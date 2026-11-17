Investir em energia solar deixou de ser só uma decisão ambiental e passou a ser também uma decisão financeira para empresas com alto consumo de energia. A CashMe, fintech do Grupo Cyrela especializada em Crédito com Garantia de Imóvel, apresenta a modalidade como alternativa para financiar a geração própria sem comprometer o capital de giro. Ao contar com taxas até 12x menores do que outras modalidades de crédito e prazos mais longos, a empresa pode alinhar a parcela à economia gerada na conta de luz e transformar o compromisso ESG em resultado mensurável.

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A oportunidade é grande porque o pilar ambiental ainda é o mais frágil do ESG no Brasil. Segundo o Panorama ESG Brasil 2026, 71% das empresas não reduzem nem compensam emissões de gases de efeito estufa, e o acesso a capital verde aparece em apenas 10% das práticas. Sem linhas dedicadas, o investimento em eficiência energética costuma depender do caixa da própria empresa.

O retorno ajuda a justificar o projeto. Em negócios com consumo elevado, a economia mensal na conta de luz é maior, e o prazo de retorno tende a ser mais curto: um estudo de mercado do setor solar estimou, em 2023, payback de menos de três anos. O desafio está no caixa. Sistema, projeto e instalação exigem um desembolso concentrado no início, enquanto a economia chega mês a mês. Em linhas de prazo curto, a parcela pode superar a economia e travar o projeto.

Na CashMe, o recurso é liberado de uma só vez, tem uso livre e pode cobrir painéis, inversores, instalação e outras melhorias de eficiência, como iluminação e climatização. A fintech aceita imóvel de terceiro como garantia, inclusive de sócio, e oferece flexibilidade na composição de renda e de garantias. A análise de crédito é personalizada, a contratação é 100% on-line, e especialistas financeiros acompanham o empresário do começo ao fim. O imóvel fica como garantia da operação por alienação fiduciária até a quitação, e a aprovação depende dessa avaliação.

Além da economia na conta de luz, a geração própria permite acompanhar o volume de energia produzida e estimar as emissões de gases de efeito estufa evitadas. Esses indicadores podem integrar relatórios de sustentabilidade e ajudar a empresa a responder às exigências de clientes que adotam critérios ESG na seleção de fornecedores. Para a CashMe, financiar eficiência energética reforça o papel do Crédito com Garantia de Imóvel como ferramenta de investimento, e não apenas de reorganização financeira.

Sobre a CashMe

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A CashMe é uma fintech do Grupo Cyrela especializada em Crédito com Garantia de Imóvel (home equity). Atua com operações para pessoas físicas e jurídicas, oferecendo contratação digital e atendimento consultivo. Desde sua criação, já concedeu mais de R$ 6 bilhões em crédito e atendeu mais de 9 mil clientes em todo o Brasil.