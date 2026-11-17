Antes da Reunião de Líderes Econômicos da APEC em Shenzhen, a CGTN publicou um artigo destacando os esforços da China como anfitriã em 2026 para promover a abertura, a inovação e a cooperação na região. O artigo analisa como as contribuições práticas da China estão ajudando a fortalecer os laços econômicos, expandir as oportunidades de desenvolvimento e promover a prosperidade compartilhada em toda a região Ásia-Pacífico.

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SHENZHEN, China, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- As importações e exportações de Shenzhen com outras economias da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) atingiram 3,23 trilhões de yuans (US$ 484,2 bilhões) nos primeiros três trimestres de 2026. Segundo a Alfândega de Shenzhen, o resultado representa um aumento de 40% em relação ao ano anterior, o maior entre as cidades da China continental.

A cidade sediará a Reunião de Líderes Econômicos da APEC deste ano nos dias 18 e 19 de novembro, marcando a terceira vez que a China sedia o evento. O presidente chinês, Xi Jinping, presidirá a reunião e fará um discurso, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China na sexta-feira. Ele também fará um discurso de abertura na Cúpula de CEOs da APEC, que será realizada em Shenzhen nos dias 17 e 18 de novembro.

Sob o tema "Criação de uma Comunidade da Ásia-Pacífico para a Prosperidade Conjunta", a reunião da APEC deste ano estabeleceu três prioridades: abertura, inovação e cooperação.

A abertura cria oportunidades além das fronteiras

"A porta da China para o mundo não se fechará; ela se abrirá cada vez mais", disse o presidente Xi, reafirmando o compromisso do país com uma abertura de alto nível e com a criação de novas oportunidades para a região Ásia-Pacífico e para o mundo por meio da modernização chinesa.

A China está ampliando o acesso ao mercado, abrindo mais setores para o investimento estrangeiro e aprimorando seu ambiente de negócios. Seus crescentes laços comerciais e de investimento com parceiros regionais também estão apoiando a manufatura local, os empregos e as cadeias de suprimentos.

Na Tailândia, a fábrica da BYD em Rayong, que entrou em operação em julho de 2024, tem uma capacidade de produção anual de 150 mil veículos, com mais de 90% da sua força de trabalho vinda da Tailândia. Na Indonésia, a SAIC-GM-Wuling (SGMW) criou mais de 20 mil empregos locais diretos e indiretos e fez parceria com mais de 100 fornecedores locais, impulsionando a modernização e o desenvolvimento da indústria automotiva da Indonésia.

Esses vínculos comerciais fazem parte dos esforços mais amplos para consolidar a integração econômica regional. A China promove a implementação de alta qualidade da Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP) e busca a adesão ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP) e ao Acordo de Parceria para a Economia Digital (DEPA). O país também apoia a Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico (FTAAP), cuja iniciativa completa 20 anos este ano.

Benjamin Rae, economista sênior do Escritório do Coordenador das Nações Unidas na China, afirmou que a abertura da China cria oportunidades para os parceiros regionais com suas redes de produção mais robustas e acesso ao seu mercado em expansão. Também está ajudando a levar a cooperação regional para além do comércio de mercadorias, em direção a uma criação de valor mais profunda.

Transformação das prioridades em cooperação prática

Em meio a tensões comerciais, interrupções da cadeia de suprimentos e crescimento global lento, a China tem trabalhado com os membros da APEC para transformar as três prioridades em resultados concretos de cooperação, com a realização de mais de 300 reuniões e eventos este ano.

Em uma reunião de ministros do Comércio em Suzhou, em maio, as economias da APEC concordaram em promover o comércio sem papel e o reconhecimento transfronteiriço de documentos comerciais eletrônicos. Um diálogo de acompanhamento em Dalian reuniu governos e empresas para abordar as barreiras legais e técnicas ao seu uso. No fórum de alto nível da APEC sobre IA realizado em julho em Chengdu, foi emitida uma declaração conjunta sobre segurança da IA, aplicações responsáveis e capacitação. Em Shenzhen, os ministros da silvicultura da APEC concordaram, em julho, em reforçar o manejo florestal sustentável e combater a extração ilegal de madeira.

"Quanto mais agitado o mar, mais devemos nos unir", disse Xi, pedindo aos membros da APEC que defendam o desenvolvimento aberto, compartilhem oportunidades e promovam uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva.

Josef Gregory Mahoney, professor de política e relações internacionais da East China Normal University, falou sobre a história do Pacífico para destacar a importância de manter os laços regionais abertos. "O mar tinha rivais, mas nunca teve muros", afirmou ele. "A prosperidade foi criada com o cruzamento das fronteiras e não com a sua limitação."

O professor alertou que o confronto entre blocos pode forçar economias profundamente conectadas pelo comércio a escolher lados, aumentando os custos e interrompendo as cadeias de suprimentos.

As economias da APEC respondem por aproximadamente metade do comércio mundial, além de mais de 60% do PIB global e cerca de 40% da população mundial. As reuniões com líderes da APEC em Shenzhen resultarão em escolhas que irão repercutir muito além da região. Essas decisões vão moldar a forma como as economias enfrentam os desafios globais e buscam a prosperidade compartilhada por meio da abertura, da inovação e da cooperação.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-13/How-can-Asia-Pacific-prosper-through-openness-innovation-cooperation-1S23K5JTsqc/p.html

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Contato: CGTN Digital Jiang Simin Jiang.simin@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9879327)