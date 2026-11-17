A Bahia registrou o maior crescimento das atividades turísticas do Brasil entre janeiro e agosto de 2026. O volume do setor no estado avançou 7,4% em relação ao mesmo intervalo de 2025, resultado que contrasta com a retração de 0,8% da média nacional e coloca o estado à frente das 17 unidades da federação acompanhadas pelo levantamento.

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Os números constam da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada em 14 de outubro de 2026 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em agosto, frente ao mesmo mês de 2025, o turismo baiano cresceu 10,4%, a maior taxa do país, enquanto o índice brasileiro subiu 0,9%. Em 12 meses, a expansão acumulada no estado chega a 6,7%, ante 0,2% no Brasil. O Rio de Janeiro, segundo colocado no acumulado do ano, teve alta de 4,9%, e o desempenho nacional foi pressionado principalmente pela menor receita das empresas de transporte aéreo de passageiros e de hotéis, segundo o instituto.

O índice de atividades turísticas do IBGE reúne segmentos como alojamento, alimentação, locação de automóveis, agências de viagens e transporte rodoviário, aquaviário e aéreo de passageiros. A composição mostra como o fluxo de visitantes se distribui pela cadeia de serviços, em um estado em que o acesso à parte do litoral combina estrada e travessia marítima.

Fatores por trás do desempenho

Para Felipe Oliveira Pedreira, CEO da Bahia Terra Turismo, o resultado reflete atributos do território. “A Bahia possui uma combinação de fatores que favorece esse crescimento: diversidade de destinos, riqueza cultural, gastronomia, belezas naturais e uma oferta turística capaz de atender diferentes perfis de visitantes. Temos destinos consolidados, como Salvador, Morro de São Paulo, Boipeba, Praia do Forte e Porto Seguro, além de regiões que vêm ganhando cada vez mais visibilidade”, afirma.

O executivo também cita o fortalecimento da conectividade e da divulgação turística. “Acredito que a Bahia vive um momento de valorização dos seus destinos e de ampliação das experiências oferecidas aos visitantes. O desafio agora é garantir que esse crescimento seja acompanhado por investimentos em infraestrutura e qualidade dos serviços”, avalia.

Viajante mais atento ao planejamento

Na percepção do CEO, o perfil de quem visita o estado mudou. “Percebemos um turista cada vez mais exigente em relação à comodidade, segurança e organização da viagem. O planejamento antecipado também ganhou importância, principalmente para quem visita destinos que exigem deslocamentos terrestres e marítimos”, observa.

Segundo Pedreira, a procura por experiências em Morro de São Paulo e Boipeba tem sido significativa, e o visitante busca informações sobre as opções de como chegar em Boipeba e alternativas de transporte que ofereçam praticidade e segurança. “Na Bahia Terra Turismo, acompanhamos esse comportamento investindo na organização dos serviços e na integração dos deslocamentos, porque entendemos que a experiência turística começa muito antes da chegada ao destino”, diz.

Logística molda a experiência nos destinos

Salvador continua sendo uma das principais portas de entrada do turismo baiano, de acordo com o executivo, que identifica grande interesse por Praia do Forte, Morro de São Paulo, Boipeba, Itacaré, Porto Seguro e Trancoso, entre outros pontos do litoral. “A facilidade de deslocamento influencia diretamente a experiência do turista. Em destinos que envolvem transporte marítimo, por exemplo, a logística exige mais atenção e planejamento”, explica.

“Morro de São Paulo é um bom exemplo. O visitante pode escolher alternativas como o transfer semi-terrestre para Morro de São Paulo ou adquirir a passagem de catamarã para Morro de São Paulo, de acordo com seu perfil e planejamento”, detalha o CEO.

Demanda maior exige profissionalização

O avanço do setor movimenta toda a cadeia produtiva, com oportunidades para hotéis, restaurantes, transportadoras, receptivos e empresas de passeios, mas acompanhar a demanda maior requer planejamento e profissionalização, pondera Pedreira. “No transporte turístico, precisamos investir em estrutura operacional, qualificação das equipes, manutenção dos veículos, pontualidade e qualidade no atendimento. Outro desafio é a sazonalidade, especialmente em períodos como Réveillon, férias e feriados prolongados”, ressalta.

“O crescimento precisa acontecer de forma organizada. Não basta transportar mais passageiros; é fundamental garantir que cada visitante tenha uma experiência positiva”, acrescenta.

Perspectivas para 2027

O CEO enxerga perspectivas positivas para os próximos meses e para o próximo ano, desde que o movimento seja acompanhado por investimentos em infraestrutura, conectividade aérea, estradas, transporte marítimo e qualificação profissional. Ele defende ainda a ampliação da integração entre os diferentes setores do turismo e o estímulo à visitação de destinos além dos polos já consolidados. “O turista precisa encontrar facilidade em todas as etapas da viagem, desde a chegada ao aeroporto até o deslocamento para os destinos e passeios. Na Bahia Terra Turismo, acreditamos que a mobilidade é um dos pilares do desenvolvimento turístico”, declara.

Os dados do IBGE situam o turismo baiano em ritmo distinto do restante do país em 2026, e a leitura de quem opera o transporte de visitantes indica que a continuidade desse desempenho depende da capacidade de receber mais pessoas sem perda de qualidade. “Quanto mais acessíveis e organizados forem os deslocamentos, maiores serão as oportunidades para toda a cadeia do turismo baiano”, conclui Pedreira.

Sobre a Bahia Terra Turismo

No mercado desde 2006, a Bahia Terra Turismo & Eventos atua como agência de viagens e turismo na organização de passeios, ecoturismo e traslados de passageiros por via terrestre, marítima e aérea, além de eventos corporativos. Instalada em Salvador e na Ilha de Boipeba, a empresa mantém bases operacionais em Morro de São Paulo, Península de Maraú, Itacaré, Chapada Diamantina e Litoral Norte, e é cadastrada no Ministério do Turismo e na Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

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