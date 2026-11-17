Quanto diesel cada máquina recebeu nos últimos 30 dias? Qual veículo teve o maior volume? Quanto combustível ainda resta no tanque? Em fazendas, transportadoras e mineradoras brasileiras, perguntas como essas deixaram de exigir um relatório: são escritas em português e respondidas em segundos por um assistente de inteligência artificial, com os dados da própria operação. O assistente é o ÈPTÁ One, mantido em operação em 2026 pela 7tec Automação, fabricante goiana de sistemas de controle de abastecimento fundada em 2002.

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A conta por trás dessas perguntas se mede em bilhões de litros. O Brasil vendeu 69,47 bilhões de litros de óleo diesel em 2025, alta de 3% sobre 2024, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Parte desse volume não passa por posto de rodovia: é comprada a granel e abastecida em tanques próprios e caminhões-comboio, dentro de fazendas, garagens e minas, onde conferir cada litro é tarefa da própria empresa.

A inteligência artificial avança rápido nas empresas brasileiras. Entre as indústrias com 100 ou mais pessoas ocupadas, a parcela que usa a tecnologia passou de 16,9% em 2022 para 41,9% em 2024, de acordo com a Pesquisa de Inovação Semestral (Pintec) do IBGE. O obstáculo costuma aparecer antes do algoritmo: segundo o Estudo do Mercado Brasileiro de Software 2026, da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria com a IDC, 57% das empresas afirmam ter metas claras para o uso de inteligência artificial, mas apenas 38% contam com uma estrutura sólida de governança de dados.

No abastecimento de frotas, dado confiável significa litro medido. "Inteligência artificial nenhuma conserta número que nasceu errado. O ÈPTÁ One responde certo porque o litro foi medido na bomba, e não anotado numa planilha", afirma Fabrício Francer, engenheiro de controle e automação e CEO do Grupo 7TEC.

O registro começa antes de o combustível sair. Na plataforma ÈPTÁ, sobre a qual o assistente funciona, a bomba só libera o diesel depois que o veículo e o operador são identificados, por QR Code, etiqueta de radiofrequência (RFID) ou aplicativo. O volume vem do medidor da bomba, sem digitação. O quilômetro ou o horímetro é lido pela câmera do celular no painel do veículo, e o estoque do tanque é conciliado com a nota fiscal da compra. É sobre esses registros que o assistente responde: abastecimentos, médias de consumo e estoque de combustível de cada operação.

O teste mais duro está longe do escritório. Caminhões-comboio levam o diesel até tratores e colheitadeiras no meio da lavoura, muitas vezes sem sinal de internet; nesses casos, o equipamento segue registrando e envia os dados quando a conexão volta. "O dono da fazenda sabe quanto diesel comprou. O difícil é saber quanto foi para cada máquina, no talhão, longe da sede. Quando o litro é medido na bomba e amarrado ao operador, essa dúvida acaba", diz Francer.

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A 7tec Automação fabrica o próprio equipamento e tem sede em Aparecida de Goiânia e filiais em Rondonópolis e Sorriso, em Mato Grosso. Segundo a empresa, a plataforma está instalada em 92 cidades de 17 estados, de Goiás ao Ceará e de Mato Grosso ao Paraná, e registrou mais de 1 bilhão de litros de combustível desde 2012, em operações de agronegócio, mineração, indústria e transporte de cargas e de passageiros. A companhia informa ter investido R$ 1,5 milhão entre 2025 e 2026 no desenvolvimento do ÈPTÁ One, que usa os dados registrados pela plataforma e não a substitui.