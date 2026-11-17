O conceito de Cidades Inteligentes vai além da tecnologia e envolve planejamento, sustentabilidade, mobilidade, infraestrutura, serviços e qualidade de vida. Essa abordagem esteve presente no Smart City Index 2025, desenvolvido pela International Society for Urban Informatics, que avaliou 73 cidades a partir de 97 indicadores distribuídos em seis dimensões. A perspectiva também orientou a participação da Porte no Smart City Expo World Congress 2026, realizado de 3 a 5 de novembro, em Barcelona, na Espanha. A empresa apresentou a experiência do Eixo Platina, na região Leste de São Paulo, e acompanhou discussões sobre modelos de cooperação para o desenvolvimento urbano.

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Organizada pela São Paulo Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações da Prefeitura de São Paulo, a missão reuniu representantes de diferentes setores em encontros, visitas técnicas e atividades no congresso. Única incorporadora brasileira aprovada por edital para integrar a comitiva, a Porte foi representada por Mila Soares, diretora de Incorporação e Novos Negócios, e Cristina Teodoro, diretora Financeira. Com 40 anos de atuação no desenvolvimento humano e urbano da região Leste de São Paulo, a companhia levou ao evento sua experiência na integração de empreendimentos residenciais, corporativos, comerciais e multiusos em uma nova centralidade urbana e econômica, o Eixo Platina.

Um dos temas acompanhados pela empresa foi o das Parcerias Público-Privadas (PPPs), presentes nas discussões sobre financiamento e implementação de projetos urbanos. As conversas abordaram possibilidades de articulação entre poder público e iniciativa privada para viabilizar investimentos e iniciativas de interesse coletivo. Durante a programação, a Porte também apresentou os projetos do Eixo Platina nas rodadas de negócios.

A agenda incluiu ainda visitas a experiências internacionais de planejamento urbano, como o 22@Barcelona, distrito de Poblenou que passou por um processo de transformação de uma antiga área industrial em polo de inovação, negócios, pesquisa e moradia na capital catalã. O território combina planejamento e infraestrutura à atração de atividades econômicas, aproximando empresas, instituições de ensino e poder público. A experiência oferece referências sobre como diversificar os usos de uma região e estimular novas dinâmicas econômicas e sociais.

“Transformar uma região exige olhar para além de cada empreendimento e entender como ele participa da dinâmica da cidade. O Eixo Platina é uma experiência que nos permite compartilhar aprendizados sobre a integração de diferentes usos em um território. Em Barcelona, tivemos a oportunidade de apresentar esse trabalho e conhecer outras iniciativas de planejamento e cooperação que podem contribuir para aprofundar nossa atuação na região Leste de São Paulo e inspirar outras empresas a desenvolver projetos semelhantes pelo Brasil”, afirma Mila Soares.

Desenvolvido ao longo de um percurso de 3,6 quilômetros de extensão (entre as estações Belém e Carrão do metrô), o Eixo Platina reúne empreendimentos multiusos. Idealizado pela Porte, o projeto busca diversificar as atividades econômicas e consolidar uma nova centralidade urbana na região Leste da capital paulista, conectando moradia, trabalho, lazer, entretenimento e a transformação urbana do entorno.

O debate sobre a participação do setor privado no desenvolvimento das cidades também encontra desafios no Brasil. Estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM), intitulado O Brasil das PPPs municipais – um retrato inédito da capacidade local, realizado entre 2024 e 2025 com 2.934 municípios respondentes, identificou que 79% ainda não tinham experiência com Parcerias Público-Privadas, embora metade demonstrasse interesse em estruturar iniciativas desse tipo. Entre os principais obstáculos estão a escassez de recursos técnicos e financeiros e a falta de informação. Os dados apontam para a necessidade de ampliar a capacidade dos municípios de estruturar projetos e estabelecer parcerias em busca do desenvolvimento urbano, especialmente diante de projetos relacionados aos temas das cidades inteligentes e sustentáveis, também incorporados na Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU).

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Como desdobramento da missão, a Porte pretende ampliar as discussões sobre a aproximação entre poder público, empresas e universidades para estimular novos negócios e investimentos no Eixo Platina e em seu entorno. A área de Ciência Urbana da companhia também prevê desenvolver o estudo A cidade além da cidade: o que Barcelona ensina ao Leste, que reunirá aprendizados da agenda internacional e os relacionará às características e aos desafios de São Paulo.