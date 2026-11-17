Singapura, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" ou a "Empresa"), provedora de soluções de força de trabalho de linha de frente, robótica e gestão de instalações orientadas por IA, divulgou hoje suas prioridades operacionais nas áreas de pessoal de linha de frente, gestão integrada de instalações e robótica comercial.

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A YYForce está focada no aprimoramento do recrutamento de pessoal e na prestação de serviços, por meio do uso das suas plataformas de software para simplificar as operações diárias e da avaliação das implementações de robôs de serviços com base na confiabilidade, nas necessidades dos clientes e nos custos operacionais.

"Nossos clientes precisam de pessoal e de serviços de gestão de instalações confiáveis", afirmou Mike Fu, Presidente e CEO da YYForce. "Estamos focados no aprimoramento da forma como prestamos esses serviços e em usar IA e robótica onde elas podem fazer uma diferença mensurável para os clientes. Aplicaremos às novas implementações a mesma disciplina que aplicamos à gestão de custos e de capital de giro."

Prioridades Operacionais

Fornecimento de Pessoal e Gestão de Instalações. Aprimorar a alocação da força de trabalho, a qualidade dos serviços e a entrega aos clientes em todas as operações essenciais.

Aprimorar a alocação da força de trabalho, a qualidade dos serviços e a entrega aos clientes em todas as operações essenciais. Software para Força de Trabalho e Instalações. Usar YY Circle e Yolara AI para apoiar a alocação e a coordenação da força de trabalho de linha de frente, e 24iFM para apoiar a gestão digital de propriedades.

Usar YY Circle e Yolara AI para apoiar a alocação e a coordenação da força de trabalho de linha de frente, e 24iFM para apoiar a gestão digital de propriedades. Robótica Comercial. Expandir a implementação e o leasing de robôs de serviços nos setores de hospitalidade e de instalações, com estrita atenção à confiabilidade, à integração e aos custos de implementação.

Expandir a implementação e o leasing de robôs de serviços nos setores de hospitalidade e de instalações, com estrita atenção à confiabilidade, à integração e aos custos de implementação. Desenvolvimento de Robótica Humanoide. Desenvolver recursos para tarefas de hospitalidade e instalações em que robôs humanoides possam trabalhar ao lado das equipes da linha de frente.

Desenvolver recursos para tarefas de hospitalidade e instalações em que robôs humanoides possam trabalhar ao lado das equipes da linha de frente. Disciplina Financeira. Gerenciar os custos operacionais e o capital de giro, e avaliar os investimentos com base no desempenho operacional esperado e na geração de caixa.





Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) é uma provedora de soluções de força de trabalho e de gerenciamento integrado de instalações com base em IA, com sede em Singapura e operações em toda a Ásia e outras regiões. Com foco na sua missão de transformar o trabalho na linha de frente por meio de IA, robótica e soluções integradas de força de trabalho, a Empresa une pessoas, software inteligente e robótica comercial em um único ecossistema conectado. Seu portfólio abrange a alocação inteligente de pessoal (YY Circle, Yolara AI), a gestão digital de propriedades (24iFM) e a implementação, locação e manutenção de robôs de serviço, além do desenvolvimento de robótica humanoide, atendendo aos segmentos de hospitalidade, gestão de instalações, varejo, logística e outras áreas focadas na linha de frente. Guiada por sua visão de construir o futuro do trabalho, onde pessoas e tecnologia inteligente prosperam juntas, a YYForce ajuda as empresas a aumentar a produtividade, aprimorar as experiências do dia a dia e construir uma força de trabalho mais inteligente e sustentável. Para mais informações, visite https://www.yyforce.ai.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. Essas declarações incluem expectativas relacionadas a: estratégia da Empresa, oportunidades de crescimento, desenvolvimento de tecnologia, aplicações de robótica e humanoides, e objetivos operacionais. Palavras como "espera", "pretende", "planeja", "vai", "pode" e expressões semelhantes identificam declarações de previsão, embora nem todas essas declarações contenham essas palavras.

Essas declarações refletem as expectativas atuais e envolvem riscos, incertezas e suposições. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes devido : demanda dos clientes, concorrência, disponibilidade de financiamento, desempenho da tecnologia, custos de implementação, riscos da execução e outros fatores descritos nos registros da Empresa na Securities and Exchange Commission dos EUA, incluindo a seção “Fatores de Risco” do seu relatório anual mais recente no Formulário 20-F, e suas alterações. Não é possível garantir que a Empresa alcance seus objetivos. Exceto quando exigido por lei, a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações.

Relações com Investidores

YYForce Inc.

Email: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9879374)