No dia 13 de novembro, o ABRAPSA Summit reuniu executivos e lideranças de companhias do setor de soluções empresariais no Hotel Radisson Blu, em São Paulo, para debater temas estratégicos como inteligência artificial, reforma tributária, inovação, gestão de pessoas e competitividade.

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O evento, realizado no ano em que a Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Automação (ABRAPSA) celebra seus 20 anos, teve como objetivo promover o networking, ampliar a visão de mercado e discutir as transformações que impactam a estratégia e as operações das organizações.

À frente da iniciativa, Allan Bordin – CEO da ABordin Corp, VP de Relações Institucionais do Grupo Corpservices e presidente da ABRAPSA – compartilhou sua experiência de 28 anos em gestão e contabilidade estratégica, destacando os desafios impostos pela aceleração tecnológica, pelas mudanças regulatórias e pelas novas demandas relacionadas à gestão de pessoas.

A palestra “IA Ética e Responsável: Governança e o Futuro do Trabalho em Nossas Mãos”, conduzida por Tânia Cosentino, ex-presidente da Microsoft Brasil, destacou a importância da adoção de práticas responsáveis no uso da inteligência artificial.

O painel “IA, Tecnologia e Inovação: da estratégia ao resultado”, moderado por Mauro Inagaki (VP Global de BTO da H&CO e diretor de Tecnologia e Inovação da ABRAPSA), contou com a participação de Alisson Ferini (CTO e sócio da Natural One), Ulysses Espuny (superintendente-geral de TI do Banco Safra) e Diego Borghi (Country Manager Brasil da ZEEKR International). O debate abordou como transformar investimentos em tecnologia em ganhos efetivos de produtividade e vantagem competitiva.

As mudanças fiscais foram tema do painel “Reforma Tributária: decisões de negócio em um novo ambiente tributário”, moderado por Leonardo Mazzillo (sócio-fundador da WFaria Advogados e diretor jurídico da ABRAPSA), com a participação de Paula Zugaib Destruti (associada sênior do Pinheiro Neto Advogados), Rafael Barreto (VP de Growth e de Reforma Tributária e Previdenciária da Corpservices) e Jorge Campos (sócio e diretor do Portal SPED Brasil). Os especialistas analisaram os impactos da transição para o novo sistema tributário nas estratégias empresariais, nas operações e no relacionamento com os clientes.

No painel “Gestão de Pessoas na Era da IA”, moderado por Carmem de Faria Granja (diretora da JF Granja Contabilidade e diretora de Expansão da ABRAPSA), participaram Tatiane Tiemi (CEO do Great Place To Work Brasil), Marina Prada Machado (Head de People Business Partner do Mercado Livre) e Ana Paula Dourado (do ecossistema Sankhya). A discussão abordou temas como liderança, cultura organizacional, desenvolvimento de competências e novas relações de trabalho em ambientes cada vez mais tecnológicos.

Ao encerrar o encontro, Allan Bordin destacou que o Summit reforçou a importância de aproximar executivos e especialistas em um cenário marcado por transformações simultâneas nos âmbitos econômico, tributário e tecnológico. O presidente também anunciou a edição de 2027, reafirmando o compromisso da ABRAPSA de fortalecer sua rede de confiança, ampliar a representatividade do setor e investir no desenvolvimento das pessoas.

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O evento contou com o patrocínio de Buddha Spa, Contools Insurance, E2E, H&CO, MXM Sistemas, Sankhya e TS Tecnologia Tributária.