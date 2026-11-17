A Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg que desenvolve soluções de lubrificação de alto desempenho para mais de 40 segmentos de mercado, atua no Brasil em projetos de Eficiência Energética voltados à análise de consumo, desempenho e confiabilidade de equipamentos industriais.

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Desde 2012, a empresa mantém no Brasil uma área dedicada especialmente à Eficiência Energética. Nesse período, implantou mais de 300 projetos no país, utilizando metodologia interna de análise, ferramentas de medição e protocolos de medição e verificação de desempenho, incluindo referências como PIMVP e ISO 50015, quando aplicáveis ao escopo do projeto. Em projetos realizados no Brasil, a substituição de lubrificantes convencionais por lubrificantes de alto desempenho da Klüber Lubrication contribuiu para reduções de consumo de energia e de custos operacionais, conforme as condições específicas de cada aplicação, equipamento e processo produtivo.

Nos projetos em que os resultados foram medidos e verificados, foram observadas reduções de consumo de energia que, na média dos casos avaliados, chegaram a 4%, em comparação com a condição operacional anterior à troca do lubrificante. Em aplicações específicas de redutores, foram registrados resultados de até 7%. Em um projeto realizado para uma empresa global no setor de produção de alimentos, estimou-se uma redução de 75% nos custos relacionados à manutenção para troca de óleo e energia, em comparação com a condição anterior, considerando os custos anualizados e a ampliação do intervalo entre trocas de um para quatro anos.

Em alguns projetos, também foram identificados benefícios relacionados à confiabilidade operacional, como redução de temperatura de componentes, diminuição de paradas e menor necessidade de manutenção. Esses resultados variam conforme o tipo de equipamento, regime de operação, histórico de manutenção e metodologia de medição adotada em cada caso.

“Muitos tomadores de decisão associam estratégias de Eficiência Energética a grandes investimentos. Em determinadas aplicações industriais, a adoção de lubrificantes de alto desempenho pode contribuir para reduzir perdas de energia, melhorar a confiabilidade dos equipamentos e apoiar ganhos operacionais mensuráveis ao longo do tempo”, comenta Rodrigo Viana, responsável técnico de Eficiência Energética da Klüber Lubrication.

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Por meio de soluções como o Klüber Energy Efficiency, a empresa realiza análises de consumo e desempenho para apoiar clientes na identificação de oportunidades de Eficiência Energética. Os resultados dependem das condições operacionais de cada projeto e devem ser avaliados com base em medições, baseline definido e metodologia acordada com o cliente.