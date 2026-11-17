Sob o patrocínio de Sua Alteza, o xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra, o salão retorna de 19 a 22 de novembro de 2026, no ADNEC Marina Hall, para sua oitava edição, que será a maior até o momento. O evento reunirá 1.210 expositores e marcas de 57 países, um aumento de 13% em relação a 2025.

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ADNEC Marina Hall - ADNEC Group, Abu Dhabi – United Arab Emirates (Photo: AETOSWire)

Organizado pelo Grupo ADNEC sob o tema “A vida na água e além dela”, o salão ocupa mais de 96.000 metros quadrados e contará com 168 embarcações em exposição na marina. Além disso, iates de luxo, casas flutuantes, barcos de lazer e equipamentos para esportes aquáticos farão sua estreia na região.

“Esta edição promete ser a maior da história do evento, com um forte crescimento nos principais indicadores de desempenho, o que reforça a posição da ADIBS como o principal evento do setor marítimo da região”, afirmou Humaid Matar Al Dhaheri, CEO do Grupo ADNEC.

Realizada no início da temporada náutica do Golfo, a ADIBS oferece aos expositores acesso direto a um público qualificado e pronto para comprar, justamente no momento em que as decisões de compra são tomadas. O crescimento da participação regional é expressivo: a presença de países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) aumentou 216%, alcançando 355 expositores e marcas, enquanto a participação de fabricantes de embarcações cresceu 33%.

O Charter Show está de volta como o único evento da região dedicado exclusivamente a superiates e aluguel de iates, em conjunto com o Waterfront Lounge, um ambiente de alto padrão para reuniões de negócios. Os visitantes podem ver e experimentar os barcos em ação por meio de demonstrações ao vivo e testes de mar, além de desfrutar de atividades aquáticas no Navigation Hub.

A feira vai além das embarcações, com novas áreas dedicadas ao estilo de vida e bem-estar, à vida ao ar livre, o Boaters Market e uma Zona de Inovação para empresas emergentes. A Zona de Pesca, as sessões de navegação do Knowledge Box e as atividades familiares ampliadas, incluindo uma Kids Zone maior, completam a experiência.

Para informações adicionais e ingressos, visite www.adibs.ae/en.

*Fonte:AETOSWire

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Fatin Elkhalil

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