O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realiza, de 23 a 27 de novembro de 2026, a 6ª edição da Semana do RI, das 9h às 10h, com transmissão on-line pela plataforma Zoom. A programação reunirá especialistas e executivos do mercado de capitais para debater temas relevantes e atuais da área de Relações com Investidores, incluindo questões tradicionais e novos desafios do setor.

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Além de proporcionar atualização aos profissionais que já atuam na área, o evento tem como objetivo apresentar a carreira de Relações com Investidores a pessoas interessadas em ingressar nesse mercado. A cada dia, uma das Comissões do IBRI será responsável por conduzir debates sobre um tema de interesse do mercado, proporcionando diferentes perspectivas e contribuindo para o compartilhamento de conhecimentos e experiências.

No dia 23 de novembro de 2026, a Comissão de Educação e Inovação do IBRI vai abordar o tema “IFRS 18 e a preparação da área de RI” com as participações de Renata Bandeira, executiva de Contabilidade, Tributos e Controles Internos com 29 anos de experiência; e Flávio Riberi, coordenador do MBA IFRS, professor de cursos de graduação e pós-graduação da FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras). A moderação será de Edina Biava, membro da Comissão de Educação e Inovação do IBRI.

No dia 24 de novembro de 2026, a Comissão ESG do IBRI vai debater sobre “Financiamento Verde e o case da Caramuru Alimentos” e contará com as participações de Thais Ribeiro Samuelsson, gerente de Sustentabilidade da Caramuru Alimentos, e Frederic de Mariz, professor da Universidade de Columbia. A moderação será de Jennifer Almeida, coordenadora da Comissão ESG do Instituto.

No dia 25 de novembro de 2026, a Comissão Técnica do IBRI, coordenada por Gustavo Carrijo, promoverá debate sobre o tema “Mercado de dívida corporativa: transparência e risco de crédito em um mercado em transformação”, abordando os desafios e as perspectivas de um segmento em constante evolução.

Dia 26 de novembro de 2026 é a vez da Comissão Jurídica do Instituto realizar debate sobre “Divulgação de Informações de Sustentabilidade à luz das Resoluções CVM 193 e 244 e do Ofício Circular SEP/SNC n. 2/2026” e contará com as participações de Nina Laporte, advogada sênior da Petrobras; Nair Saldanha, sócia do escritório Madrona Advogados; Eric Cabral, gerente de Posicionamento, Risco e Transparência em Clima da Petrobras. A moderação será de Pedro Jardim de Paiva Barroso, coordenador da Comissão Jurídica do IBRI e responsável pelo atendimento da Diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores da Petrobras.

No dia 27 de novembro de 2026, PH Zabisky, CEO da MZ, fará a moderação do painel sobre “A utilização de IA pelas áreas de RI e os cuidados a serem tomados” com a participação de Pedro Tadeu Teixeira Lourenço, gerente de Finanças Corporativas e Relações com Investidores da EZTEC Empreendimentos e Participações S/A. Na ocasião, será apresentado o planejamento para 2027, indicadores e melhores práticas do mercado.

As inscrições são gratuitas para associados do IBRI e têm o valor de R$ 250,00 para não associados, com direito a participar dos cinco dias do evento.

Para mais informações sobre a Semana do RI e inscrições, basta acessar:

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