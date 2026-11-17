De acordo com o Balanço Energético Nacional 2026, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o setor de transportes emitiu 220,8?milhões de toneladas de CO? equivalente em 2025, representando quase 50?% das 440,2?milhões de toneladas associadas à matriz energética brasileira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com esse cenário, Belo Horizonte sediará, nos dias 17 e 18 de novembro, o 4.º CONATRE – Congresso Nacional da Transição Energética – no CREA?MG. O evento tem como tema central “Rotas para Cidades Descarbonizadas” e reúne representantes de indústria, poder público, academia, investidores e sociedade civil para debater políticas, tecnologias e investimentos que reduzam as emissões urbanas.

A programação inclui painéis sobre cidades inteligentes e inteligência artificial, biocombustíveis de segunda geração (etanol 2G, HVO, SAF, biometano), financiamento de projetos de descarbonização, armazenamento de energia em baterias (BESS) e a importância dos minerais críticos para cadeias produtivas verdes. Também serão abordados a economia circular e o papel dos metros como hubs energéticos.

Luiz Carlos Sperandio, diretor do CREA?MG, destacou que “a descarbonização das cidades passa, necessariamente, pela engenharia”, enfatizando a necessidade de repensar mobilidade, infraestrutura urbana, geração e armazenamento de energia. Leonardo Veloso Brandão, diretor executivo do CONATRE, ressaltou a importância do diálogo entre setores diferentes para transformar conhecimento técnico em soluções aplicáveis.

No primeiro dia, será lançado o livro “Infraestrutura de Recarga para Ônibus Elétricos”, assinado por Robson Ferreira da Cruz, Edgar Barassa e Zeno Luiz Iensen Nadal (Barassa & Cruz Consulting), seguido de networking e coquetel. O segundo dia traz discussões sobre eletrificação do transporte público, veículos movidos a H? e biocombustíveis, além de sessões de pitch na Arena FIEMG Lab e um curso sobre dimensionamento de sistemas híbridos com BESS.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O congresso destina?se a engenheiros, empresários, executivos do setor público, acadêmicos e demais agentes ligados à inovação em mobilidade e energia, oferecendo um espaço para troca de experiências e definição de estratégias que impulsionem a transição para cidades menos poluentes.