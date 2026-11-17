Inscrições da Câmara terminam hoje; salário é de R$ 32 mil
Prazo para inscrição do Concurso da Câmara dos Deputados vai até as 18h desta terça-feira (17); edital oferece 66 vagas imediatas e 118 para cadastro de reserva.
compartilhe
As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados terminam nesta terça-feira, 17 de novembro, às 18h, no horário de Brasília. A seleção oferece 184 oportunidades para Analista Legislativo, com remuneração inicial de R$ 32.070,88. Para participar, é necessário concluir a inscrição no site do Cebraspe, responsável pela organização do certame.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
São 66 vagas para contratação imediata e 118 destinadas à formação de cadastro de reserva. Todas as oportunidades são para nível superior, mas a formação exigida varia conforme a especialidade. Em Registro e Redação, que concentra o maior número de vagas, podem concorrer candidatos com graduação em qualquer área, desde que o diploma seja reconhecido pelo Ministério da Educação. Em outras áreas, o edital exige formação específica e, em alguns casos, registro profissional.
Vagas estão distribuídas em 11 especialidades
A oferta contempla áreas de comunicação, documentação, engenharia e cultura. A distribuição prevista no edital é:
- Divulgação Institucional: 4 vagas imediatas e 9 para cadastro de reserva;
- Jornalismo: 12 imediatas e 23 para cadastro de reserva;
- Relações Públicas: 4 imediatas e 12 para cadastro de reserva;
- Arquivologia: 7 imediatas e 11 para cadastro de reserva;
- Biblioteconomia: 7 imediatas e 10 para cadastro de reserva;
- Engenharia Civil: 1 imediata e 10 para cadastro de reserva;
- Engenharia Elétrica: 1 imediata e 2 para cadastro de reserva;
- Engenharia Eletrônica/Telecomunicações: 3 imediatas e 8 para cadastro de reserva;
- Engenharia Mecânica: 1 imediata e 2 para cadastro de reserva;
- Museologia: 1 imediata e 6 para cadastro de reserva;
- Registro e Redação: 25 imediatas e 25 para cadastro de reserva.
As atribuições também mudam de acordo com a especialidade. As áreas de comunicação envolvem produção de conteúdo, cobertura jornalística e ações institucionais. Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia estão relacionadas à organização e preservação de documentos e acervos. Os profissionais de Engenharia poderão atuar em projetos e fiscalização de obras e serviços. Já a equipe de Registro e Redação trabalha com o registro de debates, pronunciamentos e sessões, além da elaboração de documentos legislativos.
Inscrição e pagamento da taxa
A taxa de participação é de R$ 130. O prazo para concluir a inscrição termina às 18h desta terça-feira, mas o pagamento poderá ser realizado até quinta-feira, 19 de novembro. O procedimento deve ser feito na página do concurso no Cebraspe. Os candidatos devem conferir no edital as exigências da especialidade escolhida, preencher os dados solicitados e acompanhar a confirmação da inscrição e do pagamento.
A remuneração inicial informada para todas as especialidades é de R$ 32.070,88. A jornada prevista é de 40 horas semanais, e a lotação dos aprovados será em Brasília, no Distrito Federal. Além do salário, os servidores terão acesso às garantias e aos benefícios previstos para os ocupantes de cargos efetivos da administração pública federal.
Provas estão previstas para janeiro de 2027
As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 17 de janeiro de 2027. A aplicação está prevista para as 26 capitais e o Distrito Federal. A etapa objetiva terá 180 itens no formato certo ou errado, divididos entre conhecimentos gerais e específicos. A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, em turno diferente, e seu formato varia conforme a especialidade.
A divulgação dos locais de prova está prevista para 22 de dezembro de 2026. O resultado final do concurso deve ser publicado em 30 de abril de 2027. A seleção terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação uma vez por igual período.
Das 184 oportunidades, 118 são para cadastro de reserva. A classificação nessa lista não garante nomeação imediata. As convocações dependerão da ordem de classificação, da disponibilidade de vagas e das necessidades da Câmara durante o prazo de validade do concurso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Serviço
- Prazo de inscrição: até as 18h de 17 de novembro de 2026, no horário de Brasília
- Onde se inscrever: site do Cebraspe, na página do concurso da Câmara dos Deputados
- Pagamento: R$ 130, até 19 de novembro de 2026
- Locais de prova: previsão de divulgação em 22 de dezembro de 2026
- Provas objetiva e discursiva: 17 de janeiro de 2027
- Resultado final: previsto para 30 de abril de 2027
- Remuneração inicial: R$ 32.070,88
Website: https://blog.grancursosonline.com.br/concurso-camara-dos-deputados/