A perda de firmeza, de densidade e de sustentação na pele do rosto é frequentemente associada ao envelhecimento natural. No entanto, transformações na rotina e no corpo, como o emagrecimento rápido induzido por medicamentos, a prática intensa de exercícios físicos, as oscilações hormonais da menopausa e alterações na qualidade da pele, podem acelerar esse processo em diferentes fases da vida.

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Em alguns casos, o uso do bioestimulador de colágeno pode ser introduzido nos cuidados com a pele. Para o dermatologista Rafael Azevedo (CRM-SP 181221/ RQE 62016), esse tipo de tratamento oferece benefícios por estimular os mecanismos naturais da pele. “Eles ajudam o nosso próprio corpo a produzir mais colágeno e elastina, que podem contribuir para melhorar gradualmente a firmeza da pele em diferentes cenários. Como cada paciente apresenta necessidades diferentes, a indicação e o plano de tratamento devem ser definidos após avaliação clínica, respeitando as características e as expectativas individuais”, explica.

Entre as opções de bioestimuladores, Sculptra se destaca por ser o único com ação regenerativa completa. Além de estimular a produção de colágeno e elastina, aumenta a espessura dérmica e atua na regeneração da matriz extracelular, estrutura que sustenta as células e regula suas funções.

Confira abaixo quatro indicações para as quais o bioestimulador de colágeno pode ser recomendado para cuidar da pele:

Emagrecimento rápido decorrente do uso de medicamentos

Apesar da crescente popularidade, o que muitas pessoas que usam remédios para emagrecer, em especial os análogos de GLP-1, não sabem é que esse tipo de tratamento pode ocasionar mudanças na aparência do rosto. Segundo pesquisa da Galderma realizada com usuários desses medicamentos, 45% dos participantes notaram flacidez facial entre o terceiro e o sexto mês de uso. Já para 28%, a queixa surgiu ainda antes, entre o primeiro e o segundo mês.

A influenciadora Marisa Santina (@marisantina), que passou pelo processo de emagrecimento e realizou tratamento com o bioestimulador de colágeno, conta: “Eu senti que a pele do meu rosto estava mais flácida. Foi quando procurei minha dermatologista, que avaliou meu caso e indicou um tratamento com Sculptra. Fiquei muito feliz com o resultado, pois ele ajudou a melhorar a firmeza que a minha pele havia perdido e trouxe um aspecto mais saudável para o meu rosto”.

Impacto de exercícios físicos intensos

De acordo com o Dr. Rafael, outra situação que pode acentuar a percepção de flacidez da pele é o excesso de atividades físicas, especialmente as de alto impacto, como crossfit e corrida.

“Isso acontece porque, com a intensidade dos treinos, pode ocorrer uma perda significativa de gordura facial, que, em certa quantidade, é importante para a sustentação da pele. Em geral, notamos mais a flacidez nas áreas expostas, como o rosto. Nesses casos, também recomendo aos meus pacientes a aplicação de bioestimulador de colágeno para recuperar a firmeza e a textura da pele”, explica o dermatologista.

Mudanças observadas na pele durante a menopausa

Durante a transição para o climatério e no início da menopausa, a queda acentuada de estrogênio acelera em 30% a diminuição de colágeno nos primeiros cinco anos após esse período, resultando na perda de firmeza e elasticidade, além do aprofundamento de rugas.

“A queda hormonal durante a menopausa afeta diretamente a espessura e a densidade da derme. Nesse período, a indicação do bioestimulador atua reestruturando essa matriz e ajudando a suavizar os impactos das mudanças hormonais na pele de forma gradual e segura”, aponta o Dr. Rafael Azevedo.

Diminuição da qualidade da pele devido ao processo de envelhecimento

Mesmo em pessoas que não passaram por grandes variações de peso ou alterações hormonais, a partir dos 20 anos a produção natural de colágeno reduz cerca de 1% ao ano. Segundo o Dr. Rafael, esse processo acaba contribuindo para a perda de sustentação e da qualidade da pele, além do surgimento dos primeiros sinais de envelhecimento, como as linhas de expressão.

“Mesmo antes de uma flacidez acentuada aparecer, a perda constante de colágeno altera o viço e a densidade do rosto. O bioestimulador atua no gerenciamento preventivo do envelhecimento e na restauração da qualidade da pele. Ele estimula a renovação cutânea de dentro para fora, garantindo uma pele mais firme, espessa e com textura uniformizada ao longo do tempo”, finaliza o médico.

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Vale lembrar que a aplicação de Sculptra deve ser realizada por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis.