O Brasil registrou recorde histórico de abertura de negócios por mulheres em 2025: mais de 2 milhões de MEIs e micro e pequenas empresas lideradas por mulheres foram criadas no ano, segundo levantamento do Sebrae a partir de dados da Receita Federal. Atualmente, o país conta com mais de 10,4 milhões de mulheres donas de negócio — crescimento de 27% em dez anos, 16 pontos percentuais acima do avanço verificado entre homens no mesmo período.

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Um dos casos desse movimento é o da MGS Moda Feminina, marca fundada por Mari Gelinski. A origem está em uma experiência individual: ao buscar roupas de costas abertas para um evento, ela constatou que nenhuma peça disponível no mercado oferecia sustentação adequada — o tecido marcava, as alças não sustentavam e a silhueta ficava comprometida. A resposta foi desenvolver a própria modelagem, com recortes estratégicos e tecidos de maior firmeza.

O desenvolvimento resultou em uma modelagem registrada como "Dispensa Sutiã", que incorpora estrutura interna de sustentação às próprias peças. A solução atende a um segmento que a empresa identifica como historicamente sub-atendido: mulheres com muito busto ou flacidez que buscam peças decotadas, de alça fina ou sem alça, com caimento adequado.

Os números da operação acompanharam a escala. Em 2021, o primeiro ano, o faturamento foi de R$ 92 mil. Em 2024, atingiu R$ 1,1 milhão. Em 2025, saltou para R$ 4,2 milhões, com mais de 16 mil pedidos no período — número superior à metade de todos os pedidos realizados desde a fundação da empresa. Para 2026, a projeção é de mais de R$ 8 milhões.

O caso se insere em um mercado em recuperação. O setor têxtil e de confecção brasileiro faturou R$ 203,9 bilhões em 2024, com alta de 7%, segundo a ABIT — que também aponta que 60% da mão de obra do setor é feminina. O varejo de vestuário e calçados movimentou projeção de R$ 396 bilhões em 2025, conforme o IEMI – Inteligência de Mercado, e o e-commerce de moda cresceu 35% no mesmo ano, de acordo com a NuvemCommerce.

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Segundo o Sebrae, as mulheres já representam entre 34% e 42% dos donos de negócios formais do país, com concentração nos setores de serviços e comércio — categorias em que a MGS opera.