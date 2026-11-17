A Usina de Bioenergia e Biofertilizantes do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP) foi desenvolvida como uma unidade de demonstração tecnológica em escala industrial para a conversão de resíduos orgânicos em energia renovável e biofertilizantes. O projeto demonstra a viabilidade técnica, econômica e ambiental desse processo e oferece um modelo que pode ser replicado por municípios, regiões metropolitanas e grandes geradores de resíduos da cadeia alimentar.



Atualmente, a unidade opera com vazão inicial de 120 Nm³/h de biogás e o biometano produzido já é utilizado para abastecer veículos do campus da USP, demonstrando na prática o potencial da tecnologia para substituir combustíveis fósseis em aplicações de mobilidade.



Na etapa de purificação do biogás para a produção de biometano, a usina utiliza membranas SEPURAN® Green, da Evonik. A participação da empresa ocorreu por meio da parceria com a TPI (Tecno Project Industriale), responsável pela construção e implantação da unidade de upgrading de biogás. As membranas realizam a separação do metano (CH?) e do dióxido de carbono (CO?), etapa essencial para a obtenção de biometano com qualidade adequada para uso como combustível veicular ou para futura injeção na rede de distribuição de gás natural.



Tecnologia para produção de biometano

Na usina, as membranas SEPURAN® Green G5X 4", instaladas em um sistema de três estágios patenteado pela Evonik, permitem elevada eficiência na recuperação do metano presente no biogás, alcançando índice de até 99,8%, além de produzir biometano com pureza de até 99,5%, apto à certificação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A configuração também contribui para reduzir o consumo energético da etapa de purificação, além de permitir a expansão modular da planta conforme o aumento da demanda.



"A produção de biometano representa uma das aplicações mais promissoras para a valorização de resíduos orgânicos, aliando segurança energética e economia circular. A tecnologia de membranas permite maximizar o aproveitamento do metano presente no biogás com elevada eficiência e baixo consumo de energia, contribuindo para tornar projetos como o da USP técnica e economicamente viáveis", afirma Marília Vieira, coordenadora de Negócios da Evonik.



Modelo voltado à economia circular

A usina foi concebida para transformar resíduos orgânicos provenientes da cadeia alimentar em novos produtos de valor agregado, demonstrando na prática o conceito de economia circular. O processo gera biogás, utilizado para a produção de eletricidade e de biometano, além de digestato, subproduto da biodigestão aproveitado como biofertilizante e atualmente avaliado em cultivos como cana-de-açúcar e hortaliças. Dessa forma, resíduos que normalmente seriam destinados a aterros sanitários passam a ser valorizados como matéria-prima para a geração de energia renovável e insumos agrícolas.



Produzidas com fibras ocas de poliimida, as membranas SEPURAN® Green separam seletivamente o metano do dióxido de carbono sem a utilização de água ou produtos químicos. Além de maximizar a produção de biometano, a tecnologia permite o aproveitamento do CO? separado, ampliando as possibilidades de valorização dos produtos obtidos a partir do biogás.



"O Brasil reúne condições únicas para ampliar a produção de biometano a partir da valorização de resíduos orgânicos. Projetos como o desenvolvido pela USP demonstram que já existem soluções tecnológicas capazes de apoiar essa transição, contribuindo para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, fortalecer a economia circular e criar novas oportunidades para o aproveitamento sustentável dos resíduos", acrescenta Marília Vieira.



“Este projeto mostra como a universidade pode integrar conhecimentos de áreas como biologia, química, engenharias e ciências ambientais para desenvolver soluções aplicáveis a desafios reais. Mas, para que essas soluções cheguem ao mercado, a parceria com empresas é fundamental, tanto no desenvolvimento e integração dos sistemas quanto na formação de profissionais e na consolidação de uma cadeia produtiva capaz de implantar e operar essas tecnologias em escala”, afirma o professor Dr. Ildo Sauer, vice-diretor do IEE-USP e idealizador do projeto.

O modelo desenvolvido pelo IEE-USP foi concebido para funcionar como uma plataforma de demonstração tecnológica em escala industrial, validando soluções que possam ser adotadas por municípios, regiões metropolitanas e grandes geradores de resíduos da cadeia alimentar, como indústrias alimentícias, centrais de abastecimento, redes de distribuição e restaurantes. A proposta é demonstrar que a conversão de resíduos em biometano, bioenergia e biofertilizantes pode contribuir para ampliar a destinação sustentável dos resíduos orgânicos e reduzir a dependência de aterros sanitários.



Para a Evonik, iniciativas como essa também evidenciam o potencial de expansão do mercado brasileiro de biometano. Com ampla disponibilidade de resíduos orgânicos e demanda crescente por fontes renováveis de energia, o País reúne condições para ampliar o aproveitamento desse recurso, impulsionando a economia circular e reduzindo a dependência de combustíveis fósseis importados. Projetos como o da USP demonstram o potencial das tecnologias de separação por membranas para ampliar a produção de biometano em diferentes escalas.



Confira o vídeo desta iniciativa em:

https://www.youtube.com/watch?v=P9N7JkHxn7c



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