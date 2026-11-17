O Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG), iniciativa que orienta a contabilização e a divulgação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) no país, encerrou o Ciclo 2026 com 757 organizações participantes, alta de 12% sobre a edição anterior, e um volume de inventários publicados 10% maior, segundo balanço da Fundação Getulio Vargas (FGV). Os inventários ficam reunidos no Registro Público de Emissões, e 62% das organizações que responderam à sondagem anual sobre metas declararam manter compromissos voluntários de mitigação.

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O mesmo levantamento indica que a execução dessas metas ainda encontra obstáculos, com destaque para o engajamento da cadeia de valor. Com a mensuração em expansão, o passo seguinte da agenda climática corporativa passa a depender da participação das pequenas e médias empresas (PMEs), que integram as redes de fornecedores onde se concentra boa parte da pegada de carbono das grandes organizações.

Onde estão as emissões

A metodologia do GHG Protocol separa as emissões diretas (Escopo 1), as ligadas à energia adquirida (Escopo 2) e as indiretas, distribuídas ao longo da cadeia de valor (Escopo 3). Para Heloísa Dornelles, gerente de Consultoria e Novos Negócios da Future Climate, medir e reduzir os dois primeiros grupos é fundamental, mas não basta, já que uma parcela significativa das emissões está nas atividades de terceiros.

Um relatório do CDP, organização sem fins lucrativos de divulgação ambiental, feito com o Boston Consulting Group (BCG) em 2024, examinou especificamente as emissões de Escopo 3 a montante (upstream), associadas à cadeia de suprimentos. Segundo o estudo, essas emissões eram, em média, 26 vezes maiores que as de Escopos 1 e 2 somadas. Ainda assim, as empresas tinham duas vezes mais chance de medir as emissões operacionais do que as dos fornecedores, e apenas 15% haviam definido metas para essa parcela.

Companhias com programas de engajamento de fornecedores em temas climáticos apresentaram probabilidade quase sete vezes maior de estabelecer metas para o Escopo 3, acompanhadas de plano de transição alinhado a 1,5 °C, mas só quatro em cada dez mantinham esse tipo de iniciativa.

“As emissões de Escopo 3 não estão sob controle direto de quem as contabiliza. Por isso, dependem de um trabalho colaborativo com fornecedores de produtos e serviços, e uma meta corporativa só se torna viável quando a cadeia tem condições de acompanhá-la”, afirma Mariana, analista técnica em mudanças climáticas na Future Climate.

PMEs no centro da transição

Uma publicação do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), de junho de 2025, estima que as PMEs representam cerca de 90% das empresas do mundo e respondem por 40% a 60% das emissões de GEE do setor empresarial. A escala desses números indica que as companhias de menor porte não são apenas destinatárias das exigências de grandes compradores, mas agentes sem os quais a transição climática não alcança a amplitude necessária. Na pesquisa do WEF, 38% das PMEs industriais consultadas já enxergavam a sustentabilidade como oportunidade de negócio.

A vantagem competitiva também aparece no acesso ao capital. Em nota técnica de 2025, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) observa que dados de sustentabilidade passaram a ser exigidos tanto para obter financiamento verde quanto para participar de cadeias globais de valor, o que favorece quem consegue demonstrar desempenho ambiental. A entidade lista, porém, barreiras recorrentes: falta de recursos e de conhecimento especializado, dificuldade na coleta de dados e baixa convergência entre padrões de relato.

Na avaliação de Heloísa da Future Climate, estruturas operacionais enxutas e menor disponibilidade de recursos dificultam, para negócios de menor porte, tanto a contabilização das emissões quanto a adoção de medidas de redução.

Mensuração mais simples e digital

Para superar esses entraves, a OCDE propõe um conjunto básico de indicadores compatível com a capacidade das PMEs. A Future Climate defende que a simplificação e a digitalização dos processos de contabilização sigam o mesmo caminho, combinando ferramentas acessíveis, metodologias reconhecidas, padronização das informações e menor custo de implementação, para que o inventário deixe de ser barreira de entrada para fornecedores menores.

Do inventário à redução

A pressão comercial também impulsiona a mudança: 60% das PMEs ouvidas pelo WEF citaram a demanda dos clientes como principal fator para adotar práticas sustentáveis. O relatório Strengthening the Chain, divulgado pelo CDP em 2024, mostra o efeito do engajamento estruturado. Fornecedores atribuíram à atuação de seus compradores 43 milhões de toneladas em reduções de emissões, volume superior ao total anual da Suécia, e os que receberam incentivos financeiros tiveram probabilidade 52% maior de reduzir as emissões anuais do que aqueles que receberam somente treinamento.

Os resultados indicam caminhos concretos para que o engajamento se traduza em implementação, e não apenas em mais exigências de reporte: ferramentas simplificadas de mensuração, programas de capacitação, metas proporcionais à realidade de cada fornecedor, acesso a crédito vinculado a critérios ambientais e incentivos comerciais, como condições contratuais diferenciadas para quem comprova avanços.

“Pedir o inventário ao fornecedor é o começo, não o fim. Para que os compromissos das grandes organizações se convertam em reduções efetivas, é preciso considerar as condições técnicas, operacionais e financeiras de quem está na cadeia, com capacitação, metas construídas em conjunto, incentivos econômicos e apoio na implementação”, pondera Heloísa Dornelles.

Em conjunto, os dados apontam para uma nova etapa da agenda climática corporativa, na qual o avanço deixa de ser medido apenas pelo número de empresas que divulgam inventários e assumem metas, passando também pelos resultados efetivos de redução de emissões. Nesse contexto, a inclusão das pequenas e médias empresas nas estratégias de descarbonização das cadeias produtivas torna-se fundamental para ampliar a escala e o impacto da transição para uma economia de baixo carbono.

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