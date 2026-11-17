As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados terminam nesta terça-feira, 17 de novembro, às 18h, no horário de Brasília. A seleção oferece 184 oportunidades para Analista Legislativo, com remuneração inicial de R$ 32.070,88. Para participar, é necessário concluir a inscrição no site do Cebraspe, responsável pela organização do certame.

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São 66 vagas para contratação imediata e 118 destinadas à formação de cadastro de reserva. Todas as oportunidades são para nível superior, mas a formação exigida varia conforme a especialidade. Em Registro e Redação, que concentra o maior número de vagas, podem concorrer candidatos com graduação em qualquer área, desde que o diploma seja reconhecido pelo Ministério da Educação. Em outras áreas, o edital exige formação específica e, em alguns casos, registro profissional.

Vagas estão distribuídas em 11 especialidades

A oferta contempla áreas de comunicação, documentação, engenharia e cultura. A distribuição prevista no edital é:

Divulgação Institucional: 4 vagas imediatas e 9 para cadastro de reserva;

Jornalismo: 12 imediatas e 23 para cadastro de reserva;

Relações Públicas: 4 imediatas e 12 para cadastro de reserva;

Arquivologia: 7 imediatas e 11 para cadastro de reserva;

Biblioteconomia: 7 imediatas e 10 para cadastro de reserva;

Engenharia Civil: 1 imediata e 10 para cadastro de reserva;

Engenharia Elétrica: 1 imediata e 2 para cadastro de reserva;

Engenharia Eletrônica/Telecomunicações: 3 imediatas e 8 para cadastro de reserva;

Engenharia Mecânica: 1 imediata e 2 para cadastro de reserva;

Museologia: 1 imediata e 6 para cadastro de reserva;

Registro e Redação: 25 imediatas e 25 para cadastro de reserva.



As atribuições também mudam de acordo com a especialidade. As áreas de comunicação envolvem produção de conteúdo, cobertura jornalística e ações institucionais. Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia estão relacionadas à organização e preservação de documentos e acervos. Os profissionais de Engenharia poderão atuar em projetos e fiscalização de obras e serviços. Já a equipe de Registro e Redação trabalha com o registro de debates, pronunciamentos e sessões, além da elaboração de documentos legislativos.

Inscrição e pagamento da taxa

A taxa de participação é de R$ 130. O prazo para concluir a inscrição termina às 18h desta terça-feira, mas o pagamento poderá ser realizado até quinta-feira, 19 de novembro. O procedimento deve ser feito na página do concurso no Cebraspe. Os candidatos devem conferir no edital as exigências da especialidade escolhida, preencher os dados solicitados e acompanhar a confirmação da inscrição e do pagamento.

A remuneração inicial informada para todas as especialidades é de R$ 32.070,88. A jornada prevista é de 40 horas semanais, e a lotação dos aprovados será em Brasília, no Distrito Federal. Além do salário, os servidores terão acesso às garantias e aos benefícios previstos para os ocupantes de cargos efetivos da administração pública federal.

Provas estão previstas para janeiro de 2027

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 17 de janeiro de 2027. A aplicação está prevista para as 26 capitais e o Distrito Federal. A etapa objetiva terá 180 itens no formato certo ou errado, divididos entre conhecimentos gerais e específicos. A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, em turno diferente, e seu formato varia conforme a especialidade.

A divulgação dos locais de prova está prevista para 22 de dezembro de 2026. O resultado final do concurso deve ser publicado em 30 de abril de 2027. A seleção terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação uma vez por igual período.

Das 184 oportunidades, 118 são para cadastro de reserva. A classificação nessa lista não garante nomeação imediata. As convocações dependerão da ordem de classificação, da disponibilidade de vagas e das necessidades da Câmara durante o prazo de validade do concurso.

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