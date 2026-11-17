O Grindr, o Global Gayborhood in Your Pocket™, anuncia hoje o lançamento global do Edge, seu plano premium com inteligência artificial, desenvolvido para ajudar as pessoas a encontrarem as conexões que desejam com menos esforço. Impulsionado pelo gAI™, a tecnologia proprietária de IA do Grindr, o Edge apresenta novas ferramentas de descoberta, compatibilidade e reconexão.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117135378/pt/

Grindr lança o Edge, nova assinatura premium com IA para mais ação com menos esforço

"O Edge é um passo importante para tornar o Grindr mais pessoal e avançar em nossa estratégia premium: entregando mais valor às pessoas e, ao mesmo tempo, garantindo uma experiência contínua e incrível para os usuários gratuitos. Ao levar o gAI para uma experiência nova e mais curada, ajudamos as pessoas a descobrirem as conexões que desejam conhecer, entenderem a compatibilidade antes de iniciar uma conversa e se reconectarem com alguém que possam ter deixado passar. É uma oferta diferenciada e de alto valor agregado para quem quer aproveitar ainda mais o Grindr", afirmou George Arison, CEO do Grindr.

O Edge inclui:

Insights: Veja o que ele curte, com que frequência e rapidez ele responde e o quanto vocês combinam antes de dar o primeiro passo.

Veja o que ele curte, com que frequência e rapidez ele responde e o quanto vocês combinam antes de dar o primeiro passo. Recomendações: Receba, todos os dias, cinco novos perfis escolhidos para você com base nos seus interesses.

Receba, todos os dias, cinco novos perfis escolhidos para você com base nos seus interesses. Reconectar: Traga de volta suas conexões passadas, com resumos que facilitam retomar de onde você parou.

“Desenvolver o Edge significou ouvir atentamente como as pessoas realmente usam o Grindr e, a partir disso, projetar tecnologias em torno dos momentos-chave em que um pouco mais de informação ou um estímulo no momento certo pode fazer uma diferença real para ajudar os usuários a criarem mais e melhores conexões com menos esforço”, afirmou AJ Balance, Chief Product Officer do Grindr. “Nossa equipe criou uma experiência intuitiva desde o instante em que você a abre, mantendo a pessoa, a possibilidade e a escolha de se conectar no centro de tudo.”

O Edge expande as ofertas de assinatura existentes do Grindr, ajudando os usuários a descobrirem novas possibilidades e buscarem conexões em seus próprios termos. Os usuários contam com escolhas claras sobre como o gAI™utiliza suas informações, com controles de dados disponíveis nas Configurações de Privacidade. O Grindr não utiliza informações de saúde, como status de HIV, data do último teste, status de vacinação ou tags Poz, para alimentar ou treinar os recursos do gAI™.

Disponível globalmente a partir de hoje para iOS e Android. O Edge tem preço de R$ 447,00 por mês ou R$ 279,00 por semana no Brasil, com preços específicos para cada mercado, quando aplicável.

O Grindr está dando vida ao Edge com a campanha The Feeling When uma campanha criativa que captura a expectativa, a empolgação e a eletricidade da conexão, reunindo conteúdos originais, ações nas redes sociais e eventos em mercados-chave ao longo de 2027. Saiba mais sobre o Edge no blog do Grindr.

Sobre o Grindr

Desde 2009, o Grindr tem mudado como os homens gays se conhecem e se conectam. Hoje, mais de um quarto das relações entre homens gays nos Estados Unidos começaram com o Grindr. Construído por gays para gays, o Grindr atende cerca de 16 milhões de usuários ativos mensais em todos os países do mundo, ajudando-os a se expressarem, construir relações e encontrar comunidade.

Agora, como o Global Gayborhood in Your Pocket™, o Grindr está trazendo para dentro do aplicativo as conexões e os serviços típicos de um bairro gay físico, atendendo as necessidades do dia a dia dos homens gays. O Grindr Health une tecnologia e expertise clínica para tornar mais fácil o acesso e a gestão de cuidados com saúde e bem-estar.

Desde 2015, o Grindr for Equality trabalha com organizações em todas as regiões do mundo para avançar os direitos humanos, a saúde e a segurança de milhões de pessoas. Por meio de suas atividades e parcerias comunitárias, o Grindr busca uma missão: construir um mundo onde a vida de sua comunidade global seja livre, igualitária, e saudável.

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