Concluir a graduação antes de construir uma carreira nos negócios é um roteiro conhecido, mas a trajetória de Bruno Dietrich Bicca seguiu outra ordem. O cofundador da Origin Inovação interrompeu os estudos, acumulou experiência no desenvolvimento de startups e começou a empreender aos 27 anos. A vivência no mercado, porém, não encerrou seus planos de formação. Depois de questionar a distância entre o conteúdo ensinado na universidade e os desafios do trabalho, decidiu voltar à sala de aula. Hoje, cursa Engenharia de Produção na Unisul enquanto lidera as operações e os projetos da empresa.

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O percurso acadêmico começou em Administração Pública na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), mas a falta de identificação com a área pública o levou a ingressar em Administração na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Já inserido no mercado de trabalho, encontrou dificuldades para relacionar a teoria à realidade profissional e não concluiu a formação. O afastamento, contudo, não significou abandonar a perspectiva de obter um diploma. “Sei que a educação formal é importante e por isso estou fazendo Engenharia de Produção na Unisul agora”, afirma.

Na prática, parte de seu aprendizado veio da convivência com outros empreendedores. Antes da Origin, Bicca liderou operações em uma venture builder, empresa que participa da criação e do desenvolvimento de startups, com mais de 20 negócios investidos no portfólio. Acompanhar os fundadores desde a ideia inicial, entre avanços e fracassos, ajudou a preparar o terreno para empreender. Nesse trabalho, identificou uma oportunidade que daria origem à empresa: organizações interessadas em inovar, mas com dificuldades para transformar seus planos em entregas. “Muitas empresas querem inovar, mas travam na execução por falta de método, governança e operação contínua”, diz.

A construção da Origin começou em 2023, com estudos de mercado e a tentativa de validar a proposta de atuação. No ano seguinte, os fundadores perceberam que o escopo desenhado encontrava mais espaço no setor privado do que no público e redirecionaram o negócio. A empresa passou a conectar estratégia e execução em inovação corporativa, com serviços que incluem a criação de veículos de investimento, programas de aproximação com startups e gestão de iniciativas de inovação. Entre os projetos está o apoio ao Grupo Lince na estruturação da Lince Ventures e do Open Lince, programa que conecta desafios da Círculo e da Plasvale a soluções de mercado.

O desenvolvimento da empresa também trouxe desafios que Bicca conhecia ao acompanhar outros fundadores. Construir credibilidade, demonstrar retorno sobre o investimento e estabelecer processos que permitam crescer sem comprometer a qualidade estão entre as principais dificuldades. Segundo o empreendedor, a Origin faturou R$ 100 mil em 2025 e tem a possibilidade de superar R$ 1 milhão neste ano. A operação reúne os dois sócios, com apoio operacional da Leonora Ventures, e busca ampliar a capacidade de entrega e a previsibilidade de receita.

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Agora, Bicca concilia duas frentes de desenvolvimento: a expansão da empresa e a continuidade da graduação. Se a experiência com startups lhe deu repertório para identificar uma demanda e construir um negócio, o retorno à universidade demonstra o espaço que a formação acadêmica mantém em seus planos. A próxima etapa de sua trajetória reúne, assim, os desafios da gestão e a conclusão de um percurso de estudos que havia ficado em aberto.