa e severa, a adeptos do DIY e a quem cuida de tarefas domésticas. Prudêncio observa que adquirir ferramentas pela internet se tornou cada vez mais natural, inclusive entre trabalhadores da construção civil, que hoje comparam marcas, especificações e opiniões de outros compradores antes de decidir.

O gerente identifica motivações diferentes entre os grupos. “O profissional busca ferramentas que atendam às demandas do trabalho e contribuam para sua produtividade, enquanto o público DIY procura soluções práticas para reformas, reparos e projetos domésticos”, detalha.

Na escolha final, o preço continua relevante, mas divide espaço com potência, funcionalidade, qualidade dos materiais, reputação da marca, garantia e suporte pós-venda. “A combinação desses elementos é o que ajuda a construir confiança e faz diferença na escolha final”, diz.

O conceito de custo-benefício, comum no varejo digital, também exige leitura cuidadosa. “Quando falamos em custo-benefício, é importante deixar claro que isso não significa simplesmente escolher o produto mais barato. O consumidor precisa avaliar se as características da ferramenta são compatíveis com a aplicação que pretende realizar”, pondera. Por isso, a marca disponibiliza descrições objetivas, vídeos de aplicação e manuais, para que o comprador identifique o equipamento adequado ao uso pretendido.

Vídeo como vitrine

As transmissões ao vivo e o social commerce, modelo em que a venda acontece por meio de vídeos, com influenciadores intermediando a compra ou com conteúdos voltados à conversão dentro das próprias plataformas, ganharam espaço justamente em categorias que o consumidor costuma querer tocar antes de levar para casa. “O conteúdo em vídeo tem um papel muito importante na venda de ferramentas pela internet porque ajuda a aproximar o consumidor do produto”, avalia Prudêncio.

Para o executivo, lives e parcerias com influenciadores agregam credibilidade, sobretudo quando envolvem profissionais que falam dos produtos a partir da própria vivência. O formato ajuda a esclarecer dúvidas e mostra como o equipamento atende a cada necessidade.

Black Friday exige preparo antecipado

Picos de pedidos e a desconfiança diante de descontos pouco transparentes tornam a data um teste para as operações on-line. “A preparação para a Black Friday começa muito antes da data”, acentua o gerente. O processo envolve analisar o histórico de vendas, identificar os itens de maior procura, planejar o estoque e ajustar a logística. “Não adianta investir em divulgação e atrair consumidores se a empresa não estiver preparada para atender à demanda e cumprir os prazos de entrega”, alerta.

Sobre a credibilidade das ofertas, Prudêncio lembra que o consumidor acompanha os preços antes das grandes campanhas e explica que, na Kanit, cada promoção deve representar uma vantagem real, com condições claras e valores coerentes com o posicionamento da marca. “Uma oferta atrativa perde seu valor quando o consumidor enfrenta problemas com disponibilidade, entrega ou atendimento”, observa.

Canais integrados e informação como diferencial

Com loja própria, lojas oficiais e revendedores autorizados ofertando os mesmos produtos, a coordenação entre canais se torna decisiva. “A loja própria, os marketplaces e os revendedores autorizados não precisam ser concorrentes entre si, mas pontos de contato que ampliam a disponibilidade dos produtos e facilitam o acesso do consumidor”, argumenta Prudêncio. Isso depende, segundo ele, de política comercial alinhada, monitoramento de preços e comunicação consistente.

Diante da concorrência de itens muito baratos e sem procedência clara, a transparência funciona como critério de escolha. “O consumidor precisa identificar quem está por trás da marca, quais são as especificações do produto, quais condições de garantia são oferecidas e a quem recorrer caso precise de suporte”, conclui. Na Kanit, vídeos, conteúdos nos canais próprios e avaliações de clientes reúnem essas informações.

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Para mais informações, basta acessar: https://kanit.com.br/